Rambler&Co купил «Секрет фирмы» у ИД «Коммерсант» в декабре 2014 года. Во второй половине марта 2015, под руководством Николая Кононова, бывший ежемесячный журнал перезапустился в формате сайта с постоянными обновлениями. За 2 года несколько материалов, так или иначе связанных с интернет-бизнесом, оказались в числе самых популярных текстов «Секрета».

Самыми популярными были тексты: