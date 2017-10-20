Facebook начал тестировать монетизацию игр в Messenger на платформе Instant Games, об этом сообщили представители соцсети в официальном блоге. Пока объявления появились только в Everwing от Blackstorm и Basketball от FRVR. Кроме того, основываясь на результатах первого теста, компания запустит тестирование полноэкранной рекламы и видеоролики с вознаграждением. Одновременно c этим Facebook добавит инструменты для оптимизации рекламы. В традиционной соцсети места для рекламы закончились ещё в 2016 году и её объём там больше нельзя существенно увеличить.
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Самая неудобная соц сеть, как по мне.
>Самая неудобная соц сеть, как по мне.
Для монополии это и не обязательно, удобной она должна бы быть только на пути к монополии, это у нас островок недоразумения с точки зрения fb, где он не имеет долю в 90%, Китай еще.
Не соглашусь. И сейчас и в прошлом FB была неидеальна. Реально тормозная махина. Как и наши балтийские соцсети на заре своего существования. Это только через несколько лет после запуска те же «Одноклассники» заточили интерфейсы — а на взлёте им с головой хватало кривоватых. Фейсбук и вовсе — до сих пор достаточно непонятный. Главное достоинство соцсети во времена оно, во времена роста — это знакомые люди, до которых становилось возможным достучаться. Какой у соцсети декор, насколько устойчиво она работает? Всем было плевать на это. Доступность социального графа перекрывала любые недостатки. Знакомые есть? Есть. Хорошая соцсеть (с угрёбищными интерфейсами в тот момент)!
Перефразируя вас: «наполненной людьми она должна бы быть только на пути к монополии».