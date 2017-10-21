Федеральный список экстремистских материалов с июля 2007 года составляется Минюстом России на основе судебных решений. Сейчас в более чем 4000 зафиксированных решениях перечисляются экстремистские тексты, музыка, графика, видео. Эти материалы публиковались в онлайне или распространялись в традиционных форматах, например в виде бумажных книг. Мессенджерам потребовалось 10 лет на признание сообщений в них экстремизмом. В четверг, октября 19, 2017 года Минюст включил в список видеоролик опубликованный в группе WhatsApp. Соответствующее решение ранее вынес Анадырский городской суд Чукотского автономного округа. Суд назвал принадлежащий Facebook мессендежр WhatsApp — организатором обмена мгновенными сообщениями. Россия ведёт реестр «организаторов распространения информации», среди которых есть сайты, email и мессенджеры (например одно из множества юрлиц связанных с Telegram). И самого Facebook и WhatsApp в списке организаторов распространения информации нет. WhatsApp — самый популярный мессенджер в сетях у таких сотовых провайдеров, как «Билайн» и «Мегафон».

Подразумевается, что перечисленные организаторы сотрудничают со спецслужбами РФ на основе российских правовых норм, а не перечисленные — пока не сотрудничают или уж уклонились от взаимодействия с Россией и блокируются.

Законодательством РФ установлена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в список экстремистских материалов, а равно за их производство либо хранение в целях массового распространения. Экстремизм может быть поводом для блокировки доступа к сервису у российских провайдеров.