«Мы боремся с программистами», — признал член совдира «Яндекса», глава «Сбера» Герман Греф


Председатель правления «Сбербанка», член совета директоров «Яндекса» Герман Греф и неназванные, но возможно известные ему люди, борются с программистами: «Не нужны сегодня программисты», — заявил Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. По оценке Грефа «век программистов» прошёл, как когда-то прошёл «век инженеров» или «век юристов-экономистов».

«Очень важно не попасть на эту эмоциональную волну — побежать за всеми. У нас век инженеров — все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас век юристов и экономистов, которые работали официантами… Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», — объяснил глава «Сбербанка» и член совета директоров «Яндекса» Герман Греф выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

грфеборьба

Греф адресовал свою реплику главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, который предположил, что России будет полезен ещё 1 миллион айтишников. «Индия, имеющая четыре миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных людей», — считает Греман Греф.

В 2012 году топ-менеджер Acumatica Григорий Поваров рассказал, что у дочерних для «Сбербанка» «Сбербанк-Технологий» крайне эффективная стратегия присутствия на рынке — «Сбертех» привлекает всех разработчиков очень высокой зарплатой:

«С точки зрения самого «Сбертеха» — это крайне удачная стратегия, — отмечал Поваров. — У них есть деньги, они могут захватить самый дефицитный ресурс в ИТ — людей. Если они смогут ими эффективно управлять, то это будет хорошо. Но конкуренты в любом случае будут ослаблены».
— Виктор [вероятно, имелся в ввиду CIO «Сбербанка» Виктор Орловский], как «Сбербанк» мог бы еще лучше конкурировать с другими банками?
— Мы наймем всех ИТ-шников на рынке и немного подождем.

К 2016 «Сбертех» стал крупнейшим IT-работодателем в России — всего в компании работало 8 500 сотрудников (однако лишь 30% его штата были разработчиками).

Греф: Как только мы закончили IT-систему Сбербанка, сразу поняли, что она неконкурентоспособна

Независимо от борьбы Германа Грефа (принадлежащая «Сбербанку» золотая акция «Яндекса» не даёт ему права на оперативное управление бизнесом) в мае 2017 года «Яндекс» учредил ООО Яндекс.Технологии. Это не новое бизнес-направление, а продолжение реорганизации, которая началась еще в 2015 году, объяснила «Роем!» представительница компании. Компания не планирует привлекать в новую дочку инвестиции, как это происходит, например, с Я.Такси, так как «Технологии» создавались для того, чтобы перевести туда разработчиков.

«Сбербанк» владеет «золотой акцией» главного холдингового юрлица «Яндекса», контрольной долей (75%) в Яндекс.Деньгах. В августе 2017 года банк объявил, что он вложит 30 млрд рублей в совместное предприятие с Яндекс.Маркетом. «Маркет» не собирается менять команду — генеральным директором останется Максим Гришаков. Он войдёт в совдир Яндекс.Маркета, кроме него в совдире будут по три представителя от «Яндекса» и «Сбербанка». В начале 2017 года «Сбербанк» одолжил 35 млрд руб «Мегафону» на покупку контроля над конкурирующей с «Яндексом» Mail.ru Group и снизил для оператора ставку по старым долгам (по состоянию на конец 2015 года до 52% акций «МегаФона» были заложены в банк).

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Альтер Эго

    Заявление вызвало волну непонимания, поэтому FutureBanking попросил Германа Грефа пояснить, что он имел в виду → http://futurebanking.ru/post/3483

    В ответ на вопрос FutureBanking Герман Греф ответил, что Сбербанку не нужны чистые программисты. «Нам нужны программисты-тестировщики, умеющие работать в команде и понимающие глубоко продукт, над которым они работают», — пояснил он.

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    Олег Болховский

    Читаю «30 авг. 2017 г. · «Яндекс» открыл набор учеников 8-9 классов на бесплатные курсы по обучению программированию «Яндекс.Лицей» в Москве, сообщили vc.ru в компании. Впервые проект был запущен в …»

    Это видимо болезнь мозга у руководства компании. Говорят, что старческий маразм доводит даже до калопоедания …

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    Иван Ильин > Олег Болховский контекст

    У не нулевого числа программистов развит маниакально-депрессивный педантизм. Маловероятно, что Греф считает программирование большим грехом, но если в компании 30% программистов и у части из них маниакально-депрессивный педантизм — уже никуда не спрячешь монотонный гул в зале, полнейшее безразличие к моднейшим фишкам из Америки на части стульев. Кто знает. Может там, что-то личное? Например Греф с 2012 года, с огоньком рассказывает про то как «Сбербанк» станет своеобразным Apple-Google, а программисты не зажигаются и не зажигаются, и знай бубнят «бу-бу-бу». А в ответ на искромётные речи Грефа появляется не внутренний стартап, который сделал бы из «Сбера» Apple, а в лучшем случае вопрос, с унынием в лице: «да? и чо? Ну… не знаю… Ась? И чо?».
    Так как программисты слишком значимы — выгнать их уже нельзя. Но можно размечтаться, что программистов станет поменьше. Они же специфический народец, например у многих из них борода и неэнергичные они нифига. Предпочитают 1 раз запрограммировать, а не 1000 раз энергично подпрыгнуть. Куда это годится…
    PS Как говорила одна небезызвестная глава российского подразделения транснационального it-гиганта: «в санкт-петербургском офисе я не была — там один разработчики». Да и российские компании такие же есть. В них самая популярная должность в среднем называется «директор», а не «программист».

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    В чем Греф считаю однозначно прав, так это в пагубности влияния моды на профессии, когда человек выбирает не ту профессию к которой тяготеет и дело которое ему ближе, а ту которая навязана модой — он таким образом совершает преступление перед собой, перед страной.
    Стране нужна максимальная самоотдача всех ее граждан, а не протирание штанов на нелюбимой работе.

    Среднее образование должно быть максимально широким и поверхностным (чтоб глубиной не вызывать отторжение, а для тех кто все же хочет погрузиться — кружки), чтоб дети попробовали все что только придумало человечество, так есть шанс что человек наткнется на то чтоб ближе его сердцу и сможет выбрать правильную для себя профессию и уже в вузе погрузиться поглубже.
    Так мы получим мощнейшею экономику и как следствие сильную и процветающую страну.

    Тех кто предлагает сокращать кол-во предметов в школах (как астрономию в свое время) являются государственными преступниками и предателями.

    PS:
    Из сбера считаю никогда не получится гугл-apple, думаю текущее положения сбера плюс минус потолок, и потолок для гос. компании считаю высочайший, в чем заслуга виртуоза Грефа.

    Все дело именно в программистах, в большой и скучной компании их крайне трудно зажечь на свершения, скорее невозможно, можно из яркого стартапа где у программистов глаза горят, сделать большую и скучную компанию, но не наоборот.

    Сберу считаю надо становится инвестором, искать звездочки с горящими глазами, из сбера бы получился отличный инвестор, который помимо денег имеет еще и административный ресурс для создания правильного климата для деятельности этих звездочек.

    Правда для этого сберу нужно перестать быть гос. компанией, доля государства не должна превышать в нем 25%.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Если бы он нормально руководил ими

    А может если бы не саботировали они, и такими падениями в том числе, то может и не жаловались бы на них, ведь государство хочет на яндекс опереться как на российский поисковик, как сша на гугл, а там одни либерасты мечтающие о пяте сша над собой, тут вон даже один засветился, который в Путина плюнуть все собирался.

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    Herbonit > Денис Демидов контекст

    Вот делать нечего дай посаботировать. Хотя что уж, если такие у руля, то некогда о работе думать — надо выживать, он же говорит что воюет и борется со своими сотрудниками — а тут или ты или тебя, так что диверсии, саботажи… так и до терактов дойдем.

    Не будет никакой опоры для государства технологические компании. Государство у нас для них ничего не делает кроме проблем. А это бизнес — он должен быть взаимовыгодным. В США законы принимают, которые лоббировал google. А кому выгоден «пакет яровой»? Может у нас есть другие законы выгодные тех. компаниям? Может валютный контроль хотят ослабить, что бы мы продавали свои технологические продукты от РФ компаний, а не с офшоров?

    Наверное и ты искренне удивляешься, почему тебя твои сотрудники мудаком считают. Ведь ты за их благо — загородительные пошлины для китая, новые рабочие места для них. Хотя ты за свое благо, а рабочие места есть в других местах, а потребительской электроники нет. И кого волнует равные условия с китаем? Уж точно не тебя или АКИТ

    Вот так же и они. Живут в своем уютном мирке, который является лишь малым кусочком реальности. Решают не нужные проблемы. Борются с врагами народа (хотя для народа они главные враги).

    Пока у сбертеха руководитель понимающий проблемы, оно живо. Свалит и место займет «эффективный менеджер» — работать будет «зашквар» все разбегутся по другим уютным офисам. Знал я тут одну компанию, которая боролась со своими программистами - а потом внезапно выяснилось, что они оказывается деньги для нее зарабатывали, но было уже поздно.

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    Александр Собакин

    Завтра иду на курсы по питону при Бауманке (мне 38), а тут такое…
    Даже если Греф прав — вот вроде же и впрямь кругом сплошные менеджеры-юристы-экономисты-дизайнеры-фотографы. А как захочешь найти действительно хорошего.

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    qwerty 12345

    Тем временем, нормальные IT компании в норамальных странах продолжают набор программистов, системных инженеров и т. д.: рынок растет быстрее, чем появляются кадры. Грефу достаточно Linkedin почитать.

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    dima5ty гасконец

    > Сейчас век очень энергичных людей
    Вот бы был век хотя бы образованных… этих энергичных и так уже солить негде.

