#стартапдня

Vida — мобильное приложение для всех, кто хочет похудеть или как-то по-другому улучшить своё здоровье, уменьшить сахар в крови, например. В общем, приложение для всех.

Приложений таких, конечно, миллион, и выглядят они все примерно одинаково: извлекают из других приложений или сами считают шаги и сон, дают возможность ввести питание, строят графики и сравнивают калорийность. Vida всё это делает, а в дополнение нашла два относительно нестандартных хода, за счет которых отличается от других. Первая особенность — сама суть продукта. Vida продает не какую-то там методику или диету, а живого человека-тренера. Каждый день он смотрит на внесенные в программу показатели и через чат подбадривает, негодует, хвалит или пинает. Ему же можно и вопросы задавать, и за советом обращаться, а раз в неделю — связь по видео.

Предполагаю, что тренеры там больше похожи на роботов conversica, чем на действительно живых людей, но это совершенно не важно. Мотивацию они создают, пользователи действительно должны воспринимать советы «не ешь после шести» куда лучше, чем от обычной программы. Участие живого человека оправдывает и более высокую цену, подписку на Vida сравнивают скорее со стоимостью тренера в спортзале, чем с $1 за Angry Birds, так что 50 баксов в месяц, первая неделя бесплатно, кажутся хорошей сделкой. Эти же $50 должны дополнительно мотивировать и дополнительно помогать соблюдать предписания.

Между прочим, если бы хотя бы 5−10 минут в день тренер на одного пользователя тратил, то это была бы оправданная цена: 60 клиентов полностью забьют 8-часовой рабочий день, $3000 с одного тренера получится, а ведь там кроме его зарплаты, ещё и налоги, и стоимость маркетинга, и какую-то прибыль организатор должен получить. Так что, наверное, реально со всеми оптимизациями интерфейса и забившими на всё пользователями в среднем выходит 1−2 минуты.

Вторая особенность — способ продаж. Кроме обычного мобильного маркетинга Vida ходит по крупным корпорациям и предлагает им купить этот продукт для своих сотрудников. Очевидно, что экономия на здоровом сотруднике по сравнению с больным для работодателя куда больше, чем $600 в год, так что смысл купить такое есть. Другое дело, что если платит за всё дядя, а для человека продукт бесплатен, то он и пользоваться им не будет… В общем, не знаю. Может быть, и сработает.

Проект — относительно ранний стартап, пользователей пока совсем мало, первые деньги на активное продвижение — 18 миллионов долларов — они подняли только в декабре. B2C работают по всему миру на английском языке, B2B только в США. В России, кстати, можно клонировать, экономика должна сходиться лучше, чем у оригинала: неравенство зарплат сильнее, тренеру можно меньшую долю подписки платить, а это основная статья расходов.