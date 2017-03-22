По признанию основателя Dirty.ru Йована Савовича он около 3000 раз услышал сегодня «верни стену». У Dirty.ru редизайн.
Roem.ru / editor@roem.ru
У Dirty.ru редизайн
По признанию основателя Dirty.ru Йована Савовича он около 3000 раз услышал сегодня «верни стену». У Dirty.ru редизайн.
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для тех, кому лень вычитывать тамошние драмы, привожу публичный коммент от инсайдера https://kucha.d3.ru/1335319/#20265076
Цель этого коммента: пригласить других интересующихся к обмену инсайдом.
Про Крючкова и деньги материалов в паблике много, а вот про Савовича и его упорные дизайнерские изыски, которые распугивают набранный контингент — но все никак не распугают — маловато будет.
Поделитесь ссылками, пожалуйста!
Савович и деньги http://futurico.vc/
Мне более интересно когда Йован и/или Витенька и Гюнтер прикрутят нормальный поиск на лепру?
>для тех, кому лень вычитывать тамошние драмы
Спасибо, я даже больше скажу
Какое дело читателям Роема до ДРАМ пользователей некого небольшого ресурса?
Людям всегда не нравится редизайн. Такова уж наша природа.
Вот был же нормальный сайт: http://web.archive.org/web/20020324174904/http://dirty.ru/
Ну ладно, вот так, пожалуй, идеально:
http://web.archive.org/web/20050731004418/http://www.dirty.ru/
Потом как приспичило редизайнить, так до сих пор остановиться не могут…
Йован — это тот самый жлоб, который закрыл пейволом даже старые записи Лепрозория, которые были созданы пользователями безвозмездно. Этого уже ничто не затмит.