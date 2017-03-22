Мини-юбилей: Самые популярные тексты «Секрета Фирмы» про интернет-бизнес (сайту «Рамблера» исполнилось 2 года)


Rambler&Co купил «Секрет фирмы» у ИД «Коммерсант» в декабре 2014 года. Во второй половине марта 2015, под руководством Николая Кононова, бывший ежемесячный журнал перезапустился в формате сайта с постоянными обновлениями. За 2 года несколько материалов, так или иначе связанных с интернет-бизнесом, оказались в числе самых популярных текстов «Секрета».

Кононов раскрыл «Секрет Фирмы»: «Есть вещи, которые одновременно любопытны и важны, эти вещи надо рассказать»

Самыми популярными были тексты:

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