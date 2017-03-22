Цифра дня: около 3000 раз Йована Савовича попросили «вернуть стену» на Dirty.ru


По признанию основателя Dirty.ru Йована Савовича он около 3000 раз услышал сегодня «верни стену». У Dirty.ru редизайн.

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    читатель

    для тех, кому лень вычитывать тамошние драмы, привожу публичный коммент от инсайдера https://kucha.d3.ru/1335319/#20265076

    У нас всегда найдется пару объяснений на всё.
    Итак,
    1. Откатить нельзя. Завязываем с этим предложением.
    2. Мы с Йованом заебались ждать когда эта ебала разработки закончится и заставили выкатить как есть, прямо вчера. Согласны править по живому. Как видите 2/3 страниц сайта на старом фронт-енде. Эти разделы будут доезжать в скором времени в порядке приоритетности.
    3. Багов много, потому что переезд на новую «морду» потребовал переделать бек-енд внутренности на новый подход к архитектуре. От этого старые и привычные вещи перестали работать в принципе или работать, но с грубыми ошибками.
    4. Многие дизайн вещи нам не нравятся самим, но мы дали полную свободу менеджменту и дизайн-отделу решать что и как будет. Результат видим. Вернулись к ручному управлению.

    Цель этого коммента: пригласить других интересующихся к обмену инсайдом.
    Про Крючкова и деньги материалов в паблике много, а вот про Савовича и его упорные дизайнерские изыски, которые распугивают набранный контингент — но все никак не распугают — маловато будет.
    Поделитесь ссылками, пожалуйста!

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    читатель

    Савович и деньги http://futurico.vc/

    Приоритетные области инвестирования

    Медиа
    Мессенджеры и социальные сервисы
    Мобильные приложения на основе социо-динамики и социальных сетей, чат-боты, прикладные сервисы
    Большие данные и машинное обучение, нейронные сети
    Нишевые проекты и решения

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    Valeratal No

    >для тех, кому лень вычитывать тамошние драмы

    Спасибо, я даже больше скажу

    Какое дело читателям Роема до ДРАМ пользователей некого небольшого ресурса?
    Людям всегда не нравится редизайн. Такова уж наша природа.

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    Антон

    Йован — это тот самый жлоб, который закрыл пейволом даже старые записи Лепрозория, которые были созданы пользователями безвозмездно. Этого уже ничто не затмит.

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