Как сотрудник я бы предпочел полное отсутствие доступа со смартфона к корпоративной сети, чем такое, но кто ж меня спрашивает. #стартапдня сегодня Zimperium — DLP для мобильных телефонов. Это слово немодное и будет людей отпугивать, поэтому сами себя они называют «mobile security solution», но суть-то остается неизменной.

Целевой клиент — корпорация, поддерживающая BYOD, т. е. разрешающая использовать для работы собственные смартфоны, но при этом достаточно параноидальная, чтобы из-за этого переживать. По мысли Zimperium вместе с доступом к сети на телефон обязательно ставится их продукт, который обеспечит безопасность и сотрудника, и от сотрудника.

С одной стороны, Zimperium дает классический антивирус, проверяющий ОС телефона и устанавливаемые приложения на безопасность и неизменность, а в случае проблем — немедленно громко сигнализирующая.

С другой стороны, благодаря другому модулю, отчет об используемых сотрудниками приложениях и содержащихся в них рисках попадает в дашборд сисадмину. С помощью Zimperium, он может делать выводы о том, как Facebook в рабочее время разлагает его коллектив, и сколько именно рабочих часов высвободит его блокировка. Про мониторинг текста коммуникаций на сайте ничего не сказано, но, подозреваю, в глубине настроек можно включить и эту функцию.

Стоит это от $9 в месяц за каждого пользователя, продается индивидуально, может быть, даже разработку кастомную для крупных клиентов включает. По крайней мере, на сайте я даже примерного прайса не нашел, число $9 чуть ли не на форуме увидел.

Второй их бизнес, с куда лучше кармой, чем первый, — антивирусный SDK для разработчиков мобильных приложений. SDK будет сидеть тихо и просто жрать немного процессора, пока не заметит, что телефон атакован. В этот момент он сообщит об угрозе основному приложению, которое должно исполнить соответствующую бизнес-логику, в нормальном случае — удалить свои приватные данные. Как эта замечательная штука дополняет основной продукт — не понимаю, но она есть.

Поднял Zimperium примерно $50 миллионов.

Posted by Alexander Gornyi on Wednesday, 18 January 2017