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    peranov low-tech

    «Энергичные люди» это кто? Жулики, что ли? про нравы на Вавилова мои знакомые рассказывают — говорят, то, что позавчера писали в телеграм-канале «Бойлерная» про аджайл в Сбербанке — это правда. Царство бессмысленной суеты и и принуждения. Результаты показательны — неврозы, психосоматика. Язвы, тик, психиатр, «жена бросила» или «муж нахер ушел с детьми», гормональные расстройства, «волосы вылезают» и т. д. 18 часов в сутки там работают взрослые люди, далеко не студенты. Но это «финансисты», приспешники боярского двора Хасиса и проч. С программистами, видимо, такой аджайл не прокатывает, вот чем настоящая причина печали и боли ГерманОскарыча. Хочется доминировать и возить мордой по столу, но необходимость «пилить продукт» заставляет терпеть этих разгильдяев! неэнергичных этих вот людей.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Не будет никакой опоры для государства технологические компании. Государство у нас для них ничего не делает кроме проблем.

    Совсем прям ничего?
    Налог на гугл (НДС для иностранных компаний), ФАС против гугл, вы чего под дурочка то косите?

    Проблема в том что народ наш болен (по крайней мере «креативный»), выздоровление уже на гаризонте, но болезнь еще довольно сильна, болен вирусом убежденности что государство это враг.

    Этот вирус нам в головы запустили те кто нас в холодной войне победил и держал в мягкой оккупации все 90-ые.

    >В США законы принимают, которые лоббировал google. А кому выгоден «пакет яровой»?

    Пакет Яровой считаю ошибкой, но похоже его уже спускают на тормозах, уже вот про только месяц хранения говорят, потом вообще забьют, не ошибается только тот кто ничего не делает, а делать для сохранения суверенитета нужно много, ошибки типа этого пакета еще будут, они неизбежны.

    >Наверное и ты искренне удивляешься, почему тебя твои сотрудники мудаком считают.

    Ты наверное удивишься, но мне пофиг, меня и тут 90% наверняка считает мудаком, и что?

    Я предприниматель всегда буду отличаться от тебя обывателя, тебе главное что о тебе думают, а мне главное чтоб дело было сделано.

    >И кого волнует равные условия с китаем? Уж точно не тебя или АКИТ

    Меня волнуют, а ты чего за меня и за АКИТ говоришь, ты кто такой аноним, ты ссышь под своим именем тут писать, зато не ссышь за других говорить ?

    >Борются с врагами народа (хотя для народа они главные враги).

    Я вот например считаю что враги народа такие как ты либерасты — 5 колонна, которых еще в 37-м не добили, но это мое личное мнение.

    >Знал я тут одну компанию, которая боролась со своими программистами — а потом внезапно выяснилось, что они оказывается деньги для нее зарабатывали

    И что это за компания? Аж интересно стало…

    Программисты часто бывают довольно проблематичным народом, потому что искренне уверовали они что умнее других, уж точно умнее своих начальников не программистов, но по факту это самомнение часто сильно расходится с реальностью, т.е. он уверен что начальник точно не прав и не допускает мысли что может это он может ошибаться, а начальник то прав, он же супер мозг, все понял, для него жизнь этот алгоритм, в которых он то уж разбирается, хотя часто и нет, костыль на костыле в его коде.

    Это наглядно видно по процессу Яндекс->ФАС->гугл, когда руководство яндекса уже вкурило чтоб без государства им кирдык, либеральную дурь уже выбили из своих голов, что они не с гуглом конкурируют, они конкурируют с гуглом за которым стоит сша со своим беспощадным печатным станком.

    Но потому что доносилось от сотрудников Яндекса в медиа, понятно что там лютый треш внутри творится, так что вполне могут и саботировать и топить свою компанию, больные же ребята на всю голову, либеральным вирусом.

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    Станислав Кузнецов

    Век программистов так же заканчивается, как когда-то закончился век сисадминов. Тогда тоже все было радужно — админы ходили гоголем, все такие крутые и умные, не то, что перхоть офисная да глупая. И кем они стали? Обслуживающим персоналом навроде сантехника или электрика.

    Все эти стартапы, коворкинги со смузи и ICO — все это здорово, пока есть куча инвесторов, готовых вложиться на волне. Волна спадет и по мере совершенствования фреймворков программисты станут точно таким же обслуживающим персоналом, как 1Сники.

    Хочешь сделать рефакторинг ради рефакторинга и переписать все на любимом эрланге, посиживая в уютном офисе и временами впадая в прокрастинацию, тактично называемую творческим кризисом? Под зад — и в свободное плавание, так, как тебя, Вася, иди сюда, тут у нас есть нимношка кода, надо добавить пару фич, зарплата 40 тыс, за работу.

    Собственно, все это отлично осознавая, значительная часть программистов не любит разговоры об автоматизации написания кода вплоть до острых анальных болей, а высокоразвитые фреймворки с тоннами готовых use-case’ов вызывают лютый баттхерт, потому что это «бездуховно», «отупляет» и прочие детские отмазки, лишь бы только не терять веру в то, что халява с зарплатами в 100−300 тыс, свободным посещением и абонементом в тренажерку и бассейн будет вечной.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >не любит разговоры об автоматизации написания кода вплоть до острых анальных болей, а высокоразвитые фреймворки с тоннами готовых use-case'ов вызывают лютый баттхерт

    А с другой стороны уже школьников начали массово учить программированию, курсов тьма, программисты становится синим воротничком, необходимость в программировании все больше будет возрастать, но важность конкретного программиста будет падать до важности среднего каменщика.

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    Альтер Эго > Денис Демидов контекст

    >Пакет Яровой считаю ошибкой, но похоже его уже спускают на тормозах, уже вот про только месяц хранения говорят, потом вообще забьют, не ошибается только тот кто ничего не делает, а делать для сохранения суверенитета нужно много, ошибки типа этого пакета еще будут, они неизбежны.

    А вы прямо инсайдер? На что еще правительство забъет?

  • Ответить
    Станислав Кузнецов

    >необходимость в программировании все больше будет возрастать
    А еще раньше массово учили астрономии, но необходимость в астрономах все больше не возрастала. Равно как и в математиках, физиках или химиках. Все становится более продвинутым, уже прямо сейчас на плите можно запрограммировать режим «шабат». Необходимость в программировании, конечно, вырастет, но совсем не в том месте и не на том уровне.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Игорь Ашманов не согласен:

    «Перед этим [Греф] сказал, что наше будущее определит блокчейн и робототехника, а кто же ее делать будет? То есть, вероятно, у Грефа модель такая, что это все изобретают где-то в Америке, а именно — в Силиконовой долине. А у нас просто очень энергичные люди первыми притаскивают оттуда сюда и начинают здесь эксплуатировать. В ближайшее время век программистов не закончится, на них такой спрос — чудовищный просто».

    Вишенка на торте. В июле 2017 Греф заявил, что у студентов, которые не получили знаний в сфере искусственного интеллекта и современных компьютерных технологий, нет шанса получить работу в Сбербанке. Юристов, которые работали в банке, заменили нейронные сети.

    Назовите мне типы нейронных сетей? Не знаете, двоечники! Хочу вам сказать, что это недопустимо. Вы — студенты вчерашнего дня. Товарищи юристы, забудьте свою профессию. В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовят иски, ушли в прошлое, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления лучше, чем юристы, подготовленные Балтийским федеральным университетом. Их мы на работу точно не возьмем. Мы перестаем брать на работу юристов, которые не знают, что делать с нейронной сетью. Вся текущая ежедневная работа, она уходит, и все более и более квалификационная работа уходит в сторону искусственного интеллекта. Если вы хотите думать о будущем, то вам в университете обязательно нужно взять курс «Сomputer science», каким бы вы специалистом не были, юрист, экономист или менеджер.

    — Греф может говорить, что угодно. К его репутации и 10 тысячам программистов Сбертеха это ничего не добавляет.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >А еще раньше массово учили астрономии, но необходимость в астрономах все больше не возрастала

    Астрономия и не должна была толкать в астрономию, она должна была толкать во все сферы связанные с космосом и сферы эти все более массовые, сейчас когда расправит плечи эра нано спутников то это будет еще более массовая тема.

    >Необходимость в программировании, конечно, вырастет, но совсем не в том месте и не на том уровне.

    Программирование вырастет по массовости до таких размеров, что учиться программировать будут также массово как сейчас читать и писать, а вот что именно программировать, будут серьезно изучать в вузе не связанным напрямую с программированием, например в биологическом.

  • Ответить
    Джигсо

    если не брать задачу обеспечения текущих транзакций и вообще обслуживания счетов, (от чего никуда не уйти, во всяком случае — пока), то для всех остальных задач, которыми бредит Греф, нужны не столько программисты, сколько постановщики задач (которых у него, сердяги) и нету.
    То, что их нету, это очевидно и по видимому выхлопу и по периодическим «прорывным» проектам типо «перевозки наличных на дронах».
    Другой бы банк постыдился бы такое от себя на всеобщее обозрение выкладывать.
    А директора у него для программистов, видимо, просто передаточное звено или надсмотрщики за дисциплиной. И, скорее всего, ставится задача «вообще», как ее собно и накреативил там какойнть маркетинг.
    А в идеале программеру должна ставиться абстрактная задача, настоящего назначения которой он и понимать не должен. И ему так проще.
    Грубо говоря, ТЗ готовится 3 мес. (а еще лучше- полгодика))), потом абстрагируется от реальной задачи, разбивается на локальные и простые подзадачи и только потом раздается хоть своим хоть на аутсорс по фрилансу. И, оптять же, грубо говоря, весь код за две недели получается без шума, пыли, скандалов и томуподобнова.
    Иначе, это как если в архитектурном бюро иметь в штате плиточника и сантехника и заставлять его не столько плитку класть, сколько в проектировании участвовать.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Денис Демидов контекст

    >Астрономия и не должна была толкать в астрономию
    Тогда почему программирование должно толкать в программирование? Что будут программировать десятки и сотни тысяч — я еще понимаю, но что будут программировать, кроме чайника-стиралки-плиты, десятки и сотни миллионов — как-то не очень.

