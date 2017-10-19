Друзья! Коллеги и ньюсмейкеры! Региональная полоса вышла сегодня в последний раз. Петербургское бюро, основанное весной 2000 г., на полгода позже «Ведомостей», закрывается. Это один из этапов оптимизации, причины ее — экономические. Газета продолжит выходить в Петербурге, здесь остаются коммерческие подразделения, отдел конференций, подписка. Местные новости останутся, но их будут писать журналисты московской редакции.

Спасибо, что были с нами все эти годы, что читали и лайкали, а главное — что развивали экономику, заключали сделки, основывали компании. Писать об этом было захватывающе, даже когда информацию пытались скрывать, в этих случаях — особенно захватывающе вообще-то. Надеюсь, вы оценили!

Анна Щербакова (Anna Scherbakova), Мария Буравцева (Maria Buravtseva), Дмитрий Горшенин (Dmitriy Gorshenin), Светлана Зайцева (Svetlana Zaitseva), Валерия Лебедева (Valeria Lebedeva)