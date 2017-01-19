Год назад компания Pixonic получила глобальный фичер игры War Robots на Google Play. Сегодня COO разработчика Игорь Клюкин разобрал на своей странице в «Фейсбуке», как повлиял фичер на статистику загрузок и другие показатели:
- Подборка фичеров обычно меняется по четвергам, а значит наша иконка была там с 14 января по 21 января;
- За период фичера на GooglePlay мы получили 1 миллион установок!
- Из них топ страны это: US (14%) и RU (13%) — распределение зависит не только от количества пользователей в стране, но и от положения иконки на витрине фичера в каждой стране;
- Пик установок (~168к) пришелся на субботу, в этот день пользователи наиболее активны;
- До фичера было около 18К установок в день, после фичера это число с 35к постепенно снижалось до 20к продолжительное время. Следует учитывать рост органики и после фичера;
- Качество установок при массовости может проседать. Глянул ретеншн за те даты, что-то есть, но сильной просадки не заметил (выложил график). […] Просадки действительно бывают и мы с ними часто сталкивались. Обычно причины:
- Открыли новые рынки, где в целом хуже доход с пользователя. В свое время поперло много игроков из Китя, но дохода не было. Мы пользователей из этой страны исключали из дашбордов, иначе сложно было данные овервьвить в целом)
- Пошли массовые (казуальные) и менее лояльные пользователи в тех странах, где до этого уже был трафик. Часто самые первые органические пользователи — самые лояльные, целевые. Дальше — хуже, особенно если проект нишевой. Конкретно в этом случае не было заметных просадок по ретенш (смотрел общий, отдельно по US, 1ого дня и 7го дня). Такая же ситуация с LTV — что-то можно заметить, но четкой связи не наблюдается. Скорее всего обошлось без просадок, потому, что к тому моменту мы уже много где засветились и показатели «просели» ДО этого фичера.
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