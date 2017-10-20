Facebook начал тестировать платную подписку на СМИ в Instant Articles в приложениях для Android. Об этом сообщают представители соцсети в блоге компании. Оплата подписки будет осуществляться на сайтах газет. Издатели получат 100% дохода. По словам источников Recode, которые близки к компаниям, Facebook не смог начать тестирование в приложениях для iOS из-за того, что Apple требовала 30% выручки от каждой подписки.