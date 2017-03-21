В России было много проектов по продаже туров онлайн, но с этой стороны вроде бы никто не заходил. Может быть, оно и к лучшему, #стартапдня TravelTriangle в своей Индии рынок пока тоже не переворачивает.

Итак, представьте себе обычный поисковик по турам: фильтры, сортировки, скидки и лучшие цены — всё как обычно. Разница наступает после счастливого выбора: работа с обычным сервисом в этот момент заканчивается оплатой, а с TravelTriangle всё только начинается. Пользователь не покупает тур сразу, он отправляет свои данные и пожелания в десяток агентств (не операторов). Агентства получают горячий лид и начинают его обрабатывать — предлагают скидки, дополнительные опции, похожие варианты лучше или дешевле. В общем, сплошное «а поговорить» вместо унылого робота обычных систем бронирования. От излишне назойливых неадекватов пользователь защищен системой оценок, а в остальном система может быть и полезна — ну почему бы и не получить пару процентов выигрыша, лишнюю опцию или бесплатную консультацию по достаточно дорогой покупке?

С точки зрения агентств TravelTriangle — генератор лидов, при этом достаточно качественных: анкета для заявки довольно подробная, и, конечно, есть ещё Умные Алгоритмы на Big Data, которые помечают правильными метками тех, кто покупать не собирается. Получив лид, агентство работает с клиентом напрямую, по телефону и e-mail; использовать сайт как CRM их не вынуждают. Возвращаться на платформу приходится в самом конце, после согласования конечного счета, для его оплаты. Это необходимо делать через TravelTriangle: для сервиса появляется возможность снять комиссию, а клиент получает гарантию и страховку от более-менее известного проекта, а не от непонятного агентства.

Как и писал в самом начале, однозначного успеха у стартапа нет, хайп вокруг него уже проходит, а статистика использования остается не слишком впечатляющей. Может быть, причина в том, что в Индии и операторы готовы с клиентами напрямую общаться и приватные скидки предлагать — у них условия должны заведомо лучше выходить. Впрочем, TravelTriangle пока борется, недавно новый раунд поднял, говорит про 10 миллионов долларов, но это Индия, сумму преувеличивают с большей вероятностью, чем обычно.