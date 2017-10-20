Alphabet стал ведущим инвестором в раунде на $1 млрд для такси-сервиса Lyft, сообщают представители последней компании. В результате раунда финансирования сервис оценили в $11 млрд. Раньше холдинг инвестировал и в конкурента Lyft — Uber. В 2013 году инвестиционная дочка Google, Google Ventures, купила 7% в Uber. А в мае этого года Waymo, автомобильное подразделение Google/Alphabet, договорилось о сотрудничестве с Lyft для создания беспилотных автомобилей.