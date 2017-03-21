Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил давать IT-компаниям, которые занимаются экспортом продукции или импортозамещением, займы по льготным ставкам. «IT-компании ничем не хуже промышленников. Если у нас есть инструмент с льготными займами под 5%, то давайте такой же инструмент дадим нашим айтишникам», — заявил министр выступая на организованном «Ъ» бизнес-бранче «Россия — мировой экспортер ПО». Также он отметил, что одним из критериев для предоставления займов могло бы стать нахождение программных продуктов компании в реестре отечественного ПО.
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всё правильно. и ГосИнформЗаказ, чтобы было для чего брать те самые займы.
Ну ага, тем, к госкормушке надежно присосан, еще и бесплатные кредиты давать, умнее не придумаешь. Сразу видно мужа государственного масштаба.
А кто там присосан, из 3000 продуктов в Реестре?
«Россия — мировой экспортер ПО"…
а теперь дайте денег, льготных, а лучше бесплатных.
это выступление федерального министра или мальчик денежки для дядей зарабатывает?
если продукт уже в реестре, то он ведь уже имеет льготные условия на госзакупках или нет? или мало?
корячились корячились с этим капитализмом, пока ставки были боле-менее адекватные — понахреновертили мундиалей, теперь началось ручное регулирование. Видимо, действительно бесполезняк тут эти рынки. Переселить думу, а в здание назад Госплан рассадить. Ибо нельзя простому человеку в руки сразу много денег давать — сразу самую длинную яхту покупает и пъянствует на ней.
если продукт уже в реестре, то он ведь уже имеет льготные условия на госзакупках или нет? или мало?
Льготы про госзакупкам нужны для готовых продуктов, а инвестиции — при создании новых продуктов.
Так понятнее?
а теперь дайте денег, льготных, а лучше бесплатных.
В принципе всё верно: для развития какой-либо отрасли ей надо дать длинных дешёвых денег от государства, или опосредованно через банки.
Так делают во всех странах. И у нас в с/х, космосе, других отраслях.
Что не нравится?
Да как вам сказать. Начну слегка издалека. Вот есть винда. Казалось бы, вся из себя довольно стандартизированная (Win32 и прочее WinRT), бери себе, пили реактосос и импортозамещай, а всех остальных заставляй на уровне закона придерживаться стандартного подмножества, чтобы не было vendor lock in. Но почему-то так не делают. И даже SQL почему-то на уровне закона не стандартизируют, в результате если кто-то написал миллион строк под оракл, то переписать куда-то на постгрес уже выглядит как какой-то сумасшедший подвиг из разряда слабоумие и отвага.
А теперь перейдем к приложениям комплексной автоматизации бизнес-процессов, которые заточены под каждое конкретное предприятие и, соответственно, ни с чем кроме самоих себя любимых не совместимы. Соответственно, если поставщик A как бы выиграл конкурс на разработку для предприятия X, то всё, он будет пожизненно на подсосе. Хотя предприятие X будет время от времени публиковать на госконтрактах бредовые фигни типа «конкурс на доработку …» или «конкурс на приведение в соответствие с новым законодательством …» и т.д., но ведь даже обкуренному ежу ясно, кто там победит и кто не победит. Просто потому, что нет закона, который бы обязывал заказной софт иметь четкий открытый интерфейс расширений, четкую понятную документацию и т.д., и даже если бы такие требования и были, то нет никаких формальных критериев, что считать документаций и API, а что — г0вном на палочке.
Я в общей сложности около 7 лет отработал в госе и окологосе, и за это время припомню только 2 случая смены поставщика. В одном — в связи со сменой руководства, новый руководитель, что неудивитительно, возжелал избавиться от «присоски», кормившей прежнего руководителя и его свиту. Во втором — жопель регионального чиновника оказался шире жопеля муниципального. Если это конкуренция, то ладно.
А реестр я уже не застал, но на подобную схему пожизненного присасывания он вряд ли как-то влияет.
Не от государства, а из чьих-то карманов. От государства они будут, только когда государство начнет их само печатать в любых количествах. Это как бы азы экономики.
Всё нравится. Космические корабли бороздят просторы Большого театра. Это воодушевляет.
сначала пускай капитализм нормальный наладят, а потом уже да, можно и социализм обратно.
>>Так делают во всех странах. И у нас в с/х, космосе, других отраслях.
Что не нравится?