    Иметь навык — нормально, пользоваться навыком для облегчения каких-то вещей — нормально, но зачем из всего этого делать фетиш?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >нужны не столько программисты, сколько постановщики задач

    Постановщик должен быть и программистом тоже, тут как на вашем любимом западе, инженер-дизайнер, т.е. знать что можно что нет, а не просто выдал дизайн, а как его сделать и можно ли вообще, его не интересует (у нас так часто бывает, дизайнер совсем не инженер)

    >А в идеале программеру должна ставиться абстрактная задача, настоящего назначения которой он и понимать не должен.

    Исхитрись-ка мне добыть
    То, чего не может быть.
    Запиши себе названье,
    Чтобы в спешке не забыть.

    >Тогда почему программирование должно толкать в программирование?

    Программирование должно толкать в мир алгоритмического мышления, туда даже шахматы так не забросят как программирование, такое мышление полезно в любой сфере человеческой деятельности.

    >но зачем из всего этого делать фетиш?

    Да все меньше фетиша уже, говорю же синие воротнички (чем дальше тем больше) а потом как читать-писать или как авто водить, а ведь раньше целая профессия была — шофер!

  • Ответить
    Джигсо

    >> Постановщик должен быть и программистом тоже,
    >> у нас так часто бывает, дизайнер совсем не инженер

    не знаю где там у вас так бывает, у меня — не бывает.
    Я владею основными языками программирования (просто далеко не на уровне эксперта) равно как и дизанйерскими и инженерыми (3д проектирование).
    И вот этот вот момент — по распределинию задач — он постоянно совершенствуется (патамушто и рынок программирования совершенствуется) да и вообще все форматы работы меняются.
    Как раз вот тут недавно на одном специализированом форуме имено по прогамимированию я эту идею продвигал там среди исполнителей и наглядно иллюстрировал, насколкьо дешевле и быстрее проводится и оценка стоимости реализации задачи и начало работ и резултат.
    Грубо говоря, никому и не надо знать, что и зачем там я делаю эту «картофелесажалку со спутинковым управление и режимом шабат». И насколько это важно и т. д.
    Но вот процесс легендирования задачи или абстрагирования — это не менее сложный долгий и тщательный процесс, чем собсно даже и сам код.

    В Сочи на днях Ма выступал и сказал, что «производство перемещается в Интернет». Это оч. точно.
    Конечно, нужно знать все лично, по возможносям станков, оборудования, материалов, блабла. Но дальше можно действительно огромную часть времени высвободить.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Как раз вот тут недавно на одном специализированом форуме имено по прогамимированию я эту идею продвигал

    Как говорится, говорить не мешки ворочать, вы вероятно никогда не рулили программистами, а мне приходилось иногда, поставите абстрактную задачу, получите абстрактный результат.

    Вы просто не в курсе что большая часть времени программиста уходит на отладку кода, а как ты будешь его отлаживать когда ты даже не знаешь какой точно результат ПО должно выдать.

    >В Сочи на днях Ма выступал и сказал, что «производство перемещается в Интернет». Это оч. точно.

    Очень точно, как и то что перешло оно в интернет из телефона вероятно.
    Интернет для производства тоже что и раньше желтые страницы+телефон, только быстрее и удобнее.

    У меня нет такого пиетета перед западом как у вас, но например Джобса я всегда слушал с большим интересом чем Ма, чиновника которому партия приказала сделать аналог ебая, и чтоб у него это точно получилось, убили сам ебай в Китае, на всякий случай.

    Теперь он везде вещает четко из будущего, гуру не меньше, но по факту он торговый переговорщик от КНР, причем не очень удачливый.

    Пока у него только в России все получается, как не пойдут разговоры что пора алиэкспресс заставить налоги платить, так он тут как тут.

    В сша же как только он не пытался Трампу мозги засрать своими предложениями миллионов рабочих мест, но по факту в сша его особо и не пустили, не готово почтовое ведомство сша не то что даже убыточные тарифы дать алибабе (как это сделала Почта России), даже не готово в принципе увеличивать мощности приема китайщины с алиэкспресса.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Как говорится, говорить не мешки ворочать, вы вероятно никогда не рулили программистами, а мне приходилось иногда, поставите абстрактную задачу, получите абстрактный результат.
    >> Вы просто не в курсе что большая часть времени программиста уходит на отладку кода, а как ты будешь его отлаживать когда ты даже не знаешь какой точно результат ПО должно выдать.

    вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ноу комментс

  • Ответить
    Джигсо

    и всетки трудно совсем без комментс)))

    >> Как говорится, говорить не мешки ворочать, вы вероятно никогда не рулили программистами, а мне приходилось иногда, поставите абстрактную задачу, получите абстрактный результат.

    просто вы, видимо, не совсем умело ставили абстрактную задачу.
    Наверно, вы правы, и те, кем я рулил, наверно были не программисты, а просто аферисты с куплеными дипломами математических факультетов))) Кстати, были и реально тупые, даже удивительно (правда они больше 1 дня не работали, а точнее — просто не проходили собеседование).

    Просто все эти этапы на которые Греф жалуецца я проходил гдето лет 8−10 назад еще. Тогда тоже было круто когда какието такие прям программисты сидят программируют. Такие все в очках, умненькие. Эту картинку и для инвестора какогонить и для котрагента и для журналиста было приятно предъявить.
    Но времена то менялись. Они и в мире менялись, оттого и Греф чует, что чтото поменялось, а в его епархии застряло.
    Я менялся вместе с временами и изучал передовые методы работы (в том числе — и по управлению программистами) и старался их даже усоврешенствовать. О чем и писал в посте выше.
    То, что вы пока про это не слыхали и относитесь с недоверием — это просто говорит, что вы пока не вкурсе.
    Скоро и вы научитесь и это будет также банально, как и многие вещи, о которых никто лет 10 назад и слыхом не слыхал.

    >> Вы просто не в курсе что большая часть времени программиста уходит на отладку кода, а как ты будешь его отлаживать когда ты даже не знаешь какой точно результат ПО должно выдать.

    я просто в курсе, что для большинства основных задач блоки кода уже созданы, надо просто знать где их взять и как применить и для какого случая. Равно как и библиотеки. И изобретать велосипед надо только в самых крайних случаях. Зачастую, если исполнитель опытный и именно по данному профилю — он уже имеет в загашнике примерно похожие решенные проекты.
    Чем более абстрактно поставлена задача — тем ему проще понять, что можно взять из готового.
    Просто не путайте «абстрактно» или «легендированно» с «общо», «неконкретно» и т. д.
    И даже вот по последним резултататм применения таких методик (они кстати с программистами и обсуждаются — им так проще получать задачи, их производительность резко повышается), я могу утверждать, что на первый план выходит именно грамотная постановка задачи, полная проработка функционала конечного продукта. И только потом — быстрое писание собсно, кода и уже гораааздо более быстрая его отладка и даже на конкретной элементной базе (это сущестенно именно для всяких гаждетов, мащшин и т. д.).

    Вот выдам квинтэссенцию даже: привлечение программеров к проекту (любого объема и масштаба!!!) должно проводится только на завершающей стадии проекта. Вот так.

    Китайцы опять же не зря говорят (недавно я тут вроде писал): сперва выигрывай войну, и только потом начинай ее.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Просто все эти этапы на которые Греф жалуецца я проходил гдето лет 8−10 назад еще.
    >Я менялся вместе с временами и изучал передовые методы работы (в том числе — и по управлению программистами)
    >я просто в курсе, что для большинства основных задач блоки кода уже созданы
    >Чем более абстрактно поставлена задача — тем ему проще понять, что можно взять из готового.
    >кстати с программистами и обсуждаются — им так проще получать задачи, их производительность резко повышается
    >И только потом — быстрое писание собсно, кода и уже гораааздо более быстрая его отладка и даже на конкретной элементной базе
    >Вот выдам квинтэссенцию даже: привлечение программеров к проекту (любого объема и масштаба!!!) должно проводится только на завершающей стадии проекта. Вот так.

    Все-таки я прав на счет мешков, инфа 100%

    А как то просил вас личико открыть, дюже интересно было, теперь прошу, не надо, не раскрывайте, очень боюсь разочароваться, планку вы задрали очень высоко.

    >Китайцы опять же не зря говорят (недавно я тут вроде писал): сперва выигрывай войну, и только потом начинай ее.

    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, они видать про гитлера даже и не слышали, у него уже тоже все выиграно было, даже наместники назначены на все территории.
    А китайцы вояки знатные, да, хоть кого нибудь победили за последние 100−200 лет?

  • Ответить
    Иван Шелковников

    Вот тут Греф «борется с программистами»…
    http://www.banki.ru/services/official/bank/response/9834358/

    А вот тут
    http://www.banki.ru/services/official/bank/?ID=322
    Отдел кадров успешно борется со всеми уволенными сотрудниками и женщинами уходящими в отпуск по рождению и уходу за ребенком. Какие-то справки не люди могут получить месяцами… Там очень большая доля таких сообщений.
    Странное дело, что за долгие годы та часть бухгалтерии что отвечает за справки, выплаты и так далее — не решила проблемы с рабочим процессом. А может это результат хитроумной оптимизации?

    Мне кажется, что в Сбербанке проблем хватает. Конечно надо думать о дронах, и об искусственном интеллекте, и о больших данных. Главное не быть «без порток а в шляпе».

  • Ответить
    Джигсо

    >> Все-таки я прав на счет мешков, инфа 100%
    >> А как то просил вас личико открыть, дюже интересно было, теперь прошу, не надо, не раскрывайте, очень боюсь разочароваться, планку вы задрали очень высоко.

