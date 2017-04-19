Чиновники разработали законопроект, запрещающий использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие пользователям читать сайты с запрещенным российскими властями контентом, сообщили «Ведомости». По данным источника в индустрии, автором поправок является Роскомнадзор, по другой версии — Медиа-Коммуникационый союз. Авторы законопроекта предлагают блокировать в России инструменты, которые будут обеспечивать своим пользователям доступ к запрещенным сайтам, то есть по большому счету речь идет о запрете анонимайзеров и VPN, как в ряде арабских стран, например в ОАЭ. С другой стороны сервису не угрожает российская блокировка, если он сам фильтрует предложенный Россией к фильтрации контент.