Группа Qiwi приобрела маркетинговую платформу Flocktory за 830 миллионов рублей. Компании договорились о сделке 22 марта. Таким образом, Qiwi теперь будет владеть 80% акций, а оставшиеся 20% Flocktory основатели и топ-менеджеры оставят себе. По итогам 2016 года выручка группы выросла на 4% и составила 10,6 миллиардов рублей.