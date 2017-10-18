Эксперты KPMG по просьбе «Ведомостей» проанализировали ситуацию с регулированием блокчейна в крупнейших мировых экономиках. В основном национальные регуляторы либо еще не высказались по поводу своего отношения к криптовалютам и ICO, либо в той или иной форме ограничили их использование. В частности в России правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 году определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. Европейский центробанк классифицирует криптовалюту как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует.
Лучше дела обстоят в Японии. Там криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 года. В Сингапуре криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Аргентина — одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, пишут авторы исследования. В июле 2014 г. Департамент финансовой информации Аргентины, уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях регулятору.
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Мы уже впереди всей планеты с запуском КРИПТОРУБЛЯ на орбиту, это пока не затмило чубайСгвей из осколково, но близко легло, в туже кучу (навоза?) … НЕТ! прорывных разработок в России! КРИПТОРУБЛЬ будет эмитировать наш БЦ, для этого возможно БЦ закупит видеокарты или асики у китайцев … для эмисии криторубля, на этой сделке аналитики прогнозируют рекордный откат, который способен затмить наживу с лопнувшими в 2017 году банками. Налоги будут браться непосредственно в момент эмиссии или точнее автоэмиссии, к примеру БЦ нашёл подходящий кэш и сразу списал налоги в казну. Такая схема в частности позволит нашему БЦ даже не выдвая крипторубль гражданам, уже собирать налоги во время непосредственно автоэмиссии, это поистине не имеющее аналогов достижение в криптовалюто строении и недостяжимая высота для всего человечества в налогообложении, достойная нобелевской премии по экономике и одновременно по медицине (в части анализа неизлечимых психических заболеваний).
Они уже попадают в т.н. налоговую ловушку по Кривой Лаффера…
По моему они вообще зря налоги собирают в принципе, ежегодную эммисию пенсионерам и госработникам раздать да и всё. Я вот считаю схему с налогами в «игре», условно назовём это игрой — это такая эмуляция реального мира, у меня ничего не получается = смысла нет налоги собирать, да и в самом существовании БЦ его не больше, живой пример криптовалюты, где там налоги где БЦ —? … и всё работает. Все эти налоги это типа распределение денег частичное от богатых к бедным? — А кто нибудь задумывался, а зачем? Ну в «древнем» мире понятно там деньги были золотом — золото было кому то нужно вот его и собирали, а сейчас деньги это бумага, которая вообще ничего не стоит или циферки в компьютерах, смысл раздавать деньги людям и потом их обратно собирать? — если у них нет реальной стоимости? — это переливание из пустого в порожнее, фунцию обеспеченности валюты и контроля уже доказали все ЦБ американцы в 2008 в истории с леманом и фэнни мэй и фрэди мак, а наш БЦ отличился в этом годе, при схлопывании четырёх крупнейших банков, по хорошему надо гнать их в зашей пусть копают канавы, вдоль дорог. Другое дело если налоги это распределение денег от бедных к богатым, тогда да, интересно, сидишь ты на ровном месте гребёшь бабки, этакий рэкэт государства, а кто то зарабатывает для тя из кожи вон лезет — твой раб, конечно надо драть налоги, но тогда вопрос, а может такое государство не выполняет свои функции — то есть является рабовладельческим? и надо исключительно конституционным путём, сносить его к х.ям? это безусловно шутка … фантастическое замечение про вымышленную страну лимпопо.