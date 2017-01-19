В Яндекс.Такси подвели итоги 2016 года. Выяснилось, количество поездок каждый месяц росло и в декабре превысило прошлогодний показатель в 5,6 раза. Так, в декабре 2015 года пользователи сервиса совершили 2,9 млн поездок, а в декабре 2016 года — 16,2 млн. В «Яндексе» приводят для сравнения количество поездок американского Lyft за тот же период — 18,7 млн.
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Не, ну круто же, молодцы, Яндексоиды.
Ну конечно молодцы. Сейчас каждый желающий немного сэкономить на бензине при поездке на работу и с работы скачивает себе «таксометр» и легким движением руки превращается в «таксиста». По сути это уже какой-то кар-шеринг, я не знаю, какие деньги там могут эти «таксисты» зарабатывать, судя по тому, какой вой стоит в отзывах на плей маркете. :)
В переводе на русский: Яндекс показывает, что у него есть направления, где он растет с такой скоростью, с которой вся компания давно уже не растет.
С учетом обособления этих бизнесов в отдельное юрлицо, может быть и деньги отдельно будут привлекать в эти направления.
Интересно, что это отличается от концепции Mail.ru, который покупает бурнорастущие компании, чтобы их постепенно растворять в общих цифрах по выручке и тянуть выручку и ее рост вверх.