Представитель поисковика объяснил, почему сегодня (по наблюдениям редакции «Роем!») на экране блокировке телефонов под Android самопроизвольно появился информационный виджет приложения «Яндекс», а ещё один виджет «Яндекса» появился «в области уведомлений». Так же самопроизвольно. Несмотря на запреты демонстрации виджетов, выставленные в настройках мобильного приложения «Яндекс».

Мы постоянно экспериментируем с разными частями поискового приложения. Сегодня был запущен очередной эксперимент, в нем нашли ошибку и мы его отключили.

Приложения «Яндекса» распространяются не только в результате экспериментов. В апреле 2017 устанавливать на Android-телефон «Поиск» «Яндекса» научилась Яндекс.Погода.

По собственной статистике «Яндекса», Яндекс.Радар, приблизительно с апреля 2017 года у поисковика начала расти доля на Android — с 37% у «Яндекса», против 61% у Google, и до 43% и 55% соответственно, сегодня.

Эксперимент «Яндекса» 20 октября 2017 года. «Поиск» самопроизвольно попал у Android-пользователей на экран блокировки и в область уведомлений