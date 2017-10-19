Delivery Club, который с 2016 года принадлежит Mail.ru Group, запускает в 150 московских ресторанах услугу take away. Об этом «Роем!» рассказали представители холдинга. Теперь клиенты сервиса могут сделать заказ через приложение Delivery Club и забрать еду в ресторане.

В мае этого года стало известно, что Delivery Club запустил службу доставки Delivery Express в Екатеринбурге и Казани. С прошлого года сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.