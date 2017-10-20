Facebook начал тестировать монетизацию игр в Messenger на платформе Instant Games, об этом сообщили представители соцсети в официальном блоге. Пока объявления появились только в Everwing от Blackstorm и Basketball от FRVR. Кроме того, основываясь на результатах первого теста, компания запустит тестирование полноэкранной рекламы и видеоролики с вознаграждением. Одновременно c этим Facebook добавит инструменты для оптимизации рекламы. В традиционной соцсети места для рекламы закончились ещё в 2016 году и её объём там больше нельзя существенно увеличить.