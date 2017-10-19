Инвестиционная группа UCP и венчурный фонд Flint Capital вложили в проект Sum&Substance, который разрабатывает решения для удаленной идентификации клиентов, партнеров и сотрудников. Об этом «Роем!» сообщают два источника, близких к сделке.
Точная сумма сделки и доли фондов не раскрываются. Известно, что куплено около 10% - от $700 000 до $1 млн в зависимости от целевых показателей. Инвестиции пойдут на совершенствование продуктов, развитие юридической экспертизы для работы с зарубежными финтех-компаниями, укрепление позиций в России и расширение географии бизнеса в Европе, США и странах СНГ.
Флагманский продукт компании — платформа IDensic, которая мгновенно подтверждает личность пользователей онлайн-сервисов при помощи компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных на основе нейронных сетей и других алгоритмов машинного обучения. Система проверяет документы на следы ретуши и фотомонтажа, определяет фотографии физически подделанных документов, а затем сверяет лицо пользователя на селфи и на фото в документе.
Продукты проекта помогают компаниям снижать финансовые и репутационные риски, а также автоматизировать и повысить эффективность работы служб безопасности. Среди клиентов Sum&Substance — Gett, YouDo, beepCar от Mail.ru, YouDrive и Avito. «Наши технологии помогают решить важную для человечества проблему — тотальное недоверие в интернете. И это очень востребовано бизнесом», — говорит генеральный директор Sum&Substance Андрей Северюхин.
По словам представителей компании, клиенты платят Sum&Substance за каждую верификацию. Стоимость одной верификации кастомизируется и разнится в зависимости от региона, типа компании, объема и некоторых других показателей. В Великобритании, где наиболее развит этот рынок, одна верификация стоит 1−3 фунта. В России одна верификация — $1−2. Через полгода компания планирует выйти на объем верификаций более 250 000 в месяц, а к 2021 году проект рассчитывает выйти на объемы в 10 млн верификаций в год.
Глобальный рынок услуг по выявлению и противодействию мошенничеству в 2017 году Sum&Substance оценивает в $17 млрд. Примерно $5 млрд занимает сегмент идентификации и верификации личности. На российском рынке сегмент оценивается $50−100 млн.
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т.е. чтобы дать миллион рублей, собралось аж два инвест-фонда?
Вдвоём не так страшно давать такие деньжищи.
А попробуй, поставь себя на их место: ничего ж непонятно, работает или нет, зачем нужно, чё там эти фрики надевелопили. Страшно же.
А так, если провалится всё, можно лимитид партнерам сказать: ну мы ж не одни, там вот с нами тоже не дураки заходили, а оно вишь как загнулось-то.
тот или иной, а для идентификаторов, видимо, на некоторый период открывается некая перспектива. Тут главное, чтобы сами пользователи были в этом заинтересованы. А эти условия (желание каждого именно однозначно идентифицироваться при начале сессии (слово то какое) и даже в ее процессе).
Если, как мы видим и из вчерашенго выступления Никифорова относительно концепции отслеживания посетителей за не блокировки нежелательных сайтов, вытекает вскоре появление какихто вирусов-компрометаторов какбы. Т.е. некий код, который, помимо желания владельца компа, какбы от его имени посещает всю эту фигню и потом иди доказывай, что ты не верблюд.
Ты, допустим, ходишь на нормальный гетеросексуальный порносайт, а по анализу БД получается, что и гомосек и педофил и геронтофил и зоофил и сторонник 5 колонны.
Так можно кому угодно, допустим, карьеру зарубить, а он и знать не будет. Таким образом, очевидна перспектива появления рынка какихто новых интернет-контрацптивов, которые станут доплнением антивирусов. Т.е. чел сможет чотко доказать, что это не он и не по своей воле куда не надо заходил.
в статье поменяли рубли на доллары. Я так и знал! (с)
Воспоминания из жизни в Пузыре? Там, насколько я помню, такая же ситуация была описана. Да и потом один из инвесторов давал интервью примерно о том же.