Хорошо это или плохо, но гендерный признак влияет на стиль ведения бизнеса: мужчины и женщины работают по-разному, и глупо отрицать очевидное. Что-то получается лучше у мужчин, что-то у женщин. Результат моих наблюдений — в этой колонке.

Пол имеет значение

Как бы ни пытались доказать, что не существует типично «женского бизнеса» и такого же мужского, все равно женщины тяготеют к одним сферам, а мужчины традиционно к другим.

«Женский бизнес» — это, в первую очередь, образование, медицина и сервисные услуги вроде консалтинга. Работать в них приходится много, а финансовая отдача обычно не так велика, как хотелось бы. Коммуникации, взаимодействие с клиентами — все эти вещи проще и лучше даются женщинам. Пример из личного опыта: при покупке автомобилей для компании женщины быстрее поняли, что нам нужно, и предлагали только это. Мужчины заняли более консервативную позицию и сконцентрировались больше на своих убеждениях, чем на наших.

К «мужскому бизнесу» относится сырьевой сектор экономики, где за короткий срок можно получить отличную финансовую отдачу. Наверное, именно поэтому эти отрасли стоят на первом месте у выпускников вузов. Помимо этого, 99% разработчиков и технарей — мужчины. Я это отчетливо поняла еще до основания Белки, когда делала конференции для разработчиков. Когда регистрировалась хотя бы одна женщина, мы радовались всем офисом.

Я часто слышу удивления, что мы, три женщины, открыли компанию в традиционно мужской сфере. Но люди просто не понимают, что наш бизнес не автомобильный, а сервисный. Да, здесь есть автомобили и используется IT-инфраструктура, но мы сами управляем бизнес-процессами, и тот факт, что мы женщины — это большой плюс для компании. Первую крупную каршеринговую компанию — Zipcar, кстати, создали две женщины-домохозяйки. Они стартовали в конце 90-х годов прошлого века и очень быстро масштабировали мини-предприятие в крупнейший бизнес.

То, что мы женщины, сыграло положительную роль и в привлечении инвестиций. Перед запуском проекта мы разговаривали с несколькими западными инвесторами, которые раньше инвестировали в Россию и они положительно отнеслись к нашему полу, так как дали обратную связь, что женщины в России более ответственны и с ними можно иметь дело. При этом отечественные инвестфонды, наоборот, относились к нам с большим недоверием, чем их западные коллеги.

Качества и умения

И я, и Катя, и Лена познакомились во время MBA. Главное, что выносишь оттуда — умение быстро структурировать информацию и регулировать свою степень жесткости как руководителя. На MBA четко дают понять, что если ты не выполняешь обещание — тебе конец как партнеру и шефу — уважать тебя будет не за что. Западное образование дает нетерпимость к разгильдяйству, которое часто встречается в отечественных компаниях.

Недостаточная жесткость больше свойственна женщинам, и с ней надо бороться — это мешает управлять персоналом. В BelkaCar такой проблемы нет. Если того требует рабочий процесс, я не буду испытывать неловкость от того, что надо выдернуть сотрудника на работу в шесть утра. Жесткость необходима и в вопросах увольнений: если решение принято, расставаться с человеком надо без промедления и лишних мытарств. Женщинам это дается сложнее, чем мужчинам.

Главная обязанность руководителя — создание системной инфраструктуры, без системы никак нельзя. Помимо этого, важно смотреть вперед и распознавать возможные перспективы, то есть быть визионером. Ирония в том, что вне зависимости от пола эти качества редко встречаются в одном человеке — тут либо системный подход, либо креативность.

Вообще я бы сказала, что успех руководителя — это умение собирать крутую команду. Ты можешь быть лучшим экспертом в определенной области, но для реализации крупного проекта этого не хватит — надо уметь окружать себя умелыми людьми и периодически их «зажигать». Только в этом случае они смогут поверить в проект и идти с вами до конца.

Для меня примеры успешных руководителей-мужчин — это Максим Фалдин, а также Оскар Хартманн — уже не просто руководитель, а владелец нескольких бизнесов. Из женщин я бы вспомнила Елену Масолову. Все они — профессионалы своего дела.

Решения — это стресс

Неважно, мужчина вы или женщина, управление компанией — это стресс. Необходимость постоянно принимать решения и оперативно просчитывать риски в итоге приводит к тому, что стресс накапливается, а на борьбу с ним времени нет. Чтобы хоть немного расслабиться, иногда мы втроем куда-то уезжаем, но сделать это удается очень редко — за бизнесом надо следить.

На женщину стресс влияет меньше, чем на мужчину. И очень часто в кризис женщины выходят на работу на любые деньги, так как им нужно «поднимать детей». Психика женщин более пластична в этом плане, они лучше адаптируются к ситуации.

В качестве вывода

Как я уже говорила, мужчины и женщины работают и думают по-разному, но нельзя утверждать, что у женщины-руководителя больше или, наоборот, меньше возможностей для собственной реализации. Гендерные различия стоит учитывать, чтобы достигать максимальной эффективности в выстраивании бизнес-процессов. Они помогают использовать все нюансы управления на благо бизнеса.