Сбербанк проводит тестирование идентификации своих клиентов. «С новыми подходами к идентификации банк работает в первую очередь для физических лиц: это биометрическая идентификация, идентификация по голосу, по фотографии, в том числе селфи», — рассказал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Технологию определения по голосу Сбербанк планировал запустить до конца 2017 года.