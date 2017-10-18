«Яндекс» запустил «Взгляд» — сервис количественных маркетинговых исследований — пока они доступны в режиме закрытого тестирования. Руководит проектом Александр Москвичев, специалист по анализу больших данных в маркетинговых исследованиях. Заказать опрос можно за 7000 рублей, что в 3 раза дешевле самого доступного предложения Research Mail.ru, похожего сервиса конкурентов, запущенного весной 2017. «Яндекс» делает выборку заказанной аудитории на основе привычной технологий «Крипта», которая автоматически находит группы пользователей по их поведению в интернете и применяется в самых разных продуктах поисковика. Конкуренты из Mail.ru предлагают обезличенный доступ к онлайн-панели (перечню людей респондентов с аккаунтами во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Моём мире», которые регулярно и добровольно участвуют в опросах).

«Если компания доверяет размещение опроса «Яндексу», то мы не раскрываем ей, где и как часто будем показывать опросы, но гарантируем их репрезентативность, — рассказал РБК представитель Яндекса. — В то же время компания может показывать опросы на своем сайте, настроив их частоту самостоятельно. При этом, если посетитель любой страницы отказывается от прохождения опроса, повторно он этого предложения не получает». «Яндекс» отказался рассказать — будет ли он предлагать пройти опрос пользователям собственных сервисов.

«Яндекс» описывает «Взгляд», как сервис, который помогает оценить востребованность услуг и эффективность медийной рекламы, сравнить бренд с конкурентами. Однако, проведения, например, предвыборных опросов или замеров настроения в некоммерческих тематиках в описании сервиса нет. В «Яндексе» объяснили: «На стадии бета-тестирования мы будем смотреть, какие тематики интересуют пользователей и на их основе формировать дальнейшие условия использования продукта».