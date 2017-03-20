Президент Uber Джефф Джонс, второе лицо компании, покидает пост, который он занимал всего шесть месяцев. По информации источников портала Recode, уход господина Джонса связан со скандалами, которые преследуют компанию последние месяцы, передал «Коммерсант». Гендиректор Uber Трэвис Каланик в начале месяца сообщил о поиске операционного директора, который бы помог ему в управлении бизнесом.