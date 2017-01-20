#стартапдня

Пока эксперты спорят, в каких профессиях роботы заменят людей, роботы уже начали заменять cron-скрипты.

Как это было раньше, в теплом и ламповом 2016-ом году? Человек зашел на сайт, зарегистрировался и ничего не купил. На следующий день ему приходит письмо «Вы хотели купить у нас страховку, но не купили, кликните сюда и купите в один клик». А ещё через неделю — тоже самое письмо, но с предложением скидки. А ещё через неделю про него помнит только ретартинговая реклама.

Но сейчас появились роботы. Conversica предлагает онлайн-бизнесам сервис «автоматического менеджера по продажам». Если у вас нет денег, чтобы обрабатывать каждый лид вручную, пишите им письма, но как бы от живых людей. «Меня зовут Платон Щукин, какая хорошая погода, вы хотели купить у нас страховку, чем я могу помочь?» По утверждениям conversica, 35% пользователей отвечает на персональные письма с индивидуальной подписью, и даже если самой цифре не верить, очевидно, что людям отвечают чаще, чем автоматам.

Дальше, естественно, самое сложное и интересное, то, за что, собственно, деньги и платятся. «Платон» сам понимает смысл пришедшего ответа и продолжает человечный разговор, двигая пользователя дальше по воронке продаж. Судя по примерам, приведенным на сайте, основные его функции:

— Понять, что юзер хочет отписаться от этого спама.

— Договориться о созвоне с живым «коллегой», уточнив время звонка и номер телефона.

— Получить отзыв о том, как прошло общение в оффлайне.

В общем-то немного, но, понятно, что технология будет развиваться, да и это уже больше, чем ничего. Рекламно заявляется, что в рамках своих тем робот вполне понимает то, что ему пишут и лажает редко. Реально, конечно, надо в бою проверять, но я верю, что оно может работать хорошо. Пользователи обычно пишут коротко, контекст их сообщения хорошо известен; парой сотен регулярок я бы такого робота написал. В conversica, конечно, рассказывают про уникальный и супернаучный AI.

Стоит это удовольствие от нескольких тысяч долларов в месяц, сопоставимо с одним живым человеком, может окупаться уже в относительно маленьких компаниях. Подняли $50 миллионов, и миллионов десять в год уже и сами должны с клиентов получать. Salesforce или кто-то подобный их, наверное, скоро купит.

Кстати, это первый стартап, который мне подсказали для обзора, а не я сам нашел. И по-моему, блин не комом.