Пятница и я хочу поделиться новостями. Сегодня мой последний день работы в любимой компании Superjob.ru.

Пришла я на позицию специалиста по работе с клиентами и ухожу генеральным директором.

Ухожу подумать о своем деле, наметить дальнейшие ориентиры.

Мы проделали крутую совместную работу с драйвом, результатами, спорами, радостями, вызовами.

Компания Superjob — это компания с очень важной миссией. Благодаря нам люди находят работу, исполняют свои желания, растут. И было очень круто делать то во что ты веришь!

Всем коллегам говорю спасибо! Всем и каждому.

У нас крутые люди, задачи и уникальная атмосфера. Я говорю «у нас» потому, что даже после ухода я буду радоваться новостям и заходить в гости ☺ А новости будут, поверьте мне!

Можно многое говорить про компанию, но лучше один раз увидеть. Приходите на митапы, откликайтесь на вакансии, тут есть драйв, сила и карьерный рост, проверено!

Меня часто спрашивают, как добиться успеха. Очень просто: слушать cебя, иметь силы и энергию, чтобы реализовать задуманное, двигаться вперед, менять ориентиры, если нужно, всегда уважать людей, вдохновлять их, слышать и конечно же иметь наглость отстаивать свою точку зрения, когда это важно для результата.

Работайте так, чтобы собственник бизнеса сказал вам: «в любой момент welcome back!» Это важно и очень драйвово!

P. S. Планами делиться я не очень люблю, поделюсь результатами, когда они будут. До встречи!)

Опубликовано Наталией Годжаевой 20 октября 2017 г.