Сбербанк проводит тестирование идентификации своих клиентов. «С новыми подходами к идентификации банк работает в первую очередь для физических лиц: это биометрическая идентификация, идентификация по голосу, по фотографии, в том числе селфи», — рассказал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Технологию определения по голосу Сбербанк планировал запустить до конца 2017 года.
Proactivity Group
- Оптимизация
- Разработка
- Онлайн-маркетинг
- Поддержка
Добавить 1 комментарий
Я ждать эту новость про голос. Т.к. на соседнем сайте уже неделю назад обсудили, что какая-то организация (ции) обзванивают людей и зачем-то опрашивают всякую чушь. Собственно, все на именно таком выводе и сошлись, что всё ради накопления базы по голосовым ответам. Да, мне тоже звонили.