все нравится. только непонятно — у них прибыли, а у нас сплошные убытки. И для затыкания (сиречь — гашения % по льготным и нельотным ставкам) — девальвация нац валюты в 2 раза каждые 5 лет. А у них нет.
Теперь уже под 25% вообще бесполезно и брать и давать (это понятно), но и льготные % (5−7) это тоже оч. много. Кроме того, ликвидности то у айти компаний нетути. Окромя прав на инт.собственность (неликвидный актив).
Может, какуюнить мундиаль отменить наконец уже? Глядишь, денех прибавится, долгов поубавится?
девальвация нац валюты в 2 раза каждые 5 лет. А у них нет.
И что, точно непонятно, почему?
Начали издалека, а на вопрос «кто» — не ответили. Ну я так и думал.
Не от государства, а из чьих-то карманов. От государства они будут, только когда государство начнет их само печатать в любых количествах. Это как бы азы экономики.
И из каких же карманов?
Разве азы, азу и казы экономики не в том, что деньги возникают у государства?
Конечно, и чистый воздух тоже берется из него, и вообще всё житие есмь из государства. Жучки-паучки, овощи, рожь. Пойду напьюсь от горя.
Не надо говорить на языках, которых не знаешь.
Есмь — глагол первого лица.
Для справки:
Формы глагола «быти»
Настоящее время церковнославянского глагола “быти”:
Единственное число
Аз(я) есмь
Ты еси
Он есть
Множественное число
Мы есмы
Вы есте
Они суть
Глагол имеет также формы двойственного числа: мы есма (м. р.), наю (3-е лицо, т. е. они, если их двое) еста (м. р.).
Ещё раз: если деньги у нас не из государства, то откуда?
>>нельзя простому человеку в руки сразу много денег давать — сразу самую длинную яхту покупает и пъянствует на ней.
Хорошо ещё, что эти деньги жадным изначально дадены были. Если бы иначе — они бы не только сами пили, но и народ споили бы, заблевали бы всю акваторию.
>>Ну ага, тем, к госкормушке надежно присосан, еще и бесплатные кредиты давать, умнее не придумаешь.
Прошли времена пертурбаций и выскочек. Всё уже утряслось, устаканилось и распределилось согласно полученному в непосильной борьбе статусу — концентрическими кругами.
>> И что, точно непонятно, почему?
я конспирологических теорий про госдепы итп. не понимаю. Не способен осилить умишком. А вот то, что если мужик из беднейших крестьян по происхождению, то известно: как только образовывается лишних 3 руб. — уходит в запой и загул, пока всю утварь в избе не пропъет и даже солому с крыши.
А уж если с артельными деньгами попал в кабак и понеслось — то тут тоже до упора, вокруг сразу собутыльники и прихлебатели, льстят и потакают, пока всю мошну не просадит. Это все известно и обычно, никакой тут нет геополитики. А уж какая там «мечта-идея» в этот момент охватывает и о чем идет ор и крик — это вообще не важно. Главное, что все имущество переходит владельцу кабака.
Что за конспирологические теории?
Почему в стране, где печатают мировую валюту, которая с 1945 года вторглась в 100+ стран, валюта не обесценивается. а продолжает печататься — правда непонятно?
И чтобы понять, надо придумывать аллегории про запой артельщика в кабаке у целовальника?
Точно не обесценивается?
Dollar Yen Exchange Rate (USD JPY) — Historical Chart
(еще бы хорошо на объемы «напечатанной валюты» посмотреть, но лень)
Удобно факты, поддерживающую вашу теорию, придумывать без оглядки на реальность, да?
«Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил давать IT-компаниям, которые занимаются экспортом продукции или импортозамещением, займы по льготным ставкам"
Игорь, крупные ИТ-компании, которые занимаются экспортом продукции это в большинстве своем структуры с непрозрачной формой собственности, все эти люксофты, рексофты и иже с ними — они в какой степени российские компании?
Не следует ли интересантам уже предъявить конкретный бизнес-план как снижение ставок повысит приход в бюджет, к примеру.
«Так делают во всех странах. И у нас в с/х, космосе, других отраслях.
Что не нравится?»
с/х и космос дотационные структуры, им положено давать, а ИТ-отрасль с 2000 годов «демонстрирует высокие темпы роста», вы же в теме, как росла к примеру выручка крупнейших интеграторов, к примеру должны знать.
Вот совсем недавно Руссофт отчитался про 6 ярдов долларов с экспорта ПО…
сколько можно уже с протянутой рукой ходить?