    ? не совсем понимаю, что тут не так.
    Впрочем, это для меня не ново, такое несколько раз бывало, когда я говорю чтото, что наверное не совсем понятно пока еще. Я просто, пожалуй, в простой прозаико-беллетристической форме это впервые излагаю, обычно это обсуждается несколько иначе.
    Когда я вот так несколько раз пускался мыслию по древу, а народ «не в теме» таращил глаза, мне потом объясняли, что зря я забежал вперед, люди просто не готовы еще. Их представление о текущем состоянии дел в чем либо они по своему личному опыту судят.
    Кстати, мы тут чото про кино много — так вот, напомнило эпизод, когда в Место встречи, Гриша 6×9, в автобусе рассказывает народу про телевизор.
    Ну или помню когда про «облачные» решения стал идти разговор.
    Одним словом, все что знал, рассказал, а уж там как угодно.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Денис Демидов контекст

    >Все-таки я прав на счет мешков, инфа 100%

    Но это действительно так. Самое главное — не код, а архитектура. Вот возьмем ту же фрюху: с рождения в результате одноядерного мышления был запилен механизм Giant lock, который на SMP масштабировался чуть больше, чем никак. В результате чего использование на многоядерных процессорах не давало практически никакой выгоды вплоть до релиза 6.х. Аналогично было с XP, которая хоть и поддерживала SMP, но работала отнюдь не в 2−4 раза быстрее, как можно было ожидать.

    Так вот, главная задача — не написание кода, с этим справится и деревенский парень. Главная задача — проектирование архитектуры с учетом всех возможных факторов. И именно из-за того, что программистам доверяют проектирование, в результате и появилось такое явление, как рефакторинг. Наглядный пример проектирования без мозгов — netfilter, погуглите картинку, удивитесь всей лаконичности и продуманности решения, лол.

    И вот только после того, как разработана архитектура проекта, надо начинать кодить. Что в свете триллионов строк кода упрощается до code reuse с минимальными интеллектуальными процессами. Ессно, у тех, кто не является ярым сторонником велосипедостроения, как было у кого-то из российских хостинг-провайдеров, чью инфраструктуру решили писать то ли на эрланге, то ли на хаскеле, на котором в России пишет два с половиной программиста.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >? не совсем понимаю, что тут не так.
    Впрочем, это для меня не ново, такое несколько раз бывало, когда я говорю чтото, что наверное не совсем понятно пока еще. Я просто, пожалуй, в простой прозаико-беллетристической форме это впервые излагаю, обычно это обсуждается несколько иначе.

    Вы слишком много фантастики навалили в одну кучу, вам надо такую фантастику дозированно давать, чтоб для обывателя хоть чуть чуть на правду было похоже, боюсь от такого кол-ва бреда за раз уже и он в сомнениях, даже если и либерально настроенный и душой на вашей стороне.

    Вон даже Глеб (из либералов считаю его годным оппонентом) предлагал вас слушать, думается мне что ему теперь неловко за свой совет.

    В общем «хорошая водка (чего не происходило давненько) и под отличную еду» вам пошла во вред сегодня…

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Что в свете триллионов строк кода упрощается до code reuse с минимальными интеллектуальными процессами.

    Покажите ваш проект пожалуйста, а то недотеорией брызжите, но похоже только она и имеется.

  • Ответить
    Джигсо > Станислав Кузнецов контекст

    >> Но это действительно так. Самое главное — не код, а архитектура. Вот возьмем ту же фрюху: с рождения в результате одноядерного мышления

    Спасиб, Станислав! Вы прям меня в этом плане выручили. А то я даже какбэ и рот разинул и растерялся.

    >> Так и знал, не мешки ворочать же…

    просто чел не понимает, что задача автоматизации (и как частный случай — компьютеризации) в том, чтобы, собсно, вообще отказаться от ворочания мешков. И, затем, добившись, таким сложным способом, повальной гиподинамии, выпускать эмуляторы мешков (тренажеры) и брать деньги за доступ к ним (залы).
    А раньше еще и платить приходилось этим ворочальщикам мешков.

    Чувствуется, что Демид, как и Греф, видит смысл работы в самой работе. И желательно, тяжелой. И чтобы было наглядно — вот залы, в них сидят «программисты», за ними неусыпно следит самоподслушивающий ящик, созданный другими программистами… следит, чтобы они работали на работе работу и, недайбог, не занимались чемто не тем… они пишут отчеты, совещаются на куче совещаний, а каменный цветок все не выходит. Недоволен и сам галеровладелец и держатель бюджетов (только в этом и есть его ценность), который хочет сам не знает чего, и программеры — они хотят тупо писать свой кусок кода и не заморачиваться, для чего он там нужон.
    Программеры, в идеале, хотят получать разжеванные кусочки некоей подзадачи и достаточно быстро и легко ее решать. Они бы с удовольствем работали во фрлиансе, но понимают, что там много и ежедневно разжеванных таких кусочков сыпаться не будет (хотя бы даже по $50), т.к. основания масса там заказичков — как раз такие вот Демиды, с которыми с каждым задолбаешься по своему.
    А тут приходит некий Джигсо, и заявляет, что работа может быть совершенно иначе, панимашь.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов

    >Программеры, в идеале, хотят получать разжеванные кусочки некоей подзадачи и достаточно быстро и легко ее решать.

    Вот зачем вы так говорите? У программистов тоже есть чуйства! Каждый программист в глубине души хочет написать свой особый, уличный велосипед с квадратными колесами, зато без руля. Чтобы потом его выкинуть на помойку и начать написание заново, но это же поток, глубинные идеи выливаются на полотно Sublime Text’а или NetBeans, и каждой клеточкой своего тела программист ощущает всю восхитительность момента велосипедостроения, а потом и велосипедорефакторинга. А вы тут грязным сапогом суровой правды жизни по трепетным и ранимым душам талантливейших людей нашего времени, которые знают не только бейсик, но еще и пыхапе с питоном, а потому все должны падать ниц перед их гением. А всякие Станиславы, Джигсо и Германы не понимают тонкой душевной организации элитариев, заставляя просто писать код по ТЗ и не выкобеливаться.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Каждый программист в глубине души хочет написать свой особый, уличный велосипед с квадратными колесами, зато без руля.

    Я, в ходе обсуждения этой ветки, щас додумался до обобщения, что, наверное, капитализд-ксплуататор нового типа - он так и выглядит. как вот этот вот архитектор.
    Он знает, зачем нужен код, он понимает всю концепцию его применения, он сбрасывает задачки полуголодным программистам, получает от них хорошооткомментированый код и всио. Досвидание. Ни соцпакетов, ни рабочего места в офисе… ничего.
    А сам, оснастив данным кодом свой проект, снимает сливки и получает ништяки.
    А раньше то бывало… с программиста начиналась чутьли не собирание команды проекта. Да учредителем его надо взять — он же понимает там в этом во всем и будет другими, уже наемными программистами, руководить. Огого!
    А дальше начинается: задача решена, а они сидят. Куды их девать? Чем озадачить если особо задач и нет пока? Вся контроа работает 5 дней в неделю по 8 часов — а они то чтож просто так должны сидеть? Не. Пусть препиливают выпиленное. И выгнать опасно — слабооткомментированный говнокод, чтото все время надо доделывать\переделывать. А он и сам уходить не хочет: офис теплый, оплата ежемесячная… А если их не один не два, а сто? а тыща?
    Вот Греф и закопался. Оно и понятно: какже так Сбер, масса денег, следовательно и програмистов должна быть масса. Каждый делает свое, но в результате никто не понимает, где что и как. Както работает и ладно. Главное не шерудить всю эту толпу)))) Но почемуже они никак не могут выродить хоть чтото, что там вот на проклятом Западе вроде точно также делают такиеже ботаники?

    А архитектор-капитализд — ему ни декреты оплачивать не надо ни отпуска. Более того — когда появляется простая задачка — ее готовы сразу все хватать решать и даже идет некий демпинг (как правило — еще в процессе ее прочтения уже программер все прикинул в голове в общих чертах).

    А метод Грефа — это как если вам обои поклеили в процессе ремнота квартиры, а вы не только работу оплатили, но еще и предложили пожить в ней вместе с вами годик другой бригаде маляров, просто от широты души.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Джигсо контекст

    Да черт бы с ними, с этими декретами, если бы работа делалась как надо. А то придут умники, понапишут на своем хаскеле, а потом колупайся со всем этим щастьем.

    Я отчасти понимаю Грефа: работать с программистами — все равно, что работать воспитателем в детсаду: один полез на забор, второй нашел собачьи какашки и хвастается, третий сидит в углу и ничего не делает. И каждый — что ты, тонкий и ранимый поэт метафизики.

    Как иллюстрация — система «Афина». Бедные админы в банках от нее получают нервные срывы, потому что фреймворки, рефакторинг, reuse, парадигмы, потоки, вдохновение, а работаешь — глючный кусок гна.

    Я еще понимаю opensource — там это хобби, твори, что хочешь, мы тут проездом. Но когда программеры начинают брать на себя роль чуть ли не вершителей судеб, считая себя чуть не богами в проектах, где от них требуется просто шлякать код по описанию — хочется обнять и плакать.

    Рано или поздно мир сократится до пяти-десяти широко используемых языков, а там вы все увидим, чего на самом деле стоят голые короли. И окажется, что не более, чем зарплата секретарши. Потому что кого ни возьми — соскреби весь лоск «Я знаю ццать языков», мультипарадигменного мышления и сленг — и перед тобой окажется обычный Вася, который дальше своей квадратно-гнездовой модели мира не знает ничего.

  • Ответить
    Soran

    >Я отчасти понимаю Грефа: работать с программистами — все равно, что работать воспитателем в детсаду: один полез на забор, второй нашел собачьи какашки и хвастается, третий сидит в углу и ничего не делает. И каждый — что ты, тонкий и ранимый поэт метафизики.

