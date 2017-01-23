Но были и другие — те, кто обрадовалася блокировке иностранной заразы. Непатриотично росиянину православному по американским порносайтам шастать. У нас и свое, отечественное кино имеется. С кокошниками и балалайкой.

Солнце погасло и луна потускнела в этот миг. Ощущения горя, щемящей тоски и отчаяния обуяли граждан. Казалось что Земля остановила свой бег.

PornHub и YouPorn — крупнейшие порносайты, предоставляющие бесплатный контент. Оба ресурса входят в сотню наиболее посещаемых сайтов мира. (см., например, http://primamedia.ru/news/531482/).

Крупнейшие порносайты PornHub и YouPorn заблокировали в России. По данным проекта «Роскомсвобода», ресурсы были внесены в единый реестр запрещенной информации. Решение о блокировке PornHub было вынесено 24 мая 2016 года Бутурлиновским районным судом Воронежской области. Заблокировать YouPorn 9 июня постановил Первореченский районный суд Владивостока.

Жизнь миллионов россиян круто изменилась осенью прошлого года. Проснувшись утром 15 сентября 2016 года и привычно нырнув в интернет посмотреть чего там новенького, они с ужасом прочитали следующую новость:

Но хитер басурман и ловок. Не смирился с решением суда российского. Обратился к юристам опытным. Тем, что в деле любом смогут выискать. Запятые не верно расставленные. И на этом одном основании. Развалить даже дело «железное».

И сыскался один добрый молодец — не спужался судов с прокурорами. На защиту он встал сайтов импортных. Что картинки срамные показывают.

Долго-ль, коротко-ль дело длилось то. Но буквально вчера в краевом суде. Смог он дело то выиграть с доблестью. С сайта снять епитимью наложенную.

И теперь в царстве счастье невиданное. И веселье в ту честь шибко бурное. Ведь любой теперь добрый молодец. Может вновь сидеть за компьютером. Услаждая свой взор непотребностями.

И на этом сказку закончим мы. Благодарностей, право, не надо нам. Наслаждайся народ российский! Пока лавочку ту не прикрыли вновь.

Да, дело об отмене блокировки сайта YouPorn на территории Российской Федерации мы выиграли. Мы — это международная юридическая фирма Гоулинг ВЛГ Интернэшнл Инк. (Канада) и ваш покорный слуга — широко известный в узких кругах адвокат Алексей Клёцкин. Сам сайт пока не разблокирован (в России бюрократия неторопливая).

Самым интересным в этом деле мне показалась доказательственная база, представленная прокурором суду. Состояла она из одного единственного документа — акта проверки от 20.04.2016, составленного помощником прокурора района Н.А. Масловец (см. фото). Замечательнейший документ! Из него мы можем установить чем на рабочем месте занимаются отдельные работники прокуратуры.

Они берут личный телефон Samsung Galaxy 5 (не реклама!!! У меня iphone) с неустановленным iemei номером и используя не указанное в акте програмное обеспечение в неизвестное время, НО (мы определили это точно) по адресу г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 31 заходят в интернет и устанавливают что там размещена информация порнографического характера.

Причем, обратите внимание: сперва прокурор устанавливает наличие понографической информации и распечатывает готовый бланк соответствующего акта. А только потом заходит в интернет после чего от руки вписывает адрес сайта на котором он это все установил. Вот уж воистину телегу впереди лошади запрягают.

А вообще удобная штука. Мне бы парочку таких бланков незаполненных, уж я бы развернулся. У нас полно сайтов которые информационную порнографию размещают под видом новостей. С удовольствием бы их туда вписал.

А если серьезно — то это конечно маразм когда главным специалистом по порнографии выстпает юрист третьего класса. Кажется мне, что он, все-таки, не то лицо, которому в этом вопросе можно безоговорочно доверять. Тут специальные познания нужны, экспертиза. А не отчет о просмотре сайтов с личного телефона, сляпаный на коленке.

Конечно, к такому явлению как порнография можно относиться по разному. Но поскольку я юрист, то рассуждаю в данном случае исключительно с позиции права. И эти позиции говорят о том, что законодательство Российской Федерации не запрещает распространение порнографии как таковой. Незаконны лишь всякие вопросы связанные с несовершеннолетними (двумя руками и двумя ногами за!!!). Все остальное — пожалуйста.

А о моральных аспектах явления можно рассуждать бесконечно.