Издательский дом Axel Springer, издающий газеты Die Welt и Bild, приобрел долю в компании Uber Technologies. Сколько именно было инвестировано, не сообщается, но, согласно заявлениям Axel Springer, речь идет о минимальной доле. Это не первая инвестиция концерна в технологические компании: в 2012 году он уже купил долю в сервисе Airbnb. В 2016 году скорректированный чистый убыток Uber составил $2,8 млрд, выручка составила $6,5 млрд.