    >Потому что кого ни возьми — соскреби весь лоск «Я знаю ццать языков», мультипарадигменного мышления и сленг — и перед тобой окажется обычный Вася, который дальше своей квадратно-гнездовой модели мира не знает ничего.

    Очень точно!

  • Ответить
    Джигсо

    >> Я отчасти понимаю Грефа: работать с программистами — все равно, что работать воспитателем в детсаду: один полез на забор, второй нашел собачьи какашки и хвастается, третий сидит в углу и ничего не делает. И каждый — что ты, тонкий и ранимый поэт метафизики.

    это он (Греф) просто не умеет их (программистов) готовить (в кулинарном смысле). А они (программисты) не умеют как себя вести и как себя продать. Поэтому просто смотрят сперва на какихто более успешных старших коллег, потом — чтото из рекламных роликов, потом — чтото типа фильма Энигма и т. п. групп всяких крупных тьюрингов и прочих польских криптографов Блечли — и формируют както свой образ. (что характерно —
    старшие товарищи тоже создали сами себе образ глядя на фильмы и рекламные ролики).
    Таким образом, они приходят к идиотскому имиджу и манере поведения, когда так не любимый Ашмановым смузи, дреды и ботинки какбэ без носок — просто тсановятся частью профессиональной одежды (как у трубочистов, например).
    Также и эйчары — они могут косо посмотреть на кондидата, который на позу кодера пришел наниматься с короткой стрижкой и в безукоризненеом костюме.
    Короче, все попали в петлю дресскода и чтобы вырваться из нее — новый Дуров должен предложить новый стиль одежды и манер.

    А зачем Греф в это вцепился — малопонятно. Что там вобще в банке прогармировать силами тыщи человек и годами? Не понимаю. Ну разве что какието алгоритмические торговли. Но это тоже просто такая движуха, тренд, не более.
    Банк-клиент чем реже обновляется интерфейс — тем удобнее. Платежные терминалы? Баанкоматы? это вроде аутсорс.
    Ну, завели на яндекс деньги, ну периодические платежи в напоминалку, ну и хватит.
    Блокчейн? Но это таки не дело банка, да еще и локального (хотя и здоровенного).
    Отсюда и идут перевозки дронами денег. От безделия. Оно и понятно. Тут он весь такой на каждом формуе про клиентские базы рассуждает блабла, а весь рынок прост как валенок: рухнул мастербанк, бин, открытие — и еще куча — и все клиенты прибежали. и им пофиг блокчейн их задолбали пропажи денег.
    Это когда плюс для Сбера. Но есть и минус. Приходит «Василий Иваныч» и гворит типо: Герман, слышь, я тут слегонца геополитикой занялся, так вышло, не обижайся, но украину и 40 млн. клиентов кирдык. Нетути…. Но я тебе новых 40 млн. подгоню — упадут несколько твоих конкурентов…
    И они падают как листья. Нафиг тут вобще нужно програмирование?

  • Ответить
    dima5ty > Станислав Кузнецов контекст

    > работать с программистами — все равно, что работать
    > воспитателем в детсаду

    > Рано или поздно мир сократится до пяти-десяти широко
    > используемых языков, а там вы все увидим, чего на самом
    > деле стоят голые короли.

    В этой вашей архитектуре попахивает переполнением стека.

  • Ответить
    Алексей Поликарпов

    Греф говорит совершенно правильные вещи, только в наших, особых реалиях.
    Когда деятельность раздутого штата заключается в том, чтобы упорно бежать за неумолимо идущим вперед поездом, набери их хоть 8 тысяч, хоть 18 — не догонят.
    Видимо была какая-то особая теория, что если собрать в кучу много «программистов», то на этом месте появится нечто великолепное. Не вышло, а жаль.

    Нужно ли их такое количество? Пусть рынок диктует эти условия, если появится проблема, что программисты будут вынуждены работать официантами и барменами, спрос резко спадёт. Как упал спрос на «админов», которые были царями и богами мелких контор, починяя примус, заправляя картриджи и переустанавливая винду.

    То, что конкретно сбертеху они оказались не нужны — это не сюрприз.
    Задача программиста решить поставленную ему задачу, если эта задача не решается, то либо программист — гавно, либо ему была поставлена неверная задача.
    Опять же 8 тысяч программистов просто так, клацая по клавиатуре самозародить задачу не смогут :) Отсутствие проблем, которые этот штат программистов может решить, или отсутствие специально обученных людей, которые понимают как транслировать проблему реального мира в продукт, который эту проблему решает — к этому опять же девелоперы никакого отношения не имеют.

    Периодически вообще слышу вообще гениальные высказывания в стиле того, что в России нет смысла готовить высококвалифицированных специалистов, т.к. их все равно переманят зарубеж — это вишенка на торте :)

  • Ответить
    Кончено, Вася

    Ха, вы как-то слишком эмоционально реагируете на будничное словоблудие.

    Грефу по чину нужно чего-то говорить, но так как рынок никуда особо не движется, бедняга и исходит на то самое. На глобальные прогнозы на будующе, которые меняются каждый цикл ПМС.

    Энергичные люди — это бизнесмены, которые готовы отдать душу в залог банку. Вообще, Греф — банкир, а банкиры — не предприниматели и даже почти не инвесторы, а больше всего ростовщики. Им бы буржуазию поотчаянней и никаких проблем.

    Сейчас у Грефа тяжелый период. Он думал, что орава программистов станет его убер-оружием. Судя по нытью, ничего не получилось. Теперь он думает, что ыскуственный ынтеллект, который ваяют немытые программеры, будет решать немыслимые задачи, и тут уж он станет кем-то не меньше перзидента Земли.

    По факту это даже на отдельный персонаж Ильфа_и_Петрова не тянет. Наш Киса непрерывно мечтает, не приходя в сознание. Ну, ничего, и не такое бывает.

    Греф — не демиург и не мыслитель, а просто большая жирная шестеренка. Такая же, какой был бедняга Улюкаев. Он тоже непрерывно предсказывал, да в суд попал.

    Вообще, грустно всё это. Как бы это ни казалось странным, главное, увы, — это люди. И все компании, которые думают, что смогут заменить всю грязную, а перспективе всю исполнительскую работу на нейронные сети, а сами будут покуривать в стороне, обречены на Скайнет. Причем, они даже не поймут, так как вырождение их убьет раньше. Хотя они и сейчас уже не особо живы.

  • Ответить
    Soran

    Сразу вспомнилось выступление Грефа, где он говорил о передачем власти народу и наделения этого самого народа, читай холопья, информацией. Греф и тогда и сейчас был безусловно прав, но зачем делать такие заявление во всеуслышание — вопрос. То ли язык без костей. то ли любит поглумиться…

  • Ответить
    Джигсо > Алексей Поликарпов контекст

    >> Видимо была какая-то особая теория, что если собрать в кучу много «программистов», то на этом месте появится нечто великолепное. Не вышло, а жаль.

    абсолютно согласен со всеми тезисами.
    А что касается особой теории — все проще. Он, сам, никогда никакими бизнес-проектами не руководил. Сразу взгромоздился в министры. Руководил «развитием». Видимо. развитие шло както не совсем так, (его преемник вобще щас под судом сидит дома с браслетом), поэтому когда перешол на Сбер, то решил, что вот тутто какраз и применит свое глобальное видение, прозорливость, масштабные идеи и вобще бородку.
    Ему бы сидеть как все остальные до него и не умничать. Но какжеж без этого? 21 век жеж. Ок.
    Ну, вот ребрендинг. Ок. Новый логотип. Потом электронные очереди по талончикам внедрили. (удобно). Ну, собсно и все. а, еще новый дизайн опенспейс для отделений (что для пыльного Сбера вапще круто). Блузки, косыночки. Ну и хватит.
    Он наверно и неплохой мужик, позитивный в целом, даже романтик. Но того не может понять: банк, сберкасса — она всеголишь банк и сберкасса.
    Те, кто делает всякие кундштюки — они всю дарогу затачивались именно на кундштюки. Это я еше тогда ево сотрудникам пояснял, когда просили чтоб я написал им пару справок по моим тогдашним делам. Тиоп да он «нового типа», он все сдвинет, блабла ит.д. А я с этим Сбером на вавилово еще до всякого Грефа там бывал. И систему как выиграть тендер пониал))) (но не по софту просто).
    А я ведь пытался вот как щас здесь тоже все рассказтьда что да почему да чем кончится. Конечно, тогда и опыта было поменьше и аргументация пожиже. Но в целом, меня вопль про программистов — совершенно не удивляет)))
    Он просто не умеет их готовить (в кулинарном смысле))))

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    Алексей Поликарпов

    Вообще кстати про ненужность программистов, админов, юристов и т. п. — это глубокая мысль.
    Если существует контора, большая или малая, в который админ — тот, кто заправляет картридж и обматывает изолентой витую пару, раздавленную креслом, юрист — сидит и пишет типовые исковые заявления, а программист — говнокодит плохой аналог давно существующего продукта, то и кажется, что все эти люди бесполезны, их навыки ничего не стоят, ничего полезного они не делают, и все это автоматизируется, и вообще на днях выйдет ИИ, который вас всех заменит.

    Такие высказывания на самом деле больше характеризуют человека, который это сообщил, а не общий уровень этих специалистов в рамках мирового рынка. Экономика вообще беспощадна, и решает проблему бесполезности специалистов без участия конкретно взятого лица.

