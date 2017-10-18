18 октября этого года «Вымпелком» объявил о партнерстве с музыкальным стриминговым сервисом Deezer. Об этом «Роем!» рассказали представители «Вымпелкома». О том, что Deezer будет интегрирован в мессенджер Veon, который был запущен "Билайном" летом 2017 года, стало известно в начале этого года, когда холдинг Vimpelcom рассказал о своих планах запустить приложение. Как писал "Интерфакс", мессенджер будет монетизироваться за счет revenue sharing с сервисами.

Сейчас пользователи Veon уже могут подписаться на канал Deezer в приложении и получить подписку Premium+ на 3 месяца бесплатного прослушивания музыки. Представители компании отметили, что это первый шаг партнерства, заключенного в июле. По словам вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома» Джорджа Хелда, пользователям Veon будет доступна функция сервиса Flow и библиотека музыки, которая насчитывает более 43 миллионов треков и более 40 000 подкастов, аудиокниг и футбольных аудиотрансляций.

Генеральный директор музыкального сервиса Zvooq Михаил Ильичев рассказывал, что также хотел сотрудничать с «Вымпелкомом». «Я три раза предлагал «Вымпелкому» работать с нами, ибо мы присутствуем на 7 рынках из их 11 и прекрасно знаем эту аудиторию и можем с ней работать, а Deezer - нет. Но новый директор «Вымпела» - хороший друг нового директора Deezer», - говорил Ильичев.