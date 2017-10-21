Федеральный список экстремистских материалов с июля 2007 года составляется Минюстом России на основе судебных решений. Сейчас в более чем 4000 зафиксированных решениях перечисляются экстремистские тексты, музыка, графика, видео. Эти материалы публиковались в онлайне или распространялись в традиционных форматах, например в виде бумажных книг. Мессенджерам потребовалось 10 лет на признание сообщений в них экстремизмом. В четверг, октября 19, 2017 года Минюст включил в список видеоролик опубликованный в группе WhatsApp. Соответствующее решение ранее вынес Анадырский городской суд Чукотского автономного округа. Суд назвал принадлежащий Facebook мессендежр WhatsApp — организатором обмена мгновенными сообщениями. Россия ведёт реестр «организаторов распространения информации», среди которых есть сайты, email и мессенджеры (например одно из множества юрлиц связанных с Telegram). И самого Facebook и WhatsApp в списке организаторов распространения информации нет. WhatsApp — самый популярный мессенджер в сетях у таких сотовых провайдеров, как «Билайн» и «Мегафон».
Дуров напомнил, что РКН не банит Whatsapp/Facebook, куда убегут юзеры забаненого Telegram
Подразумевается, что перечисленные организаторы сотрудничают со спецслужбами РФ на основе российских правовых норм, а не перечисленные — пока не сотрудничают или уж уклонились от взаимодействия с Россией и блокируются.
Законодательством РФ установлена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в список экстремистских материалов, а равно за их производство либо хранение в целях массового распространения. Экстремизм может быть поводом для блокировки доступа к сервису у российских провайдеров.
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Надеюсь после марта 2018 государство наконец покажет зубы и будет по настоящему бороться за свой суверенитет, по моему совершенно очевидно что на фронте мягкой силы у нас шансов нет, здесь стоит признать силу запада, удаву надо перерубать голову (для начала выгнав американские IT компании из страны), а не с каждым выдохом получать худшую ситуацию.
Если государство зубы не покажет то текущей власти конец, чуть позже и всей стране, наивно полагать что сдав свое государство можно рассчитывать на милость победителя, тот кому мы можем проиграть настоящий людоед, после 1991 пустивший на тот свет уже несколько миллионов людей.
Из нас сделают Африку — множество нищих государств постоянно воюющих между собой, попутно обменивающие нефть-газ на западное оружие.
Сидеть на двух стульях бесконечно долго чиновникам не получится, либо чиновники греются в лучах западной демократии, либо защищают интересы страны.
Разумно для них считаю выбрать интересы страны, как показывает практика (из свежего, например курдский вопрос) лучи западной демократии обычно радиоактивны.
А я бы поводу иному велик б на стенке зарубить, что б там речей не тратить по пустому, где гадо власть употребить….
Вы нашему Гаранту не доверяете, или думаете что он не переизберется?
А если доверяете и веретите что переизберется, то чего ждать до марта? Кому это надо после выборов будет? Логично и разумно было бы под выборы это сделать, чтобы вражеские милы в избирательный пооцесс не вмешивались. А после драки кулаками не машут. Уже 17 лет у власти и все нам наследие Ельцина мешает…
>Кому это надо после выборов будет?
Вы правда считаете что выборы это ключевой элемент российской политики?
Для такого популярного политика как как Путин, большее значение имеет сколько на них вообще людей придет, навального и собчак вон уже подключили, может еще что придумают.
>А после драки кулаками не машут.
Вы правда считаете что драка в марте 2018 закончится?
Пик драки не от нас зависит, а от того сколько американцы смогут держать глобальную власть, если она начнет у них уходить из-под ног, то поджигать будут везде где только можно.
Россия, Китай и ЕС первые претенденты, кто именно должен быть первым в элитах сша видимо еще спорят, одни говорят нужно по Китаю сначала вдарить, другие что по России, а потом уже по Китаю, так как вдарить сразу по двоим у них сил точно не хватит, ЕС на закуску пойдет, его медленно будут дербанить чтоб случайно не спугнуть его в объятия России-Китая.
Ударить по нам или по Китаю военными методами уже невозможно (Путин здорово успел армию укрепить), в военном плане сша это большая и ржавая машина, больше похожа на большой и разветвленный ЧОП, которая не способна в одном месте боеспособный кулак собрать, а вот «мягкая сила удава» у них лучше чем у кого бы то ни было.