    Про смузи и прочие атрибуты — это вообще какая-то высказанная внутренняя боль. Большая часть тех работников айтишного рынка, что я знаю, не попивают смузи, прокатываясь на гироскутере, а херачат: много, тяжело и упорно, очень часто как раз в том направлении, которое «доиграешься ты Вася, вместо тебя будет РОБАД код писать».
    А те, что попивают смузи, тоже херачат, не так много и тяжело, но очень и очень качественно.
    И смузи, с прочими атрибутами загнивающего запада, появляются просто потому, что если в конторе Х Васе просто предлагают платить денежку, то в конторе Y такую же денежку + бенефиты. В чем тут Васина то вина? Это бизнес решение, которое принял не айтишник :)

    Ну и в вообще, если кто-то своими глазами наблюдает человека, выполняющего бесполезный и легкоавтоматизируемый труд, при этом он еще и наслаждается декадентским образом жизни, то негодование должно быть направлено в сторону работодателя.
    Какой же эффективный, современный и следящий за своим бизнесом руководитель будет просто так платить зарплату и тратить бабло на бенефиты? Ну наверное в странах, где все очень хорошо, таким образом можно реализовать безусловный доход, но таких стран пока не очень много =)
    Или это выражение внутренней боли, мол приходится Васе платить зарплату, наливать ему кофе, а еще он на работу в шортах приходит, а ведь, сцуко, как хорошо было бы вот тут next-next-next-finish, и какой-нибудь shogan мне внезапно заменил весь айти-отдел.

  • Ответить
    Джигсо

    а просто чуют, что почва то уходит из-под ног. Народец расползается. Его уже не особо сагитируешь, сидя на белых креслицах на фоне красивого задника под светодиодной подсветкой. Ибо все уже знают, кто выпускает чернила для принтера которым напечатан задник, винил для задника, клипсы для натяга, проги/фотошопы/крорелы для графики чтоб сразу в плоттер (да почем лицензия некрякнутая), кресла, обивку для него, красители для обивки, степлер для обивки, скобы для степлера, костюм, триммер для бородки, носки, ботиночки…" Причем анекдот тем смешнее, что масса «внимательных слушателей» не толькоько по заказам на алиэкспрессе это знают как покупатели, а по личному опыту. Сама и коды писала по аутсорсу на запад (восток?) и степлеры в 3д проектировала по заказу «крупных зарубежных брендов»… И просто знает изнутря, чо где почом.

    Это хорошо отмечено у Гоголя:
    «Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка».

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >>Так и знал, не мешки ворочать же…
    >Повзрослейте.

    Балабол чтоле?
    Чего тогда с умным видом пишите то о чем понятия не имеете?
    Ладно Джигсо, то местный балабол со знанием умных слов, к нему уже привыкли все, но вы то чего?

    >А тут приходит некий Джигсо, и заявляет, что работа может быть совершенно иначе, панимашь.

    Куда приходит аноним? В Роем скрикороба чуши нагнать?

    .

    >В этой вашей архитектуре попахивает переполнением стека.

    Модераторы! По моему этот коммент тянет на лучший в этом потоки ахинеи.

  • Ответить
    Альтер Эго

    В тот же день, тот же Греф, записался в погромисты и объяснил, что мы боремся с клерками, а не с погромистами:

    Выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов, Герман Греф высказал мнение, что автоматизация госуслуг позволит победить бюрократию и коррупцию …

    «Редизайн процессов — это сложная история. Если государство будет это делать самостоятельно, на это уйдет много лет. Если государство привлечет бизнес на условиях частно-государственного партнерства в это, то, я думаю, это можно сделать за пару-тройку лет. Второй путь очень революционный. Большое количество компаний были бы готовы вложить свои деньги в этот процесс, в том числе, мы. Мы готовы сами проинвестировать автоматизацию большого количества госуслуг».

  • Ответить
    Альтер Эго

    Процитирую выступление Марка Цукерберга в Гарварде в мае 2017 года.
    «Хорошо быть идеалистом, но будьте готовы и быть непонятым. Любого человека, работающего с большими визионерскими концепциями, могут однажды назвать безумцем, даже если он прав. Любого, кто работает с комплексом сложных проблем, могут упрекнуть в полном непонимании этих проблем, хотя знать заранее все невозможно. Любого, кто проявляет инициативу, будут критиковать за то, что он делает что-то слишком быстро, потому что всегда есть кто-то, кто хочет, чтобы вы двигались медленнее.»

    Недавно узнал, что основные сервисы VK делают около 100 человек. Поэтому зачем такое количество сотрудников в Сбертехе у меня также вызывает вопросы.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Если государство привлечет бизнес на условиях частно-государственного партнерства в это, то, я думаю, это можно сделать за пару-тройку лет.

    Это кстати самый результативный вариант, в идеале нужно чтоб государство стремилось, везде где это возможно и оправдано, внедрять эту концепцию, частные деньги в предприятии творят чудеса, даже если их не более 10%, даже 10% тех кому не все равно и кому деньги не с неба упали, достаточно чтоб эффективность была на уровне.

    Ну, а за программистов считаю не нужно Грефа ругать, все ошибаются, к тому же он не из IT компании, погорячился.

    Спрос на программистов высокий и будет только увеличиваться с цифровизацией экономики, поэтому все кому не лень пытаются моду на программистов раскручивать, школьников обучать массово, море курсов всяких, лишь бы хоть как то выровнять баланс спроса-предложения, сейчас явно спрос превышает предложение.

    >Недавно узнал, что основные сервисы VK делают около 100 человек.

    Для копии больше и не надо, это тоже самое как скопировать диск с фильмом нужно много меньше народу чем снять этот фильм.

    К тому очевидно что на самостоятельности вконтакте поставлен крест, эти 100 человек считай программисты-администраторы, ту же бигдату вконтакте будут уже программисты из маил.ру ковырять, а там уже целые полки программистов.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Цукерберг: «Любого, кто проявляет инициативу, будут критиковать за то, что он делает что-то слишком быстро, потому что всегда есть кто-то, кто хочет, чтобы вы двигались медленнее."
    >> Герман Греф высказал мнение, что автоматизация госуслуг позволит победить бюрократию и коррупцию …

    что характерно — Цукерберг ничего не говорит о победе над бюрократией и коррупцией. Толи коррупции и бюрократии нет, толи он не придает борьбе с ней должного значения?
    А Герман — он борется с самим же им созданной конструкцией (никто иной как он всю эту штуковину и выстраивал) с самого начала, как выстроил. Это вапще приколькно. И вся то наша жизня есть борьба. И борется и борется и борется. А теперь выяснилось, что оказывается побороть то было нельзя, панимаш, посткольку боролись без автоматизации, а оказывается надо сперва автоматизацию госуслуг. Во.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Толи коррупции и бюрократии нет, толи он не придает борьбе с ней должного значения?

    В сша? Неее, там точно нет, юристов там больше чем где либо чисто случайно, еще как вариант может Цукерберг просто не дурачек и не верует в отмену гравитации победу над бюрократией.

    >А Герман — он борется с самим же им созданной конструкцией (никто иной как он всю эту штуковину и выстраивал) с самого начала

    А как же Путин? Это же он во всем виноват все построил, уже нет, Греф ?

  • Ответить
    Станислав Кузнецов

    >А как же Путин? Это же он во всем виноват все построил, уже нет, Греф ?
    Вспомнилось интервью Грефа, в котором он жаловался на то, что никакого развития экономики нет, что все годы высоких цен на нефть ничего в стране не делалось, а проедалось.

    Того самого Грефа, который в 2000—2007 годах был министром того самого экономического развития.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >что никакого развития экономики нет, что все годы высоких цен на нефть ничего в стране не делалось

    Ну и?
    Вы знаете почему большое кол-ва сырья в стране экономистами называется сырьевое проклятие?

    Потому что если у тебя очень много разного сырья то бумажки которые ты получаешь за него, ты должен на что то обменять, но раз у тебя есть сырье то меняешь ты это на товары (сырье то есть), причем масса товаров привозимая из-за границы ставит крест на возможном их производстве внутри страны, так вы под откос пускаете не только производство, но и прикладную науку, а без прикладной науки и фундаментальная начинает чахнуть, что и случилось с СССР когда брежнев наладил поток нефте баксов, импорта хлынуло ну очень много, даже своего корабельного флота не хватало, подключили Онассиса.
    Потом и зерно пошло с сша и канады, это в страну которая в прошлом была экспортером N1, в страну которая целину Казахстана подняла.

    Кажется что вроде ничего плохого в этом нет, ну подумаешь на нефте игле сидим, только вот цены на нефть не стабильны и рано или поздно эта наркозависимость приведет к смерти, что с СССР и случилось.

    Самый разумный вариант для стран богатых природными запасами это путь Норвегии, когда людей не разучивают работать дармовыми деньгами, а используют их аккуратно и точечно и только в качестве источника инвестиций, а не на проедание.
    Это начал у нас делать Кудрин, и где он теперь? Ненависть себе заработал просто огромную, что пришлось его выводить через липовый скандал с димоном, массы широкие не дадут правильно нефте баксы использовать, будут требовать все поделить, здесь и сейчас.

    > который в 2000—2007 годах был министром того самого экономического развития

    Вы случайно это министерство не перепутали с министерством волшебства?
    У нас президент то мало что может, а вы про пост министра говорите, все упирается в экономическую образованность (точнее ее отсутствие) широких масс, тут кроссбордер закрыть не могут, а вы про то чтоб не пускать нефте баксы на проедание, что вообще на гране фантастики, народ с дерьмом сожрет того кто об этом даже шепотом скажет.

  • Ответить
    Джигсо

    >> что все годы высоких цен на нефть ничего в стране не делалось, а проедалось.Вы знаете почему большое кол-ва сырья в стране экономистами называется сырьевое проклятие?
    >> ставит крест на возможном их производстве внутри страны, так вы под откос пускаете не только производство, но и прикладную науку, а без прикладной науки и фундаментальная начинает чахнуть

    америкосы сланец запустили, эмбарго на экспорт углеводородов вроде сняли. Наши тут жаловались на днях в Сочи, что забирают европейский рынок газа.
    Т.е. садятся на нефтяную иглу.
    Теперь остается только немного подождать, когда, согласно данной теории, у них все зачахнет.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Т.е. садятся на нефтяную иглу.
    Теперь остается только немного подождать, когда, согласно данной теории, у них все зачахнет.

