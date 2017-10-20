Сооснователь фонда Gagarin Capital Николай Давыдов дал интервью изданию Inc. В частности Давыдов предупредил о высчоких рисках ICO:
По логике, должен быть какой-то распределенный институт, гарантирующий права держателей токенов, чтобы смарт-контракты стали частью «общественных контрактов» и произошла связь между институтом «доверия» и криптомиром. Но пока ничего такого нет. Стоящие ICO можно по пальцам пересчитать, зато много стартапов, где токены ради токенов, — сказал он.
Также Давыдов рассказал об опыте общения с крупными ИТ-компаниями, скупающими по всему миру перспективные стартапы (сам он успешно продал бизнесы Facebook и Google):
Познакомить стартап с представителем крупной корпорации — само по себе ценности не имеет. Чтобы из этого знакомства что-то получилось, интро должно быть с рекомендацией, а это продукт большого труда. Я не могу прийти к вице-президенту Google и сказать: вот эти 20 компаний классные. Отношения с человеком из большой корпорации выстраиваются 2−3 года, а отрекомендовать ему компанию я могу раз в год.
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о высчоких
у Давыдова нет ни одного успешного проекта за пределами СНГ после того как свалил и при этом призывает переезжать.
притом сам живет на заработанные в России и СНг деньги, проедая их там.
да, действительно не может
И хорошо, что не может
«да пошла ты со своим утюгом»!
«Мы не смотрим на чисто российские проекты, потому „в Рос“нет рынка: весь рынок — это «Яндекс». Больше половины фаундеров наших проектов — русские, но они либо уже переехали, либо готовятся переезжать.»
Четкая фраза и по существу. И если к Гуглу можно хоть раз в год подойти, то в Янде*се даже учуханные емайлы, не имеющие никакой вообще ценности, восстановить припухнут, только отжимать могут, а не то чтобы стартапы финансировать живыми бабосиками.