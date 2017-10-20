Представитель поисковика объяснил, почему сегодня (по наблюдениям редакции «Роем!») на экране блокировке телефонов под Android самопроизвольно появился информационный виджет приложения «Яндекс», а ещё один виджет «Яндекса» появился «в области уведомлений». Так же самопроизвольно. Несмотря на запреты демонстрации виджетов, выставленные в настройках мобильного приложения «Яндекс».
Мы постоянно экспериментируем с разными частями поискового приложения. Сегодня был запущен очередной эксперимент, в нем нашли ошибку и мы его отключили.
Приложения «Яндекса» распространяются не только в результате экспериментов. В апреле 2017 устанавливать на Android-телефон «Поиск» «Яндекса» научилась Яндекс.Погода.
По собственной статистике «Яндекса», Яндекс.Радар, приблизительно с апреля 2017 года у поисковика начала расти доля на Android — с 37% у «Яндекса», против 61% у Google, и до 43% и 55% соответственно, сегодня.
Эксперимент «Яндекса» 20 октября 2017 года. «Поиск» самопроизвольно попал у Android-пользователей на экран блокировки и в область уведомлений
Открытка: Как «Яндекс» лезет к юзеру со своей стартовой страницей, поиском, браузером
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тоже самое могу сказать про яндекс навигатор, после установки появляется погода и поисковая строка виджет. в настройках не отключить или не нашел.
удалил.
//Мы постоянно экспериментируем с разными частями поискового приложения. Сегодня был запущен очередной эксперимент
Очевидно, что разработчики Яндекса экспериментируют с релизной веткой проекта, и они настолько бедны, что не могут нанять тестеров, да и пожалуй слепы, если не замечают таких вещей, как вдруг появившийся виджет на экране блокировки… в такой ситуации остается только пожалеть этих бедолаг, ведь не могли же они, в самом деле, намеренно разместить виджет на блокировочном экране…. :/
Была такая же ерунда с яндекс.картами. После обновления появилось окно с вопросом про область уведомлений и экран блокировки. Я понял, что карты хотят что-то полезное выводить во время работы. А, нет, там появилась всего лишь форма поиска. В настройках карт не нашёл как их отключить. Через основные настройки Андроида отключил.
Надеюсь их на IPO заблокируют, как они почты блокируют. Совсем край потеряли. Три ящики отобрали со лживыми заявлениями «у вас вирусы». Упоротые.