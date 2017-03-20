«ВКонтакте» объявила о запуске сервиса денежных переводов владельцам сообществ. По словам директора по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрия Иванова, соцсеть «закладывает фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ». В отличие от классических площадок по краудфандингу «ВКонтакте» не предъявляет специальных требований к проектам. К примеру на большинстве площадок проект должен собрать определенную сумму денег, и если он ее не собирает, средства возвращаются, также проекты должны соответствовать ряду требований. «ВКонтакте» разрешает собирать деньги на любые цели.
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Платформа это хорошо, но больше интересны кейсы когда люди поддерживают, у нас привыкли что все бесплатно.
Дошли руки посмотреть…
Болящие братья/сестры, что тут можно сказать….
https://vk.com/page-2158488_51994404
Взимается ли комиссия при отправке перевода?
Для держателей карт Mastercard и Maestro до 31 марта 2017 года действует акция, в рамках которой при отправке переводов комиссия не взимается. Комиссия за отправку средств с карт Visa — 1% от суммы перевода, минимум 40 рублей. Банк, выпустивший вашу карту, может взимать собственную комиссию. Изучите тарифы вашего банка перед отправкой перевода.
>Платформа это хорошо, но больше интересны кейсы когда люди поддерживают, у нас привыкли что все бесплатно.
какие вам нужны кейсы? вы не знаете о существовании прослойки «профессиональных стримеров» и «видеоблоггеров» которые живут и существуют на милостыню школьников?
прячущийся в данный момент от чеченов «Мэдисон» на стримах рассказывал как ему школьники в месяц закидывают полляма рублей. такой кейс вас устраивает? или вас только «лентачи» интересуют?
контент не поддерживают
что «видеоблоггеры» формируют бюджет переводами школьников — не знал, где можно почитать?
ну и как написали выше комиссия 40 рублей и переводы с карты смотрятся странно
краудфандинг пока развит в электричках. А также на vesti.ru. Там основной проект одни и тотже изодня в день. Сбор денех на операцию ребенку.
>контент не поддерживают
«контентом» в этой среде называют ВООБЩЕ ВСЁ. стример с похмелья запустил стрим и чо то бубнит в микрофон — это контент. кто пропустил, потом может посмотреть VOD, ага.
>что «видеоблоггеры» формируют бюджет переводами школьников — не знал
видеоблоггерство — умирающий жанр в основном для ютуб-мажоров, которых продвигают богатые родители. все селфмейды кто по серьёзному в этой движухе, давно перешли на стримы. в режиме онлайн сразу видно кто чего стоит, а зрители имеют возможность пообщаться с кумиром напрямую (за деньги), но это уже другая история…
>где можно почитать?
посидите месяц на твитче, на любом топовом стриме с фильтром «русский язык». там налоги никто не платит, так что возможно через пару лет «почитать» можно будет в разделе Криминал на новостных сайтах, а пока «миру взрослых» всё равно чем там детишки занимаются, пишут о таких движухах и делятся финстрипами только внутри самой этой тусовки.
во многом ты прав, только в электричках мошенники, а сбор денег на операции детям на главных гос каналах говорит о деградации государства, что оно ни за что не отвечает
в общем в видеооблогинге платежей тоже нет.
Про стримы посмотрю, спасибо.
А что есть контент — вопрос сложный
>в общем в видеооблогинге платежей тоже нет
что значит нет? блоггер говорит своей пастве «с сегодняшнего дня собираем на…» и бабло потекло. на пробитие лосей дяде Мопсу или на финансирование канала Дождь — это принципиально не важно вообще. или вы про инструменты?
вот первое видео в поиске ютуба по запросу «видеоблоггер собирает деньги»:
>А что есть контент — вопрос сложный
ответ простой — всё есть контент. тема раскрывалась ещё в старой книжке господина Барда «Нетократия».
1. вопрос контента не так прост и разные мнения есть и ситуация меняется
а так конечно все контент, не вопрос
http://www.rbc.ru/magazine/2017/04/58d106b09a794710fa8934ac?from=subject
2. видео посмотрю, спасибо
рассказ о миллионах в таком интерьере занятен, жизнь многообразна…
> «ВКонтакте» займется краудфандингом
Ожидаемо. Прекрасный способ насобирать, а потмо отжать под левыми предлогами.