Москва вошла в тройку городов с самым высоким показателем удовлетворенности уровнем муниципальных и городских цифровых услуг и сервисов, говорится в исследовании компании EY. Москва оказалась на третьем месте после Нью-Дели и Лондона.

Только за последний год уровень проникновения финансово-технологических услуг в Москве и Санкт-Петербурге увеличился на треть, а электронный документооборот бизнеса в России достиг целевого показателя в 70%, говорит Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России.

Исследование охватывает 11 городов, включая Москву, Астану, Веллингтон, Гонконг, Йоханнесбург, Лондон, Нью-Йорк, Нью-Дели, Оттаву, Сидней и Сингапур.