Guardian Media Group (GMG), издающая одноименную газету, запускает венчурный фонд с капталом в 42 млн фунтов. Среди направлений, в которые будет вкладываться этот фонд — искусственный интеллект, рекламные технолгии, платежные решения и новые медиа. Фонд возглавит президент GMG Дэвид Пемсел.

GMG также является соинвестором лондонского акселератора Founders Factory, среди его портфельных компаний — платформа дистрибуции видео-контента Vidsy, сервис электронных подписок Flourish и социльная платформа People.io.

Guardian Media Group за 2017 финансовый год (закончился в августе) выручила 214,5 млн фунтов, на 2% больше, чем годом ранее. Из них £94.1m принес цифровой бизнес. Показатель EBITDA составил минус £44,7, что на 35% меньше показателя 2016 года.

По данным компании CB Insights, в 3 квартале 2016 года объем венчурных инвестиций в медиа составил в мире $91,7 млн, это самый низкий показатель с 2013 года. Авторы исследования отмечают падение интереса к этому сектору на фоне того, что традиционные медиа проигрывают в конкурентной борьбе интернет-компаниям и пока не нашли бизнес-модель, позволяющую им встроиться в цифровую экономику.