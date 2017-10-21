Председатель правления «Сбербанка», член совета директоров «Яндекса» Герман Греф и неназванные, но возможно известные ему люди, борются с программистами: «Не нужны сегодня программисты», — заявил Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. По оценке Грефа «век программистов» прошёл, как когда-то прошёл «век инженеров» или «век юристов-экономистов».

«Очень важно не попасть на эту эмоциональную волну — побежать за всеми. У нас век инженеров — все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас век юристов и экономистов, которые работали официантами… Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», — объяснил глава «Сбербанка» и член совета директоров «Яндекса» Герман Греф выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Греф адресовал свою реплику главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, который предположил, что России будет полезен ещё 1 миллион айтишников. «Индия, имеющая четыре миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился. Сейчас век очень энергичных людей», — считает Греман Греф.

В 2012 году топ-менеджер Acumatica Григорий Поваров рассказал, что у дочерних для «Сбербанка» «Сбербанк-Технологий» крайне эффективная стратегия присутствия на рынке — «Сбертех» привлекает всех разработчиков очень высокой зарплатой:

«С точки зрения самого «Сбертеха» — это крайне удачная стратегия, — отмечал Поваров. — У них есть деньги, они могут захватить самый дефицитный ресурс в ИТ — людей. Если они смогут ими эффективно управлять, то это будет хорошо. Но конкуренты в любом случае будут ослаблены».

— Виктор [вероятно, имелся в ввиду CIO «Сбербанка» Виктор Орловский], как «Сбербанк» мог бы еще лучше конкурировать с другими банками?

— Мы наймем всех ИТ-шников на рынке и немного подождем.

К 2016 «Сбертех» стал крупнейшим IT-работодателем в России — всего в компании работало 8 500 сотрудников (однако лишь 30% его штата были разработчиками).

Независимо от борьбы Германа Грефа (принадлежащая «Сбербанку» золотая акция «Яндекса» не даёт ему права на оперативное управление бизнесом) в мае 2017 года «Яндекс» учредил ООО Яндекс.Технологии. Это не новое бизнес-направление, а продолжение реорганизации, которая началась еще в 2015 году, объяснила «Роем!» представительница компании. Компания не планирует привлекать в новую дочку инвестиции, как это происходит, например, с Я.Такси, так как «Технологии» создавались для того, чтобы перевести туда разработчиков.

«Сбербанк» владеет «золотой акцией» главного холдингового юрлица «Яндекса», контрольной долей (75%) в Яндекс.Деньгах. В августе 2017 года банк объявил, что он вложит 30 млрд рублей в совместное предприятие с Яндекс.Маркетом. «Маркет» не собирается менять команду — генеральным директором останется Максим Гришаков. Он войдёт в совдир Яндекс.Маркета, кроме него в совдире будут по три представителя от «Яндекса» и «Сбербанка». В начале 2017 года «Сбербанк» одолжил 35 млрд руб «Мегафону» на покупку контроля над конкурирующей с «Яндексом» Mail.ru Group и снизил для оператора ставку по старым долгам (по состоянию на конец 2015 года до 52% акций «МегаФона» были заложены в банк).