Они не просто лидеры по «мягкой силе», они виртуозы, считаю что им мало кто способен сейчас по настоящему противостоять, лучше всех подготовлен считаю только Китай, у нас очень много работы для этого требуется провести, так как мы только в начале пути по укреплению обороноспособности от «мягких сил» сша.
У нас настолько все плохо с обороноспособностью от «мягкого» нападения, что если к примеру сейчас что то случится с Путиным, то нас порвать довольно легко, очень мы слабы на этом фронте.
Так что с марта 2018 только все начнется, надеюсь до 2024 удастся повысить обороноспособность страны.
Если Трамп удержится у власти, то скорее всего ударят по Китаю сначала, через Иран скорее всего, потому как Иран главный поставщик нефти для Китая и главный даже не по объемам, а по надежности, на нас Китай не может полагаться в полном объеме потому как мы их уже кидали, как и они впрочем нас при Никсоне, а Ирану от Китая деться некуда.
По КНДР американцам мне кажется ссыкотно бить чтоб Китаю плохо сделать, все-таки те могут по шестеркам сша хорошо вдарить — японии или вообще вдарить по их базе в Гуаме, которая не просто база, а все-таки уже настоящая территория сша.
Думаю могут силами своего игил шарахнуть что нибуль у себя, по типу 11 сентября, и обвинить в этом Иран типо это их хезболла постаралась, хотя пипл в сша может схавает и то что игил это и есть Иран, кто там из американского плебса этих террористов то разбирает где американские где Иранские.
А если в результате импичмента например, скинут Трампа то будут нас разносить сначала, на Китай сильно полагаться нельзя, предложи им например Тайвань, кинут нас не задумываясь, оформят все грамотно, это же вы с Си Цзиньпином договаривались, а у нас теперь другой ген. сек, того уже расстреляли в рамках борьбы с коррупцией.
>>> Россия, Китай и ЕС первые претенденты, кто именно должен быть первым в элитах сша видимо еще спорят, одни говорят нужно по Китаю сначала вдарить, другие что по России, а потом уже по Китаю, так как вдарить сразу по двоим у них сил точно не хватит, ЕС на закуску пойдет,
это то все понятно. Одно непонятно: что они будут делать с Китаем когда ево завоюют? Заставют китайцев делать товары ищщо дешевле? Или вообще возьмут в рабство?
Опять же там руководить ими (китайтсами) надо знать китайский. Не думаю, что ктото захочет когото завоевывать, если в результате придется учить китайский.
Полагаю, что завоевание Китая американцами случится не раньше, чем будут сделаны онлайн-голосовые переводчики. Они уже кстати есть и у гугла и на скайпе. Тогда можно будет гарнитуру на смртфон нацепить и путем онлайнперевода ИИ и самообучающегося вокабуляра — командовать китайцаме.
>> одни говорят нужно по Китаю сначала вдарить, другие что по России, а потом уже по Китаю,
они (элиты сша) какието странные, согласен с вами. Вместо того, чтобы завоевать Мескику, они от нее отделяются стеной. (уже 8 образцов построили для опытов). Но зачемто будут завоевывать китай да еще и нас.
Представляю себе тут американцев, мечущихся тудасюда среди тайги зимой и пытающихся чтото завоевать. Но даже и завоюют. Что делать дальше? Всех убить? Но тут и так прекрасно идет дело в этом направлении. Дезорганизовать науку или экономику? сделано уже. Закрыть производста? уже. Обрушить банки? опоздали!
вот это я не могу пока понять. И почемуто это никто не поясняет. Может быть вы объясните, может вам американские родители разболтали по секрету?
> Одно непонятно: что они будут делать с Китаем когда ево завоюют?
Для начала они разделят его минимум на 4 части, может больше, тут изобретать ничего не надо, у Англии опыт имеется, они подскажут своим американским товарищам что делать, еще и порты под контроль возьмут.
И да китайцы будут товары делать еще дешевле, а главное уже никогда не смогут угрожать доминированию сша.
Также вероятно вероятно начнут стерилизацию населения Китая, у того же Гейтса много идей на этот счет, он с этим выступает даже публично, что дескать надо население планеты подрезать на 10−15% для начала, думаю Китай под контролем американцев эти планы перевыполнит.
но как 1.5 млрд. удержать кода даже полвьетнама не удалось?
тогда уж надо просто ядреными бонбаме забонбить все нафиг.
эти планы похожи на планы Грефа.
>Вместо того, чтобы завоевать Мескику, они от нее отделяются стеной.
Они ее давно завоевали, экономически, а забор нужен чтоб их черно рабочие мексиканцы к ним на большую пайку не бежали, Мексика этот такой же нищий Китай только рядом, был бы Китай рядом и от него бы отделились стеной.
>Представляю себе тут американцев, мечущихся тудасюда среди тайги зимой и пытающихся чтото завоевать.
Вы все 90-ые проспали что ли?
Мы вообще то под их оккупацией и находились после поражения в холодной войне, вырвались только со второй попытки, вторая чеченская война, считайте война за независимость России.
Русские даже в старые времена на невольничьих рынках стоили дешевле всех именно из-за склонности к побегу и бунтам, у нас знаете ли это лучше чем у кого бы то ни было на планете получается, вольный, лихой народ.
>Что делать дальше? Всех убить? Но тут и так прекрасно идет дело в этом направлении.
Зачем убивать?
и т. д.
Вы вообще представляете для чего колонии нужны?
Почитайте про великобританию что нибудь для начала, узнаете как управляются колонии, для чего они нужны, как в них удерживается власть
сша такая же колониальная держава как и великобритания, только более новая, улучшенная версия.
а зачем нужны колонии?
У кого щас есть колонии, кстати?
Они давно подсчитали, что удерживать их и вообще эта морока — гораздо дороже, чем просто покупать нужное сырье на рынке, куда они сами его прекрасно привезут.
А ссср вон вроде получил колонии, но разорился их содержать и рухнул.
От всей этой венгрии румынии чехословакии гдр, блабла — мы получили несколько банок огрурцов, перца и помидоров, несколько тряпочек, проектор для планетария, пишущие машинки, а также сервизы и хрусталь для серванта. Вроде все.
>но как 1.5 млрд. удержать кода даже полвьетнама не удалось?
Поделить на много кусочков, друг с другом стравить, можно еще и наркотики легализовать, у британцев это вполне хорошо получалось.
А Вьетнам мы и Китай не отдали в обиду, а не у сша что то не получилось.
>а зачем нужны колонии?
Не трудовые доходы если вкратце.
>У кого щас есть колонии, кстати?
В старом классическом понимании у Франции, Великобретании и сша, может еще кого забыл, но колонии такого масштаба как Индия и Китай конечно не у кого.
А если в новом воплощении, экономические колонии, то конечно у сша (считай весь мир) и Германия (ЕС)
>А ссср вон вроде получил колонии, но разорился их содержать и рухнул.
Проиграли бы холодную войну сша, все было бы у них плохо, так же вероятно местные Джигсо причитали бы что какого хрена на европу тратились, на японию, на юж.корею
и т. д., Маршала бы клеймили все кому не лень.
мдя. наверно тяжело целыми днями, годами, об одном и томже думать.
Холодная война, Германия, еслиб да какбы сссР, роль колоний….
Жесть.
>мдя. наверно тяжело целыми днями, годами, об одном и томже думать.
Холодная война, Германия, еслиб да какбы сссР, роль колоний…
Жесть.
Кому что, а мой мозг в этом находит удовольствие, в попытках понять как устроен мир, очень сложный я вам скажу.
В детстве разбирал все, абсолютно все, даже цветной телевизор как то разобрал, дико дорогой помню был он в СССР, собрал, а он не работает, повезло что родители уехали на целый день, приехали уже ночью, разобрал утром, ближе к ночи он таки заработал, может если бы не заработал то ремнем вероятно мне бы отбили такую тягу, у нас в семье это самая дорогая вещь была, а жили бедно, в коммуналке.
Может у меня патология мозга какая, за жизнь макс. пару сериалов посмотрел по несколько серий, зато документальное кино поглощаю в огромных кол-вах и почти каждый день, худ. фильмы нравятся в основном только на реальных событиях, в общем жести лично для меня нет, особенности мозга просто.
>У кого щас есть колонии, кстати?
Да действительно, у кого? Какая страна продает за валюту сырье (80% которого составляют нефть и газ), и покупает за эту же валюту все остальное по ценам, которые диктует эмитент валюты? И не надо держать войска для охраны порядка в колонии — местные аборигены и сами справляются замечательно за объедки с барского стола. Управляющим позволено иметь ништячки в метрополии.
>А ссср вон вроде получил колонии, но разорился их содержать и рухнул.
А как еще могло быть, если у руля в СССР сидели полные, абсолютные дураки? Все закономерно. После Ленина все остальные руководители были идиотами.
«Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь
А все другие остальные — такое дерьмо
А все другие враги и такие дураки
Над родною над отчизной бесноватый снег шёл…"
>пишущие машинки…
Ага. У нас в семье были целые две Эрика и трофейная (с латинницей) Рейн Металл
>> Кому что, а мой мозг в этом находит удовольствие, в попытках понять как устроен мир, очень сложный я вам скажу.
ага. дорогу осилит идущий.
но вы его не с того конца изучаете. Все проще пареной репы на самом деле.
>> И не надо держать войска для охраны порядка в колонии — местные аборигены и сами справляются замечательно
кстати тут как раз был разговор то про дистилляции. Щас опубликоано: от некачественного алкоголя у нас 10 000 смертей в год.
>местные аборигены и сами справляются замечательно за объедки с барского стола. Управляющим позволено иметь ништячки в метрополии.
Да так новые колонии и работают, а кто не согласен у того проблемы с правами человека начинаются или санкции или революция.
>После Ленина все остальные руководители были идиотами.
Сталин очень приличный ученик Ленина был, потом да швах почти полный, кажется у Андропова просветление было, но не уверен, да и времени у него не было себя проявить.
>Все проще пареной репы на самом деле.
Я чем больше все изучаю, тем чаще хочется мозг помощнее иметь, раз так в 10.
Вы просто обманываете себя и это конечно ваше право, у вас срабатывает самозащита психики, все просто и нечего тут думать, а то ведь можно буксовать начать, это трудно, расход калорий, мозг то потребляет их без меры.
Точно, а в автокатострофах около 30000 в год. Кого завоевывать? Достаточно просто наши вложени в их гос. Облигации заморозить и война кончиться за отсутствием денег. Это не их компании отказываются предоставлять сервис на аляске, поскольку мы заВили что этотгаша территория и ввели санкции. Это наш Сбербанк боится открыть филиал в крыму. Да и ихний Гугл и иже с ними нарушают наше законодательство отказываясь предоставлять сервис на территории одного из субъектов РФ. И мы их даже не пытается нагнуть за это. Так что ай Моська знать она сильна коль даёт на слона. У китая поучитесь. Ни с кем не скандалит, а свою линию гнёт как паровой каток.
>Точно, а в автокатострофах около 30000 в год.
Вы же либералы за свободу, в том числе и за свободу выдачи прав, хоть и не так свободно их у нас выдают как в сша (35 000 погибших за 2016) но довольно свободно тоже, вот если бы права выдавали как в Швеции например, когда ты практику месяцами можешь сдавать спокойно, то думаю погибших было бы меньше.
Ну и расстрелы казнокрадов надо вернуть, но это же опять посягательство на свободу будет!
>Облигации заморозить и война кончиться за отсутствием денег.
Так американский печатный станок кончится который в большей степени на доверии держится, а потом уже на армии, а война кончается когда заканчиваются ресурсы, коих у нас довольно много.
Сейчас победить нас в обычной войне у сша не получится от слова совсем, из-за огромной внутренней коррупции очень они слабы стали в военном плане, такой большой ЧОП и кормушка для элиты, не более того.
>И мы их даже не пытается нагнуть за это.
Да это наша слабость, слабость нашей власти, надеюсь власть соберется с духом и выгонит их за это например после марта 2018, хотя выгонять в принципе надо, повод дело десятое.
>Так что ай Моська знать она сильна коль даёт на слона.
На кого мы там лаем?
Даже за теракт в Питере их не обвинили, хотя это их шестерки по их же команде и сделали.
По моему это они постоянно лают насчет вмешательство в выборы, типа шоу им испортили которое они раз в 4 года для плебса проводят.
>Ни с кем не скандалит, а свою линию гнёт как паровой каток.
Гонконг так и не вернули в полном объеме, вроде как в 2040 только, Тайвань тоже, чего он там гнет каток ваш?
Китай от рынка сша зависит больше чем мы от нефти и газа, а если сша успеют глобализм демонтировать то Китаю вообще кирдык наступит, вероятно еще на 500 лет выпадут из истории.
масштабно мыслите и рассуждаете. Аж жуть. И что характерно — ни персональный, личный фактор не учитываете, ни что там преподнесет прогресс и в какой форме (кто знал в начале 20 века что уже в середине будт и атомная бонба и ракеты) а уж про компы повсюду к концу столетия…
кто знал в 1916 что скоро будет ссср, и кто предполагал в 1975 что скоро будем с украиной воевать.
То, что в 1980 коммунизма никакого не будет — это все знали точно.
Вобще конечно это капец. Такая куча ниначем не основанных построений, просто вот поток сознания.
У меня такое подозрение, что вы и для президента пишете там всякие речи и тезисы. Вот вчера сообщил что опасность выше ядерной — в генетике (продажной девке имперьялизьма). Кароче, по кругу пошло уже.
Экономика то уже рухнула мировая после снижения цены нефти ниже 80.
(это конешно вобще лихо. Надо просто полностью не понимать, что от снижения затрат на энергию и транспортные перевозки, только рост будет).
>И что характерно — ни персональный, личный фактор не учитываете, ни что там преподнесет прогресс и в какой форме
Честно говоря не заметил технологического влияния на фундаментальные отношения людей, а люди не очень то и меняются и еще умирают, а новые повторяют ошибки по новой.
>кто знал в 1916 что скоро будет ссср
Тогда левые идеи захватили мир, то что такое государство появится было понятно, конечно без деталей где именно.
>и кто предполагал в 1975 что скоро будем с украиной воевать.
Вообще то это нормальное явление, когда побежденную страну разрывают на куски и для надежности стравливают эти куски друг с другом, чтоб опять не соеденились.
Так в мире проделывали не один раз, чего стоит противостояние ФРГ и ГДР, которое было не поддельным на уровне элит так точно.
Например если нас сейчас победят то будем и с Сибирью воевать, куда деваться, сейчас хиханьки-хаханьки, национальность сибиряк ха ха, вероятно раньше так же смеялись над национальностью украинец.
>Надо просто полностью не понимать, что от снижения затрат на энергию и транспортные перевозки, только рост будет
Вот вы например в экономике полный нуль, так рассуждая.
Когда энергия дешева то нет смысла ее экономить, раз нет смысла экономить то и думать нет смысла над тем как ее съэкономить, развитие всегда из-под палки идет, человек существо ленивое, только хардкор работает.
Не задумывались ли вы почему северные народы всегда более развитые чем южные?
Северная европа много богаче южной, северные штаты победили южные, да даже в России северные регионы богаче южных.
А все потому что для северного человека энергия всегда дорогая, ее всегда мало и не хватает, надо экономить, надо больше шевелиться чтоб не замерзнуть и пошло поехало.
Так что дешевые энергоресурсы останавливают рост, зачем ветряки какие то городить, солнечные панели, теслы там всякие, теплонасосы, экономичные двигатели, термоядерная энергия
и т. д.
>> Вот вы например в экономике полный нуль, так рассуждая.
я и не спорю. тока только амерканский фондовый рынок вырос чото вроде на 17% за год (понятно, что только на Трампе. Дешовое топливо тут не причом).
Вы кончно гениальный экономизд, но ту простую вещ забываете, что стоимость логистики (особено для промышленности, обоенно для тех же штатов, где оч. велика доля траоквых перевозок) это означает, что то, что откадывалось прежде изза дороговизны — теперь стало выгодным.
В переводе на вашу торговлю финтифлюшками (да я и по себе могу судить) — я бы больше заказывал по инету всякого с доставкой, кабы доставка не предлагалась по 500−800−900 (для фитюльной фитюльки).
а вот когда один магази вдруг стал предлагать даставку евросетью (по 78 руб. до выбранной ближайшей точки) то за месяц уже 2 раза покупал.
>Дешовое топливо тут не причом
Для развитых экономик дешевое топливо зло, потому что они то научились его экономить и вложили в это деньги в отличии не развитых экономик.
При дорогом топливе конкурентоспособность развитых стран становится много выше по сравнению с неразвитыми, которые не умеют экономить (нет технологий) и наоборот.
Дешевая нефть это благо для Китая и Индии и плохо для европы, и много плохо для сша, которые мало того что развиты и умеют экономить, так еще и сами продают нефть.
>особено для промышленности, обоенно для тех же штатов, где оч. велика доля траоквых перевозок
Самое главное топливо для экономики это простимулированные мозги, когда есть мозги и стимуляция то все будет, вместо перевозки чего то, лучше продумают чтоб либо перевозить надо было меньше, либо эффективнее, железная дорога или вообще по трубе что то гнать.
