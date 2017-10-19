«Яндекс» изучает возможность построить новый офис в Москве, выяснил «Коммерсант». Поисковик консультируется с О1 Properties семьи Бориса Минца. По оценке газеты девелопер мог бы взять на себя стройку и к 2021 году поисковик заселился бы собственное здание. Один из двух действующих сейчас в Москве офисов «Яндекса» арендует у О1 Properties с начала 2017 года. Если поисковику потребуются 80 тыс. кв. м (что сопоставимо с сегодняшними офисными потребностями «Яндекса» в Москве), то объём инвестиций в стройку может составить минимум 12 млрд руб., или около $210 млн по текущему курсу ЦБ, подсчитал для «Коммерсанта» эксперт по офисной недвижимости. Другой эксперт обратил внимание, что на офисном рынке в Москве почти не встречается схема, якобы рассматриваемая «Яндексом», при которой строительством занимается девелопер, а будущий собственник выкупает готовые площади. Дата гипотетического завершения строительства офиса силами О1 Properties примерно совпадает со сроками, когда у поисковика закончится действующий договор на аренду помещений главного московского офиса у другого девелопера — KR Properties. Теоретическая доступность альтернативного офисного здания усиливает позиции «Яндекса», в случае если к 2021 году поисковик будет заинтересован в переговорах с KR Properties.

«Яндекс» всегда арендовал офисы, но не строил их под себя и купил лишь одно здание в Крыму. Вторым собственным домом мог стать арендуемый сегодня московский офис. В ноябре 2015 года источники «Ведомостей» узнали о намерениях «Яндекса» купить у KR Properties 53 500 кв. м в бизнес-центре «Красная Роза» (эти площади находились и находятся у «Яндекса» в аренде). Объём сделки мог составить 1/6 от стоимости всей интернет-компании, однако в сентябре Yandex N.V. сообщил, что он не будет покупать «Красную розу». Сделка планировалась безденежной, поисковик передавал покупателю свои акции, однако с момента заключения рамочного соглашения стоимость бумаг «Яндекса» заметно выросла и сделка потеряла для поисковика привлекательность. В феврале 2017 «Яндекс» арендовал у О1 Properties Бориса Минца 10,3 тыс. кв. м в бизнес-парке «Аврора» на Садовнической набережной в Москве — новое для себя пространство, куда переселились «Вертикали», «Такси», «Музыка» и некоторые другие подразделения.

Симферопольский офис «Яндекс» купил ещё при украинской власти, а в 2014 году Аркадий Волож рассказал: