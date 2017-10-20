Гендиректор Superjob Наталья Годжаева объявила об уходе на своей странице в Facebook, все ее обязанности переходят к основателю и президенту Superjob Алексею Захарову. Причины ухода она не назвала, ограничившись сообщением, что собирается «подумать о деле и наметить дальнейшие ориентиры».
Пятница и я хочу поделиться новостями. Сегодня мой последний день работы в любимой компании Superjob.ru.
Пришла я на позицию специалиста по работе с клиентами и ухожу генеральным директором.
Ухожу подумать о своем деле, наметить дальнейшие ориентиры.
Мы проделали крутую совместную работу с драйвом, результатами, спорами, радостями, вызовами.
Компания Superjob — это компания с очень важной миссией. Благодаря нам люди находят работу, исполняют свои желания, растут. И было очень круто делать то во что ты веришь!
Всем коллегам говорю спасибо! Всем и каждому.
У нас крутые люди, задачи и уникальная атмосфера. Я говорю «у нас» потому, что даже после ухода я буду радоваться новостям и заходить в гости ☺ А новости будут, поверьте мне!
Можно многое говорить про компанию, но лучше один раз увидеть. Приходите на митапы, откликайтесь на вакансии, тут есть драйв, сила и карьерный рост, проверено!
Меня часто спрашивают, как добиться успеха. Очень просто: слушать cебя, иметь силы и энергию, чтобы реализовать задуманное, двигаться вперед, менять ориентиры, если нужно, всегда уважать людей, вдохновлять их, слышать и конечно же иметь наглость отстаивать свою точку зрения, когда это важно для результата.
Работайте так, чтобы собственник бизнеса сказал вам: «в любой момент welcome back!» Это важно и очень драйвово!
P. S.Планами делиться я не очень люблю, поделюсь результатами, когда они будут. До встречи!)
Опубликовано Наталией Годжаевой 20 октября 2017 г.
Наталья Годжаева родилась 13 июня 1983 года в Москве. Наталия Годжаева, начала работу в Superjob в 2007 году специалистом по работе с клиентами. С 2013 возглавила Superjob. За это время в Superjob проведен редизайн ключевого продукта, выпущено первое в России мобильное приложение для поиска работы и сотрудников. В 2017 году компания в очередной раз вошла в рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.
Это мое решение, планирую взять паузу и сосредоточиться на новых проектах. В Superjob на сегодняшний день одна из наиболее сильных команд рунета, все ключевые направления бизнеса управляются классными профессионалами. У нас давно адаптивная структура, успешная текущая деятельность и развитие практически не зависят от иерархии. Мои дела и проекты принял непосредственно основатель и президент Superjob Алексей Захаров, передала через пресс-службу Годжаева.
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Спасибо-пожалуйста.
В белку-кар наверно пойдет. Регулировать жесткость