    Вы под дурочка иногда косите или это ваше обычное состояние?

    Американские нефте-сланце-баксы на проедание американскому народу идут?
    Точно?
    Или может в карманы нефтяных магнатов?

    Последний раз заставить платить налоги нефте-добытчиков, больше чем рядовой бизнес, пытался Кеннеди, но как известно ничего у него не получилось.

    Так что если кто в сша и садится на нефтяную — иглу, то это только миллиардеры, бедняги, все зло на себя берут, в сша в отличии от Норвегии даже в нац. фонды не идут эти нефте баксы, сразу в карманы ограниченному кругу лиц, видимо считают что так они лучше сохранятся, в офшоре например.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Вы под дурочка иногда косите или это ваше обычное состояние?

    обычное. пора бы уже давно было понять.

    >> Американские нефте-сланце-баксы на проедание американскому народу идут?

    а на что же кормится простой американский народ? неужто работает?
    Выходит, нефтегазовая игла им пофиг чтоли? И науку незачахнет ихнюю?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >а на что же кормится простой американский народ? неужто работает?

    Да, фигачатат как заведенные, часто без выходных, отпуск редко берут, на пенсии только жить нормально начинают.

    Вообще работящий народ американцы, у меня когда родители туда уехали сказали что в России то мы и не работали толком, хотя здесь они фигачили как заведенные по сравнению с окружающими.

    >Выходит, нефтегазовая игла им пофиг чтоли? И науку незачахнет ихнюю?

    Да пофиг им нефтяная игла, но у них есть другая игла, печатный станок, так они на нее подсели что без станка им кирдык, настоящие наркоманы, и это для всего мира большая проблема, до 1991 они соблюдали хороший баланс между печатью баксов для своего бизнеса и пользы для всех в виде удобного платежного средства — доллара.

    А вот после 1991 потеряли голову, ушли в баксо-запой и выходить не собираются и что хуже уже и не могут даже теоретически.

    В общем для всего человечества сейчас настоящий ребус, сша как то демонтировать надо для общей пользы, но те добровольно не пойдут на это, у них без печатного станка будет полный крах, наши 90-ые им покажутся ерундовым насморком.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >надо значить у них станок отобрать и самим печатать

    У нас отбиралка еще не отрасла, СССР не смог, а мы и подавно, для восстановления потенциала СССР нам необходима Украина и годы, на она нашей похоже совсем не скоро станет.

    Максимум что мы можем, это подсобить китайцам, у тех потенциал имеется.

    Думаете просто так американцы взяли курс на демонтаж глобализма, потому как если ничего не менять то мировая власть Китаю автоматически достанется.

    Обе торговые зоны свернуты, Европу уже начали растаскивать, в общем сша решили тактически отступить в своих идеях глобализма, если они смогут поломать всю глобальную систему то они вернут себе власть в полном объеме, решая кого пускать кого нет на свой пока еще самый богатый рынок.

    Китай таким рынком пока похвастаться не может, более того, без глобализма Китаю придет кирдык, он от экспорта зависит больше чем мы от нефти и газа.

    Но вероятно в элитах сша есть раскол насчет необходимости ликвидации глобализма, если Трапма снимут то скорее всего стратегия будет другой.

    Мне лично кажется что Трамп прав, только ликвидируя глобализм получится Make America Great Again

    .

    После падения сша уже не будет единой мировой валюты, юаню стать таким не дадут ни мы ни ЕС (хотя я не уверен что он до падения сша доживет), будет мультивалютная система, там особо ничего не напечатаешь сверх меры, мир станет чуть справедливее.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Денис Демидов контекст

    >причем масса товаров привозимая из-за границы ставит крест на возможном их производстве внутри страны

    А, там, станки, технологии, оборудование (в т.ч. научное) закупать — злой Путин мешал Грефу?

    >Это начал у нас делать Кудрин

    Тот самый, который протестовал против создания Стабфонда, без которого мы бы сейчас лапу сосали, не на доллар по 58 смотрели? Ух какой молодец.

    >Вы случайно это министерство не перепутали с министерством волшебства?

    Нет, конечно. Но согласитесь — нелепо восемь лет просидеть в должности министра экономического развития, а потом хмурить брови и кастовать всех налево и направо за то, что никакого экономического развития не было.

    >все упирается в экономическую образованность (точнее ее отсутствие) широких масс

    Так это не министры, а широкие массы должны заниматься экономическим развитием страны? Вот это поворот!

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    , там, станки, технологии, оборудование (в т.ч. научное) закупать — злой Путин мешал Грефу?

    Чтоб стояли?
    Что эти станки будут делать если все за нефте баксы импортом идет?
    Или вы думаете что наука ради науки нормально может работать?

    >Тот самый, который протестовал против создания Стабфонда,

    Вы надеюсь шутите?

    Кудрин на счет него все время и настаивал и таки выбил его, все его оппоненты выступали за то чтоб все нефте баксы в экономику надо пускать, а не в фонды.

    >Но согласитесь — нелепо восемь лет просидеть в должности министра экономического развития

    Согласен, мог бы промолчать, все люди ошибаются, можно еще Сечина вспомнить, он когда в правительстве был, топил за налоговый разворот, чтоб экспортные пошлины поменять на НДПИ, как стал главой Роснефти стал резким противником своей же концепции.
    Но за один только сбербанк уже можно Грефу памятник поставить, обычно топ. менеджеры гос. компании растаскивают, а этот сделал реально крутую компанию мирового класса.

    >Так это не министры, а широкие массы должны заниматься экономическим развитием страны? Вот это поворот!

    Да именно так, основная задача политика, коим является и министр тоже, удерживать власть, на это у него уходит до 90% времени и сил, оставшихся 10% явно маловато чтоб против воли масс развивать экономику.

    Яркий пример кроссбордер (алиэкспресс) запретить его политически трудно, так зачем политикам это делать когда там больше визга чем доходов для бюджета, хотя любому экономисту очевидно что неуплата иностранцами налогов это дичь и разрушение российских компаний и так во всем.

    Богатые страны не те где умные политики, богатые те где широкие массы экономически образованы, у наших масс с экономикой мягко говоря никак, для русского человека деньги это что то грязное и вульгарное, мы например по культуре, фору в сто очков дадим тому же американцу, за то средний американец в фондовом рынке разбирается не хуже нашего среднего проф. инвестора, и получается что у нас фондового рынка по сути и нет, а в сша это большая часть денег для экономики, банки идут на втором месте.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Денис Демидов контекст

    >Чтоб стояли?

    Чтобы производили. Европа как-то не стесняется экспортировать, США, Япония, а для России экспорт, вас послушать, так чуть ли не проклятие, от которого надо бежать как от огня.

    >Вы надеюсь шутите?

    Нет, я абсолютно серьезен.

    «Путин созвал экономическое совещание — это было уже после его инаугурации и вступления в должность 7 мая 2000 года. Когда на совещании, на котором были Путин, Касьянов, Волошин, Кудрин, Греф, Козак, я впервые стал говорить о «голландской болезни» и тех вызовах, которые она ставит перед страной, меня никто не понял…

    — А что со стабилизационным фондом?
    — Борьба за создание стабилизационного фонда заняла еще несколько лет. Поначалу против него возражали все. Потом ситуация стала понемногу меняться. Примерно через год Кудрин согласился, что, пожалуй, это действительно правильно.

    И теперь российские правительства гордятся и работой стабилизационного фонда, и погашением внешнего долга. Не пропустил удачной возможности промолчать и Чубайс, только что расхваливший Кудрина за создание и отстаивание стабилизационного фонда и, очевидно, полагающий, что его требования трехлетней давности о выделении средств стабфонда для РАО ЕЭС уже забыты.»

    Вот так «Кудрин на счет него все время и настаивал и таки выбил его», ага.

    >все люди ошибаются

    Тут вопрос не в ошибке, а в лицемерном вранье и попытке переложить собственные провалы за действия неких папэрэдников, которые наложили МЭР в шаровары. Такой себе украинский синдром.

    >чтоб против воли масс развивать экономику
    >для русского человека деньги это что то грязное и вульгарное

    Когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >экспорт, вас послушать, так чуть ли не проклятие, от которого надо бежать как от огня

    Вы мух с котлетами не мешайте, сырьевой экспорт и несырьевой это разные вещи, экспорт несырьевой всегда положительно влияет на экономику, но это тем не менее тоже зависимость, от нее например Китай страдает.

    Но главное что невозможно вырастить компании несырьевого экспорта без внутреннего рынка, так не бывает, если домашний рынок завален импортом то не будет экспортных компаний, вот никак, совсем.

    >Вот так «Кудрин на счет него все время и настаивал и таки выбил его», ага.

    Что это за многбукв, можно полюбопытствовать? Источник пожалуйста дайте.
    Потому как я много раз слышал как на различных совещаниях правительства именно Кудрин остаивал стабфонд каждый раз когда туда тянули лапы разные ведомства.

    >Тут вопрос не в ошибке, а в лицемерном вранье и попытке переложить собственные провалы за действия неких папэрэдников

    Политика дело грязное, судить по заслугам надо, а не по трепу, за Сбербанк уже заслужил почет и уважение.

    >Когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите.

    Вы имеете право на любые ощущения, и вы будете довольно массовы, имя таким как вы легион кто считает что верхушка определяет страну, я же считаю что ее только народ и определяет, какой народ такая и власть и страна и экономика.
    Это трудно и больно признать, но я лично именно такой вывод для себя сделал вполне осознанно.

