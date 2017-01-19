Кейс Pixonic: Как глобальный фичер на Google Play влияет на популярность приложения


Год назад компания Pixonic получила глобальный фичер игры War Robots на Google Play. Сегодня COO разработчика Игорь Клюкин разобрал на своей странице в «Фейсбуке», как повлиял фичер на статистику загрузок и другие показатели:

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  • Подборка фичеров обычно меняется по четвергам, а значит наша иконка была там с 14 января по 21 января;
  • За период фичера на GooglePlay мы получили 1 миллион установок!
  • Из них топ страны это: US (14%) и RU (13%) — распределение зависит не только от количества пользователей в стране, но и от положения иконки на витрине фичера в каждой стране;
  • Пик установок (~168к) пришелся на субботу, в этот день пользователи наиболее активны;
  • До фичера было около 18К установок в день, после фичера это число с 35к постепенно снижалось до 20к продолжительное время. Следует учитывать рост органики и после фичера;
  • Качество установок при массовости может проседать. Глянул ретеншн за те даты, что-то есть, но сильной просадки не заметил (выложил график). […] Просадки действительно бывают и мы с ними часто сталкивались. Обычно причины:
    • Открыли новые рынки, где в целом хуже доход с пользователя. В свое время поперло много игроков из Китя, но дохода не было. Мы пользователей из этой страны исключали из дашбордов, иначе сложно было данные овервьвить в целом)
    • Пошли массовые (казуальные) и менее лояльные пользователи в тех странах, где до этого уже был трафик. Часто самые первые органические пользователи — самые лояльные, целевые. Дальше — хуже, особенно если проект нишевой. Конкретно в этом случае не было заметных просадок по ретенш (смотрел общий, отдельно по US, 1ого дня и 7го дня). Такая же ситуация с LTV — что-то можно заметить, но четкой связи не наблюдается. Скорее всего обошлось без просадок, потому, что к тому моменту мы уже много где засветились и показатели «просели» ДО этого фичера.

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