Чиновники разработали законопроект, запрещающий использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие пользователям читать сайты с запрещенным российскими властями контентом, сообщили «Ведомости». По данным источника в индустрии, автором поправок является Роскомнадзор, по другой версии — Медиа-Коммуникационый союз. Авторы законопроекта предлагают блокировать в России инструменты, которые будут обеспечивать своим пользователям доступ к запрещенным сайтам, то есть по большому счету речь идет о запрете анонимайзеров и VPN, как в ряде арабских стран, например в ОАЭ. С другой стороны сервису не угрожает российская блокировка, если он сам фильтрует предложенный Россией к фильтрации контент.
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Верной дорогой идёте, товарищи!
Вот только как скажем швейцарский VPN провайдер будет блокировку осуществлять нарушая швейцарское законодательство?
Ах-ах. Какой парадокс! Никак. Просто он будет забанен для доступа через провайдеров на территории РФ, если не придумает «как»
To Platon: очень просто если ip российский то блочит если швейцарский то нет, но так они все равно ничего не добьются — никто не мешает использовать 2vpn каскадом
Вопрос не в определении IP, а в Швейцарском законодательстве, которое достаточно жесткое в части сохранности данных/доступа к данным. В этом случае Швейцарская компания нарушает Швейцарское законодательство
Роскомнадзор пока не попросил Швейцарию вскрывать или записывать чаты по закону Яровой и отдавать ФСБ на ответственное хранение всё, что русский пишет на запрещённые Грани.ру. Он, как говорят, просил создать условия, при которых русский не будет ходить на Грани и Каспарова, потому что доступа через швейцарский сервис к ним не будет. Охрана персональных данных тут ни при чём. Более того, так ПД будут даже сильнее защищены, так как не будут передаваться на часть сайтов вообще. Меньше передач — меньше возможностей компрометации. Швейцария довольна!
Ох как круто будет, забанят хетцнеры и прочие диджиталокеаны.
Какие же жалкие наши северокорейские лидеры. Такие же жалкие, старые и беспомощные имотенты, как и их местная адвокатура.