#стартапдня

Вы не поверите, но «molotov» — это модный французский стартап. Причем он не про коммунизм, не про Россию и даже с коктейлем никаких ассоциаций. Molotov хочет быть телевидением будущего.

Что плохого в телевидении настоящего? По большому счету только одно: в каждый момент времени оно показывает то, что показывает, а не то, что хочется. Без технических ухищрений его нельзя ни паузу поставить, ни повтор сделать, ни на 15 минут позже начать любимое шоу смотреть.

Что хорошего в телевидении настоящего? Контент! Netflix, конечно, делает несколько сериалов, и Масяня тоже прекрасен, и гифи кошечек в FB отличны, но на ТВ видеоконтента больше, он профессиональнее и быстрее обновляется. И сериалы, и развлекательные передачи, и даже новости делаются достаточно хорошо, чтобы быть интересными среднему человеку.

Molotov берет контент телевидения и делает нормальный современный интерфейс: возможность запуска закончившейся передачи, паузы, поиски, закладки и всё остальное, что очевидно хочется в 2017-ом году от видео проекта. Естественно, всё работает на любом устройстве: есть приложение как для PC и Mac, так и для смартфонов, планшетов и Smart TV. В общем, нормальное современное приложение с нормальным современным пользовательским опытом. И бесконечный профессиональный контент из всех французских каналов телевизора: фильмы, передачи, сериалы, спорт, всё, что душе угодно. Для многих пользователей это предложение века.

Продается molotov как Freemium, но насколько я могу судить, без пакета за 4 евро в месяц он совершенно бессмысленный. С другой стороны, 4 евро в месяц сумма очень небольшая, Netflix во Франции стоит в два с половиной раза больше.

Проект очень молодой, запустился во Франции только прошлым летом, но уже собирается выходить в другие страны. Инвестиций собрали $35 миллионов, двумя почти равными раундами на запуск и на экспансию на новые рынки.