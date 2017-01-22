#стартапдня

Жил-был opensource проект GreenSQL. Суть этого GreenSQL — reverse-proxy для баз данных, в некоторых специфических случаях — полезная штука, но не бомба, ничем не хуже и не лучше десятков других opensource проектов. (Для тех, кому слова «reverse-proxy» ни о чем не говорят. GreenSQL ставится как прослойка между базой данных и всем остальным миром и всё общение с базой данных пропускает через себя.)

Был этот opensource период давно и все следы уничтожены, возможно, они даже зарабатывали как-то на консалтинге и кастомных решениях. А может быть, чистый opensource и энтузиазм был, не знаю.

В общем, в какой-то момент opensource надоел и захотелось денег, и придумали авторы гениальную идею. Технологии дорого не покупают, дорого покупают решения и продукты — давайте сделаем решение и продукт. Мы будем говорить, что мы продаем Аудит и Безопасность, а не какое-то там proxy.

В чем заключается продукт? Через нас проходят все запросы, вот мы и будем их защищать и аудировать. Одна настройка проверяет входящий поток на SQL-injections («на хакеров»). Другая — исходящий поток на неправильный контент (мат, что ли имеется в виду?..) Третья не дает выкачать из базы пользовательские пароли в открытом виде. Четвертая … В общем, настроек у них много и часть из них действительно делают систему более защищенной. Да, конечно, всё, что можно было сделать без вреда для производительности, и так есть в самой базе данных, а то чего нет, в большинстве случаев тормозит. Но и что с того? Ну стало чуть медленнее, кого это волнует? Клиент-то теперь enterprise, а не программист-красноглазик.

Работает система с MS SQL и MySQL и его вариациями, использовать можно как в облаке, так и на собственных серверах. Есть предустановки в AWS, Azure, Google Cloud и Rackspace.

Как они соскочили с GPL, я, кстати, не понял, но теперь продукт полностью коммерческий, скачать ничего нельзя. Они даже переименовались, чтобы ничего со старым миром не связывало, теперь это HexaTier, а не GreenSQL.

Большой базы пользователей у них, кажется, так и не было, но тем не менее смогли продаться Huawei за $42 миллиона долларов недавно.