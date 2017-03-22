ВКонтакте выпустили платный и бесплатный «Магазин товаров» для сообществ


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Приложение «Магазин Товаров» расширяет возможности привычных товаров сообщества. Прежде всего пользователь может собирать товары в корзину, выбирать их количество и оформлять заказ на несколько товаров сразу. Оформление заказа выглядит, как привычный для пользователя интернет-магазин. Вы даже можете настроить стоимость разных типов доставки и учитывать ее в итоговой сумме заказа.

Со стороны администратора сообщества заказы собираются в простую и удобную CRM-систему. Вы сразу видите все ваши заказы с корзиной пользователя и его данными. Управляйте заказами с помощью статусов […].

Главное отличие в том, что бесплатная версия лишена многих важный и удобных функций, которые могут поднять продажи. Например, у товара нет карточки с несколькими фотографиями, описанием товара. По списку товаров нельзя искать и делать сортировку, например, по цене. Нельзя установить минимальную сумму заказа, у товаров нет уникальных ссылок и прочее. Но самое важное, что новые функции в приложении будут появляться только на платной версии.

Продвинутый магазин стоит 490 руб./мес., за сумму от 3000 рублей в месяц и выше можно заказать кастомную доработку.

В конце февраля ВКонтакте запустила приложение «Статус заказов» для «внешних» по отношению к соцсети онлайн-магазинов представленных в ней. Представители магазинов получили интеграцию своих CRM-систем в ВК, в момент запуска поддерживалось подключение к трём популярным CRM: InSales, retailCRM и 1С-Битрикс. Первые «Товары ВКонтакте» появились в сентябре 2015 года, они и позволили создавать интернет-магазины внутри ВК.

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Вы уже используете Товары ВКонтакте для продвижения бизнеса? Сделайте из них полноценный интернет-магазин — прямо в вашем сообществе.

Подключите приложение «Магазин товаров» в ваше сообщество, настройте свойства товаров, укажите доступные способы доставки и их стоимость, а также добавьте и.

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