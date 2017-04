Google обдумывает запуск встроенной функции блокировки некоторой рекламы в мобильной и десктопной версиях браузера Google Chrome, говорят собеседники The Wall Street Journal в поисковике. Браузер возможно будет блокировать рекламу не подпадающую под стандарты объединения Coalition for Better Ads. В группу входят сам Google, Facebook, The Washington Post, Procter & Gamble, Unilever и некоторые другие. Официально Google отказался комментировать планы запуска блокировщика. За 2016 поисковик заработал на рекламе более $60 млрд. — теоретически мог бы заработать и больше, если бы ему не мешали независимые блокировщики рекламы, которые не пропускают рекламу размещённую через Google. Очевидно, что блокировщик самого Google, с точки зрения некоторых пользователей, будет работать намного хуже независимых решений, но их разработчик браузера сможет сделать неработоспособными при необходимости.

Популярность блокировщиков рекламы в некоторых странах мира: