Приложение «Магазин Товаров» расширяет возможности привычных товаров сообщества. Прежде всего пользователь может собирать товары в корзину, выбирать их количество и оформлять заказ на несколько товаров сразу. Оформление заказа выглядит, как привычный для пользователя интернет-магазин. Вы даже можете настроить стоимость разных типов доставки и учитывать ее в итоговой сумме заказа.

Со стороны администратора сообщества заказы собираются в простую и удобную CRM-систему. Вы сразу видите все ваши заказы с корзиной пользователя и его данными. Управляйте заказами с помощью статусов […].

Главное отличие в том, что бесплатная версия лишена многих важный и удобных функций, которые могут поднять продажи. Например, у товара нет карточки с несколькими фотографиями, описанием товара. По списку товаров нельзя искать и делать сортировку, например, по цене. Нельзя установить минимальную сумму заказа, у товаров нет уникальных ссылок и прочее. Но самое важное, что новые функции в приложении будут появляться только на платной версии.