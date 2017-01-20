Песков не руководил российскими хакерами, потому что не умеет


Вас, Дмитрия Пескова, обвиняют в том, что вы были одним из главных организаторов кампании по оказанию влияния на исход президентских выборов в США.

Для меня большая честь, что меня считают таким продвинутым. Но я не настолько продвинут в этой киберобласти. Так что это неправда. Это первое. Второе: каждый день происходят сотни и тысячи кибернападений на цифровые системы Российской Федерации. Некоторые из них ведутся с территории Соединенных Штатов. Десятки идут с территории Германии. Десятки — из Великобритании. Думаете ли вы, что это с высокой степенью уверенности означает, что эти нападения на наши цифровые системы поощряются правительствами в Вашингтоне, Лондоне или Берлине? Вы вероятно скажете, что нет. Об этом не может быть и речи.

А сами вы что думаете?

Мы думаем, что это не имеет никакого отношения к правительствам, хотя мы также располагаем свидетельствами того, что за некоторыми очень агрессивными нападениями на наши банки и наш официальный веб-сайт стоят некоторые иностранные спецслужбы.

#РусскиеСделалиЭто. Или нет?

Песков: мы хотим дружить с Вашингтоном, но… «для танго нужны двое» — BBC Русская служба

В эксклюзивном интервью программе Би-би-си HARDtalk, которая выйдет в эфир 21 января, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз отверг обвинения в причастности России к взлому электронной почты штаба Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании в США.

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