Когда вы хотите денег частных инвесторов — какого уровня глубины проработки бизнес-план нужно подготовить?, а когда вы просите у гос-ва почему должно хватать лозунгов?
Это всё вопросы или утверждения?
Вы когда-нибудь получали деньги у частных инвесторов?
А у государства?
Наверно, вам кажется, что деньги у государства дают прямо за лозунги?
Мне кажется, у вас нет опыта получения государственных денег.
Иначе бы вы этого не написали даже очень погорячившись.
А, я почитал выше. Вы вообще черпаете вдохновение из астрала. У вас Люксофт занимается экспортом продукции.
Точно не обесценивается?
В два раза не девальвируется внезапно, как тут писал выше всепропальщик про рубль.
Вы внезапно узнали про инфляцию и решили нам про неё рассказать?
Вовочка врывается домой 1 сентября, после первого дня в первом классе:
— Вот вы тут сидите, ничего не знаете, а писька-то по-другому называется!!!
ну и кто же у нас занимается экспортом ИТ-продукции в хоть сколь-нибудь реальных масштабах? подозреваю что в исходном тексте подразумевались ИТ-услуги, экспорт которых действительно имеет место быть.
просветите за какие достижения ИТ-кам уже дали льготы? какие конкретно деньги в бюджет они уже принесли?
Вы то зачем за Никифорова вписываетесь? он же здесь явно чей-то заказ отрабатывает. Риторический вопрос, впрочем.
>> В два раза не девальвируется внезапно, как тут писал выше всепропальщик про рубль.
тоесть какэто какэто какэто??? А 2014 год осень? Еще как внезапно. Икею люди штурмом брали.
Что касается ставок по кредитам и в частности на разработки (именно кредитам, что означает возврат и % и тела кредита), то вот и считайте, каков должен быть доход от разработки, чтобы и вернуть и заработать еще. Чтото сумнительно, что в таком деле играют существенную роль неск. %. (ибо есть еще куча рисков и по выходу на рынок и по фактическим продажам
и т. п.).
Проще говоря, любые разработки всегда делаются на инвестиции, а не на кредиты. (о которых речь в топике). Только идиот делает разработку чегобыто нибыло на кредит. Равно как только идиот дает кредит под пустоту (не имея ликвидного обеспечения).
И если говорить еще проще: непонятно, зачем г-ну министру лезть в вопросы кредитов, выдаваемых коммерческими фин. структурами? Ибо, вроде, до сей поры, все министерства оперериуют бюджетами вроде.
Другое дело, что были прецеденты (в Москве например) когда бюджет компенсировал компаниям часть % по кредитам (до ставки ЦБ) по некоторым приоритетным направлениям.
Здесь же видимо речь идет о какомто льготном дотировании % и вообще непонятно, кто дает кредит и кто кому компенсирует. Судя по заметке, министерство будет выплачивать коммерческим фин. структурам, кредитующим ит-компании, доплату, чтобы % по выданному кредиту составили 5% (при этом, вполне возможно, ит-компания взяла кредит под 25% в банке).
А это попахивает галимо коррупцией. Ибо выходит, что какаято вебстудия взяла кредит (на что — неизвестно), продержала его (или когото откредитовала тоже), вернула тело +5%, а гос-во, не вникая, что они там наваяли на этот кредит, доплатило банку 20% из бюджета))))))))
>> Почему в стране, где печатают мировую валюту, которая с 1945 года вторглась в 100+ стран, валюта не обесценивается. а продолжает печататься — правда непонятно?
Мне то какраз очень понятно. Глобализация. Т.е.валюты местные должны быть приравнены к, допустим, какойто мировой валюте. В России это доллар. Поэтому фиг ЦБ может напечатать больше чем есть на это долларов. Это все известные данные.
А в принципе это необходимо, чтобы глобальные компании или просто иморт\экспорт не зависели от блажи какогонить там чижика, как допустим в Зимбабве (там деньги носят в брикетах таких). Иначе продал гамбургер, а деьнги то надо для налогов выводить и покупать доллар (также и другие страны), а тут бац и девальвация. И выходит весь квартал даром торговал. Ибо уже курс другой. Надеюсь, этот простой принцип и зависимость понятны.
Далее. Увеличение долл. массы. Она сильно увеличилась в посл. лет 20. Т.к. необходимо было откредитовать (точнее- профинансировать) глобальную компьютеризацию, интернет и связь. Т.к. помимо контроля, управления итп, это еще и повышение производительности, продаж итп.
Т.е. теперь даже в бедных странах у многих если не комп то мобила или смартфон. У самх бы у них денег никогда не набралось, а их правительства никогда бы не дали им даже $100 накопить. Это мы наблюдали и у себя, когда квратиры в Мск стоили по 2 -3 тыщи долл., а и их небыло ни у кого. А $50 было порогом валютной статьи.
А уж такие инвестиции, как инфраструктура, ноуты, по 10 симок на рыло, безлимиты — и подавно бы небыло никогда. Ибо тут, помимо денег, требуется широта мышления и динамичность руководства, а там с этим проблемы. Досих пор коегде юзают флоппи 3.5 и трубочные мониторы даже в гостстукрурах.
А Китай как надо было отфинансировать, чтобы такую массовую электронную отрасль отстроить? Заводищи какие огогго! У них самих и близко небыло столько, не говоря об оборудовании, технлогиях и вообще понимании куда что идет.
Так что считайте, что денежная масса увеличилась на объем новых технологий, обрудаования по их воспроизводсту и гаджетов. Т.е. банки учли это все дело как золото или недвижимость и эмититровали денежную массу.
**** ну и кто же у нас занимается экспортом ИТ-продукции в хоть сколь-нибудь реальных масштабах?
Что такое реальный масштаб?
Деньги имеют двойственную природу. С одной стороны, это инструмент, вводимый и поддерживаемый государством. Но это вторично. А первичное в природе денег — это то, за что люди готовы продавать свой труд и торговать своим имуществом. Это психологическое явление и оно не связано жесткой связью с тем, что выпускает государство под названием «деньги». И расхождения между этими двумя природами как раз лучше всего видны в тех режимах, где государства не понимают психологию людей и марксистко-ленинским диалектическо-материалистическим способом истинно веруют в то, что деньги — это от них. В этих странах и сейчас можно увидеть двойные и тройные обменные курсы одних и тех же фантиков, черные рынки с запрещенными валютами, очереди и прочие талоны. В детстве, я помню, мои родители нередко расплачивались с «работягами» такой валютой, называлась «пузырь» и вполне ценилась. И очередь на квартиру в совке была тоже разновидностью денег — в одном предприятии тебе «дадут» квартиру через 10 лет, а в другом — через 1 год, тогда ты будешь рассматривать не только зарплату в номинально выраженных
фантикахой простите советских рублях, а и с поправкой на очередь. Потому что квартира — это ценное имущество, а фантики — это фантики, иногда на них даже можно было что-то купить.
На деньги можно посмотреть, как на дорожки. Люди всегда куда-то ходят и протаптывают тропинки. Некое условное государство может прийти и накидать на тропинки мостовую или бетонные плиты или еще что-то. И людям будет удобнее и безопаснее ходить. Государству также профит — мало того, что люди будут меньше без вести тонуть в глубоких лужах, государство (или частник) может планомерно обустраивать тропинки так, чтобы люди охотнее ходили в нужные государству (частнику) другие места, в которые они иначе бы просто не пошли. Если это будет сделано грамотно и удобно, все только спасибо скажут. Но как часто вы видите ситуацию, когда «дезигнеры» рисуют свои асфальто-бетонные дорожки совсем не так, как ходят люди? Например, под прямым углом, или даже под острым? Да клали люди на такие углы, они как ходили удобным способом, так и будут, хоть поперек газона. Хотя если газон ну оооочень красивый, а люди — очень культурные, то они, конечно, могут немножко перетерпеть.
Так что государство может печатать всё, что угодно, но это будет работать ровно настолько, насколько близко к ожиданиям людей и разного рода других экономических агентов. Зазор для маневра, конечно, есть, но это как рулить машиной — иногда ты объедешь кочку, а иногда улетишь в кювет. Прокладка должна быть свежая.
из этого многословия я понял одно: что такое «деньги» ты не знаешь.
повторяем пройденное ранее: при капитализме деньги это знак стоимости, универсальный товар, средство для обмена других товаров. знаки стоимости выпускаются государствами, в разных государствах эти знаки разные, но стоимость, которую они представляют, одна и та же, поэтому (и только поэтому) возможен обмен валют.
Это как если ты написал крутой продающий сайт, но цены вместо переменных задал константами. И в один прекрасный день вдруг ВНЕЗАПНО упоролся.