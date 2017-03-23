Сервисы, созданные на основе Electron (фреймворк для создания десктопных приложений на платформе JavaScript), такие как сервис электронной почты Nylas, мессенджер Slack и другие, постепенно вытесняют традиционные десктопные приложения. Программы, реализующие свои функции через средства web и облачные сервисы, по уровню удобства и требованиям к «железу» не уступают традиционным декстопным программам и в будущем превзойдут их по своим характеристикам, считает компьютерный эксперт Оливер Вильямс, создатель рассылки Charged.
Пока ещё рано утверждать что-либо, но Electron заживо пожирает десктоп. Его не остановить. Разработчики, которые думают создавать нативное приложение, должны спросить себя: «Может мне стоит выучить HTML и использовать Electron, чтобы продукт работал на всех платформах?». Ответ, очевидно, «да», настоящие нативные приложения — вымирающий вид, — пишет Вильямс.
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Никому неизвестный фреймворк заживо сжирает. ШОК! ВИДЕО!
Еще про паразитов не хватает.
а потом все удивляются почему слак такое говно
Пруф? Slack до сих пор не начинали ругать «все». Он тефлоновый
все используют скайп поэтому им некогда ругать слак
Вот кстати Скайп под Линуксом — полное дно, зато Slack такой же как везде, вполне юзабельный.
ну это как разные сорта говна)))