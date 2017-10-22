Автомобили и женщины: гендерные нюансы руководства крупным каршерингом


Хорошо это или плохо, но гендерный признак влияет на стиль ведения бизнеса: мужчины и женщины работают по-разному, и глупо отрицать очевидное. Что-то получается лучше у мужчин, что-то у женщин. Результат моих наблюдений — в этой колонке.

Пол имеет значение

Как бы ни пытались доказать, что не существует типично «женского бизнеса» и такого же мужского, все равно женщины тяготеют к одним сферам, а мужчины традиционно к другим.

«Женский бизнес» — это, в первую очередь, образование, медицина и сервисные услуги вроде консалтинга. Работать в них приходится много, а финансовая отдача обычно не так велика, как хотелось бы. Коммуникации, взаимодействие с клиентами — все эти вещи проще и лучше даются женщинам. Пример из личного опыта: при покупке автомобилей для компании женщины быстрее поняли, что нам нужно, и предлагали только это. Мужчины заняли более консервативную позицию и сконцентрировались больше на своих убеждениях, чем на наших.

К «мужскому бизнесу» относится сырьевой сектор экономики, где за короткий срок можно получить отличную финансовую отдачу. Наверное, именно поэтому эти отрасли стоят на первом месте у выпускников вузов. Помимо этого, 99% разработчиков и технарей — мужчины. Я это отчетливо поняла еще до основания Белки, когда делала конференции для разработчиков. Когда регистрировалась хотя бы одна женщина, мы радовались всем офисом.

lady-белки

Я часто слышу удивления, что мы, три женщины, открыли компанию в традиционно мужской сфере. Но люди просто не понимают, что наш бизнес не автомобильный, а сервисный. Да, здесь есть автомобили и используется IT-инфраструктура, но мы сами управляем бизнес-процессами, и тот факт, что мы женщины — это большой плюс для компании. Первую крупную каршеринговую компанию — Zipcar, кстати, создали две женщины-домохозяйки. Они стартовали в конце 90-х годов прошлого века и очень быстро масштабировали мини-предприятие в крупнейший бизнес.

То, что мы женщины, сыграло положительную роль и в привлечении инвестиций. Перед запуском проекта мы разговаривали с несколькими западными инвесторами, которые раньше инвестировали в Россию и они положительно отнеслись к нашему полу, так как дали обратную связь, что женщины в России более ответственны и с ними можно иметь дело. При этом отечественные инвестфонды, наоборот, относились к нам с большим недоверием, чем их западные коллеги.

Качества и умения

И я, и Катя, и Лена познакомились во время MBA. Главное, что выносишь оттуда — умение быстро структурировать информацию и регулировать свою степень жесткости как руководителя. На MBA четко дают понять, что если ты не выполняешь обещание — тебе конец как партнеру и шефу — уважать тебя будет не за что. Западное образование дает нетерпимость к разгильдяйству, которое часто встречается в отечественных компаниях.

Недостаточная жесткость больше свойственна женщинам, и с ней надо бороться — это мешает управлять персоналом. В BelkaCar такой проблемы нет. Если того требует рабочий процесс, я не буду испытывать неловкость от того, что надо выдернуть сотрудника на работу в шесть утра. Жесткость необходима и в вопросах увольнений: если решение принято, расставаться с человеком надо без промедления и лишних мытарств. Женщинам это дается сложнее, чем мужчинам.

Главная обязанность руководителя — создание системной инфраструктуры, без системы никак нельзя. Помимо этого, важно смотреть вперед и распознавать возможные перспективы, то есть быть визионером. Ирония в том, что вне зависимости от пола эти качества редко встречаются в одном человеке — тут либо системный подход, либо креативность.

Вообще я бы сказала, что успех руководителя — это умение собирать крутую команду. Ты можешь быть лучшим экспертом в определенной области, но для реализации крупного проекта этого не хватит — надо уметь окружать себя умелыми людьми и периодически их «зажигать». Только в этом случае они смогут поверить в проект и идти с вами до конца.

Для меня примеры успешных руководителей-мужчин — это Максим Фалдин, а также Оскар Хартманн — уже не просто руководитель, а владелец нескольких бизнесов. Из женщин я бы вспомнила Елену Масолову. Все они — профессионалы своего дела.

