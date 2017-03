Был такой американский сервис Homejoy — примерный аналог нашего Qlean, он подбирал домашних уборщиков для занятого и ленивого среднего класса. Одна из причин, почему проект закрылся — проблема с работой напрямую. Хороший уборщик и хороший наниматель часто договаривались между собой и прекращали платить стартапу его комиссию (да ещё, наверное, и на налогах в таком варианте экономили). При том, что первая уборка в подписных сервисах часто бывает бесплатной по разнообразным скидкам и купонам, Homejoy в такой ситуации, действительно, ничего кроме как закрыться не оставалось.

Немецкий #стартапдня Book a Tiger, безусловно, этот опыт изучил и решил проблему кардинально — он берет уборщиков на работу. Прямо по-настоящему, без всяких фокусов с информационными услугами и прочими хитростями всех подобных сервисов от Такси Максим до Deliveroo, — нанимает уборщиков сотнями в штат, оплачивает им отпуска и всё, что положено. В результате, по идее должна расти цена, но в реальности этого нет — они берут относительно немного, €17.9 в час. Для сравнения, минимальная зарплата в Германии €8.84 в час, цена американского Handy крутится вокруг $27, а нашего Qlean от 400 до 700 рублей в зависимости от опций и размеров квартиры. Если сделать поправку на среднюю зарплату в стране (для Qlean я беру Москву), то Handy, Qlean Lite и Book a Tiger становятся почти неотличимы, а вот обычный Qlean — заметно дороже.

Зато если клинеры работают в штате, то внезапно возникает один большой плюс — возможность нормально работать с B2B. Оплачивать информационную услугу по найму неизвестно кого бизнесам обычно психологически тяжело, а тут можно прямо тот же контракт использовать, что со старой клининг-компанией, только название подрядчика поменять. Бизнес обычно менее жаден, чем частные лица, приучать убираться за деньги его не надо, он сам сто лет уже такими услугами пользовался — рынок B2B получается куда вкуснее B2C, и для Book a Tiger действительно именно он и стал основным.

В чем после этого осталось отличие инновационного стартапа от любого большого клининга из шестидесятых годов прошлого века, сказать не так уж просто. Те и другие управляют большим штатом уборщиков, те и другие продают свои услуги бизнесам, те и другие пользуются одинаковыми моющими средствами и пылесосами. Сами Book a Tiger отвечают на вопрос о разнице примерно так: «…modern alternative … online platform … affordable and available … reliable cleaners». В реальности у них есть мобильное приложение для бронирования и общения с клинером, если за выбор подрядчика в компании отвечает хипстер-миллениал, это вполне серьезный плюс, ну и кроме того — цена, это для uber-подобных моделей она вполне обычная, а для традиционного клининга относительно низкая. В плохом варианте прайс изменится, когда кончатся деньги инвесторов, в хорошем — останется как есть за счет экономии на масштабе и более эффективном использовании IT для управления персоналом, старые компании обычно и управляются по-старому.

Пока всё идет просто отлично, потрачено не так уж много денег, а кроме Германии уже работают ещё в Австрии, Швейцарии и Нидерландах, в феврале подняли очередной раунд на 20 миллионов евро, обещают за год выйти в плюс. Впрочем, у Homejoy тоже всё шло хорошо.