    Если бы я был политиком то я бы вероятно говорил бы как вы, дескать вот у вас власть плохая, ужасная, но народ то святой, заслуживает лучшей доли, выберите меня и все будет.

  • Ответить
    Станислав Кузнецов > Денис Демидов контекст

    >экспорт несырьевой всегда положительно влияет на экономику
    и тут же
    >Чтоб стояли?

    Вы как-то определитесь.

    >но это тем не менее тоже зависимость

    Как найдете полностью независимую страну — срочнейше телеграфируйте.

    >так не бывает, если домашний рынок завален импортом

    Ну тогда у меня уже три вопроса — почему в бытность Грефа не покупались станки, оборудование, технологии; почему не закрыли импорт; почему сейчас он делает морду кирпичом и кастует проклятых папэрадников. Когда он был на посту главы МЭРТ, ему много раз давали указание увеличить объем инвестиций, он рапортовал, что все ок — и не увеличивал бюджет инвестиций ни на копейку. Потому что, видите ли, стабфонд ему мешал. Вот если бы не было стабфонда и все деньги направлялись в бюджет, он бы развернулся, а так — нет. И даже когда было согласовано финансирование дефицита бюджета из стабфонда — все равно объем инвестиций не повышал. Людишки, наверное, виноваты, ага.

    Вот вы говорите — «по заслугам». Ну так где эти заслуги Грефа? А нет их. И это ваше «Зато сбер» тут как корове седло. Если вам нечего ответить по поводу лицемерного поведения Грефа на посту главы МЭР, давайте просто замнем вопрос, и только лишь всего.

    >Потому как я много раз слышал как на различных совещаниях правительства именно Кудрин остаивал стабфонд

    Ага. Когда стабфонд уже был. А отстаивал он его потому, что средства были вложены в «долговые обязательства в форме ценных бумаг правительств Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании, Великобритании и США, номинированные в долларах США, евро и английских фунтах стерлингов».

    Вот какой наш Кудрин молодец, аки орел грудью защищал долговые бумаги европейцев от посягательств всяких чиновников. Правда, в конце концов ему дали по звезде мешалкой, распилили СФ на РФ и ФНБ, и направили ФНБ на счета Внешэкономбанка, который начал кредитовать проекты в России, когда поняли, что от Грефа с Кудриным пользы, как от козла молока. Резервный фонд оставили для вложений в зарубежные активы, но предельный размер РФ ограничили 7% ВВП, после превышения которого средства направляются в ФНБ, который — дальше по тексту.

    >имя таким как вы легион

    Чувствуете иронию? А сейчас?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вы как-то определитесь.

    Станислав вы какой то оголтелый боевик не разбираетесь в вопросе, но лезете в бой, как с программированием видимо будет, будете умничать, а когда попрошу проект показать то съедете.

    Еще раз, для тех кто на бронепоезде.

    Сырьевой экспорт наводняет страну импортными товарами, которые внутри соответственно уже не выгодно производить, если внутри страны из-за засилья импорта не выгодно производить то и не появится не сырьевых экспортеров, это просто не возможно, только внутренний рынок может быть инкубатором для будущих не сырьевых экспортеров.

    Так понятно или нет?

    Экспортировать сырье и не убивать своих производителей импортом можно только по Норвежской схеме, когда нефте баксы в фонд вкладываются и используются только как инвестиции в реальный сектор, но точно не на прокорм типа соц. расходов.

    >почему не закрыли импорт

    Вы чего дурака то включаете, тут кроссбордер закрыть не могут, а это мизерная доля импорта, а вы про закрытие всего импорта, вы забыли что у политиков 90% сил уходит на удержание власти и это у хороших, плохие все 100% расходуют на это.
    Тут вон импорт продуктов не закрыли даже, а просто придушили чуток и сколько вони уже пошло аж трон зашатался.

    >не увеличивал бюджет инвестиций ни на копейку

    Если в стране не выгодно производить то инвестиции не помогут, все уйдет на спекуляции.

    >Ну так где эти заслуги Грефа?

    Вы читать умеете? Говорю же сбербанк, до Грефа вы помните что это было за недоразумение? Обычная трешовая гос. компания.

    >Вот какой наш Кудрин молодец, аки орел грудью защищал долговые бумаги европейцев от посягательств всяких чиновников.

    И правильно делал, как бы вам доходчиво то объяснить… придумал, вот представьте себе что деньги это еда, а наша экономика это маленький ребенок, вот вы хотите чтоб ваш ребенок рос быстрее, был здоровым и сильным, значит ли это что нужно его больше пичкать едой, кормить 10 раз в день по несколько килограмм, будет ли ребенок расти здоровым и сильным или получится больной и толстый инвалид?

    Для создания условий для инвестирования, нужно создать условия для самого бизнеса, для начала ликвидировать контрабанду, которую с нашей протяженной границей ох как и не просто победить, это кстати вопрос почему импорт не прикрыли, с границей которой после СССР и нет по сути, прикрыть импорт как бы и не возможно, она вся переместится в контрабанду, бюджет потеряет только денег.

    >когда поняли, что от Грефа с Кудриным пользы, как от козла молока

    Да вы и в политике я посмотрю плохо соображаете, а по моему ценные кадры вытащили с тонущего правительства димона, всех козлов отпущения вместе соберут и на дно пустят, тот же Кудрин думаю еще вернется во власть, вот увидите.

    >Тред не читай @ комментарий пиши

    Вы я так понял опять пруф не дадите на оригинал где Кудрин был против стабфонда?

  • Ответить
    dubik01

    Новость не раскрывает, кто же всё-таки, по мнению Грефа, нужен, если не программисты?
    Возможно, это всего лишь игра слов — условно говоря, нужен не узкоспециализированный «программист», а «разработчик», который и код писать может, и в интерфейсах, и бизнесе разбирается. И на этом фоне может выдавать более продуманные решения.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >который и код писать может, и в интерфейсах, и бизнесе разбирается. И на этом фоне может выдавать более продуманные решения.

    Я думаю что все к этому и идет, писать код нужно будет уметь каждому, как читать-писать, благо языки все более высокого уровня позволяют быть и программистом и специалистом из другой сферы.

    Впрочем это не означает что перестанут быть нужны классические программисты, знающие C++ лучше родного языка, скорее всего даже на классических программистов спрос тоже будет расти, потому что эра цифровой экономки грядет.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Заявление вызвало волну непонимания, поэтому FutureBanking попросил Германа Грефа пояснить, что он имел в виду → http://futurebanking.ru/post/3483

    В ответ на вопрос FutureBanking Герман Греф ответил, что Сбербанку не нужны чистые программисты. «Нам нужны программисты-тестировщики, умеющие работать в команде и понимающие глубоко продукт, над которым они работают», — пояснил он.

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    Джигсо

    это называеца «чел сам не знает, чего хочет». Равно как и что именно он «строит».
    Выразить это «сухим языком технического задания» он не в в состоянии, поскольку не владеет этим языком в полном объеме. А нанять толмача — гордыня не позволяет.
    Типичный тип типового назначенца из «правящий команды» — ставить невнятные цели и задачи (которые должны выглядеть даже круче рассказок про коммунизьм в 80-м году), которые он какбы спускает в недозрелые массы с высоты олимпа. А массы, понимашь, опять не те. Дюже чистые.
    Любопытно, как шел набор этой дикой дивизии. Набрать такое количесвто народу — это надо небось 100 000 только собеседований провести. А то и миллион. И при этом — гора родила не только даже не мышь, а микроскопическую землеройку.
    Игнор книг Паркинсона (или прочтение их без осознания) и приводит в таким вот результатам дааалеко не на первом году руководства крупной корпорацией, какой является Сбер.

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    >это называеца

    Это называеца, что у чела язык без костей. За ним это уже не в первой, когда он сначала брякнет, а только потом думать начинает. Одна его пламенная речь на экон. форуме чего стоит.

    Теперь он конечно включает задню и начинается вотэтофсиё вы меня не так
    поняли, я совсем не то хотел сказать, вы передернули, вырвали из контекста….

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >и приводит в таким вот результатам дааалеко не на первом году руководства крупной корпорацией, какой является Сбер.

    Поподробнее пожалуйста, каким был сбербанк до Грефа, каким после стал, что не так пошло по вашему, где упущения и не доработки, а то пишите все в общем и в тумане, ничего не понятно, собственно как обычно у вас, как вы же говорите бла бла бла.

    >Это называеца, что у чела язык без костей. За ним это уже не в первой,

    Либо вы правы, либо он мастер вируса, но на результате его работы это негативно точно не сказывается, сбербанк уже один из лидеров европы среди банков.

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    Джигсо

    понятия не имею где там у них недоработки. Это немалых денег стоит — проведение исследования такого плана, с анализом и доказательной базой.
    Я с ними контактов не имею и хорошо. Года три назад надо было для ячейки формально открыть у них счет и карту. Так меня и заспамили и зазвонили сторонние какието контроы мутные (и явно с применением доступа к перс. данным). Я спросил у сбера- как так? Они говорят: ну чо вы хотите, сливают у нас типо тутже инсайд на сторону. утечки от сотрудников итп.
    Я поэтому просто решил не связываться с ними. Нуих нафиг.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >понятия не имею где там у них недоработки. Это немалых денег стоит — проведение исследования такого плана, с анализом и доказательной базой.

    ааа понятно, впрочем как обычно у вас бывает, бла бла бла….

    А я вот интересуюсь сбербанком, потому как деньги моих компаний там лежат уже больше 10 лет, приглядываюсь к нему периодически, и скажу вам очень приличный банк, один из самых финансово устойчивых по всем мировым рейтингам не только в РФ, но и в европе.

    Ну, а от утечек ни одна крупная компания не застрахована, для этого и нужны всякие infowatch-ы, помню кстати как вы удивлялись, какие могут быть тайны в стране где просраливсеполимеры.

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