Решения — это стресс

Неважно, мужчина вы или женщина, управление компанией — это стресс. Необходимость постоянно принимать решения и оперативно просчитывать риски в итоге приводит к тому, что стресс накапливается, а на борьбу с ним времени нет. Чтобы хоть немного расслабиться, иногда мы втроем куда-то уезжаем, но сделать это удается очень редко — за бизнесом надо следить.

На женщину стресс влияет меньше, чем на мужчину. И очень часто в кризис женщины выходят на работу на любые деньги, так как им нужно «поднимать детей». Психика женщин более пластична в этом плане, они лучше адаптируются к ситуации.

В качестве вывода

Как я уже говорила, мужчины и женщины работают и думают по-разному, но нельзя утверждать, что у женщины-руководителя больше или, наоборот, меньше возможностей для собственной реализации. Гендерные различия стоит учитывать, чтобы достигать максимальной эффективности в выстраивании бизнес-процессов. Они помогают использовать все нюансы управления на благо бизнеса.

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    peranov low-tech

    Судя по корявости («часто слышу удивления»), писала сама, это хорошо.
    А судя по тому, что это запредельная бессвязная муть, писала на экране телефона, стоя в пробке, а потом еще и две другие девчонки по вотсаппу или телеграму поредактировали.

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    Иван Ильин

    В сумме гендерных нюансов не так много. Женщинам оказалось удобнее привлечь денег из Западной Европы; женщина контрагент склонна прислушиваться к желанию покупателя, а мужчина продавец игнорирует женские ожидания и безнадёжно навязывает то что ему самому страсть, как нужно продать; у женщин нет никаких проблем с ночными звонками, они приобретают нужный градус жёсткости — чтобы сотрудник уже в 6 был на работе; на женщин меньше влияет стресс; женщины выйдут на работу за любые символические деньги.

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    Иван Ильин

    И ещё

    " Что-то получается лучше у мужчин, что-то у женщин

    Сомнительное утверждение, но допустим. Но вопрос то не в этом. У бизнеса крайне редко целью существования является «что-то». Тревожный и часто единственный вопрос — заработки. Какая разница, что там получается «лучше» или «хуже» если весь смысл проведённых в компании лет сводится не к «что-нибудь», а к тому у кого лучше получается рулить категориями: «зарплата», «прибыль», «накопить на пенсию», «тусоваться красиво», «реализовать сверхзадачу, мечту» (типа: выпустить понятный смартфон вместо кнопочных, сделать музыкальную коллекцию в квартирах размером не 200 дисков, а 25 миллионов треков).

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    peranov low-tech

    так и представляю себе ваш разговор в такой обстановке — в ресторане после нескольких коктейлей вышли покурить. и тут завертелось — и гендер, и «удивления», и «нет, постой, она обнаружила, что для нее социальный статус человека выше, чем его, мой, личный статус"…

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    Кончено, Вася

    Ох, уж эти статьи в стиле «мы женщины на самом деле огого, просто нас дискриминируют и не понимают» крайне банальны и скучны. То, что женщины умеют лучше слушать — это вообще даже несмешно.

    Люди все немного разные, но по факту всё сводится к умению искать ответы и принимать решения. Раньше с этим у женщин были огромные проблемы. Сейчас в силу слабого образования и упрощенной компьютером жизни проблемы с этим у обоих полов. Подумать и найти решение для многих работников и их руководителей становится нереальной роскошью. А с женщинами «регулировать свою степень жескости как руководителя» — это, как правило, единственное, что большинству женщин (да и мужчин версии 2.0) интересно делать на рабочем месте.

    Статью гендерного самоутверждения — в копилку).

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    Valeratal No

    Любые уклоны в сторону «гендера» (пол и гендер, это кстати разные вещи) навевают тоску. Особенно когда в заголовке «женщина я не танцую»

    Да, в массе и в среднем люди разного пола отличаются. Но в конкретных ситуациях работать надо не с абстрактным средним мужиком или женщиной, а с конкретным Васей или конкретной Леной. А какой будет Вася или Лена — зависит от того, кого приняли на работу

    p. s. Со стороны клиента, не все ли равно какого пола или гендера руководство компании? Да хоть марсиане. (Вачовски, например)

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