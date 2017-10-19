По данным исследования Яндекс.Денег, россияне стали более активно пользоваться электронными средствами платежей. В среднем за раз россияне переводят 1777 рублей — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Но теперь они отправляют деньги чаще: в этом году на одного человека пришлось в среднем 6 переводов, в 2016 году — 5. В результате количество переводов в целом выросло на 20%, а их общая сумма — более чем на 15%.

В ходе исследования были проанализированы переводы через сайт и мобильные приложения сервиса — из электронных кошельков, с банковских карт, с помощью систем денежных переводов «Юнистрим» и Western Union. Учитывались данные с января по сентябрь 2017 года и за такой же период годом ранее.

Самые крупные переводы люди отправляют из кошельков на банковские карты — 5685 рублей в среднем за раз, а также с карт на карты — 4039 рублей. Число таких переводов выросло на 5% и 30% соответственно. Средний перевод с карт в кошельки заметно меньше — 1939 рублей, как и из кошельков в кошельки — 1551 рубль. Здесь переводов стало больше на 50% и 20% соответственно.

Через компьютеры россияне по-прежнему отправляют деньги активнее, чем через мобильные устройства: 74% переводов против 26%. С компьютеров в среднем за раз переводят 1657 рублей, со смартфонов — 4347 рублей. Средняя сумма мобильного перевода с карт в кошельки — 3588 рублей, из кошельков в кошельки — 4342 рубля. Такие переводы люди чаще всего отправляют с устройств на Android (60%) и iOS (35%).

С компьютеров и телефонов больше всего в среднем за раз переводят пользователи из Центрального федерального округа — 2054 рубля. Далее идут жители Северо-Запада — 1617 рублей, Дальнего Востока — 1459 рублей, Урала — 1289 рублей, Юга — 1260 рублей, Сибири — 1215 рублей, Приволжского региона — 1214 рублей. Самый маленький средний перевод — на Северном Кавказе, 1065 рублей.

С помощью Western Union и Юнистрима люди отправляют переводы через Яндекс.Деньги как по России, так и за её пределы. Чаще всего заграничные переводы уходят в Украину, Китай, Молдову, Беларусь и Казахстан. Реже всего — в Уругвай, Словению, Шри-Ланку, Гвинею-Бисау и Коста-Рику. В другие страны россияне переводят в среднем за раз 11 798 рублей. За первые девять месяцев 2017 года общая сумма заграничных переводов и количество тех, кто их отправляет, почти не изменились по сравнению с январём-сентябрём годом ранее.

С января по сентябрь 2017 года соотношение мужчин и женщин, которые отправляют деньги, осталось примерно таким же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 53% и 47% соответственно.