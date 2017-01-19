В Яндекс.Такси подвели итоги 2016 года. Выяснилось, количество поездок каждый месяц росло и в декабре превысило прошлогодний показатель в 5,6 раза. Так, в декабре 2015 года пользователи сервиса совершили 2,9 млн поездок, а в декабре 2016 года — 16,2 млн. В «Яндексе» приводят для сравнения количество поездок американского Lyft за тот же период — 18,7 млн.