>кабы доставка не предлагалась по 500−800−900
>даставку евросетью (по 78 руб. до выбранной ближайшей точки)
Логистика вообще очень слабо от цены топлива зависит, это больше элемент масштаба и организации, к примеру если нет масштаба то надо 10 посылок вести одной машиной в ваш район, чтоб срок был не месяц-два, когда объем накопится, а если есть возможность в машину 500 посылок положить то этот рейс в пересчете на посылку будет дешевле в 50 раз и тут уже не важно в два раза дороже бензин или в два раза дешевле.
Даже если нет объема то все можно вытянуть организацией, т.е. конкурентам договариваться между собой чтоб помогать друг другу объединяя рейсы в общих направлениях.
И даже тут логически выходим на то что для экономики в первую очередь нужен мотивированный мозг, ленивый мозг не будет организацию процесса отшлифовывать.
>> Логистика вообще очень слабо от цены топлива зависит, это больше элемент масштаба и организации,
вот я и чую, что вы только посылочками все меряете и это и называете «логистикой. А для помышленности, чтобы какуюнить турбину или трактор отвезти на 1000 км, — надо огромные деньжищи заплотить.
И если цены вдруг упали резко на перевозку — то все помчаться перевозить то, что раньше не возили без особой нужды (оттого что не выгодно). И поэтому в сша сложился дефицит водителей дальнобоя. При том, что получают они прилично. Это является косвенным признаком растущей экономической активности. Ну, а графики индексов — они сами за себя говорят. Поэтому тут не надо быть ни экономистом ни семи пядей во лбу, чтобы понять, что если топливо дешевеет то ездят больше.
К нашему топик стартеру, а чеготждать то 18-я год? Кто мешает сей час серы принять, или вокруг нашего гаранта 17 дет одни враги сидят. Тики кто их назначал? Выборы то давно как отменили?
>А для помышленности, чтобы какуюнить турбину или трактор отвезти на 1000 км, — надо огромные деньжищи заплотить.
При дешевом бензине его могут повезти на грузовике насилуя дороги за общий счет, потому как платон только только запустили и тариф пока копеечный, а с дорогим бензином его повезут по железке или вообще речным транспортном и в общем для страны это выйдет дешевле, хотя может и чуть дороже для самого заказчика.
Но самое главное вы опять упускаете, дешевое топливо выравнивает в возможностях развитые страны (которые имею экономичные технологии) и не развитые (которые топливо без меры потребляют), так что дешевое топливо благо для бедных стран типа Китая и Индии, как бы не ныли либерасты всех мастей что всеполимерыпросрали, мы относимся больше к развитым чем к бедным странам, так что нам дорогое топливо больше выгодно чем дешевое.
>> мы относимся больше к развитым чем к бедным странам, так что нам дорогое топливо больше выгодно чем дешевое.
да с этим даже и не спорит никто.
>> как бы не ныли либерасты всех мастей что всеполимерыпросрали,
а вы вопще аудооригинал этого мема слушали? там на череповецом комбинате совещание проходит?
Там чтото вобще ни разу не либерал вроде тот мужик то.
>Там чтото вобще ни разу не либерал вроде тот мужик то.
Согласен, об этом ныть не только либералы любят, но и красные тоже, а может они и больше даже любят, просрали сша холодную войну, просрали сам СССР, а ельцина обвиняют в развале страны, смешные ей богу, как можно оккупационное правительство обвинять в том что оно действовало согласно интересам оккупанта.
>> просрали сам СССР, а ельцина обвиняют в развале страны, смешные ей богу, как можно оккупационное правительство
вот когда были чоррные грампластинки, там вот заедало иногда на одном месте.
Заики тоже, бедолаги, иногда заедают на какойнить фразе.
Как быть, когда заело на одной мысли или событии — не знаю Ощущение вегда — что как граммфону, надо просто подзатыльник дать. Но мозг не патефон. Тут как то иначе надо.
Вы хоть перескочите хотябы например на начало 2000-х. Я даже и не помню что там было. А это уже невозможно про одно и тоже читать в каждм посте.
>вегда — что как граммфону, надо просто подзатыльник дать.
Ну дык и давайте подзатыльник каждому кто про просралиполимеры вспоминает, одно и тоже ведь, на одно и тоже и ответ один и тот же, или вопрос один будет, а ответы разные должны быть?
>Вы хоть перескочите хотябы например на начало 2000-х.
Там все скучно, чего обсуждать то, войну за независимость выиграли и пошла рутинная работа по восстановлению государства, вертикаль и все такое, нефть компании перестали скваженной жидкостью в бух учете называть, армию восстанавиливать начали, в общем до 2007 все скучно, рутинная, но очень важная работа.