«Общий принцип такой — есть законы, их надо исполнять […] мы же не собираемся никому давать иммунитет от исполнения российских законов», — объяснил РИА «Новостям» принципы взаимодействия Кремля и мессенджера Telegram помощник президента России Игорь Щёголев.

16 октября 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал «Telegram Messenger LLP», одно из множества юрлиц одноимённого мессенджера, за непредоставление ФСБ РФ «ключей дешифровки» для доступа к переписке нескольких (то есть не всех) пользователей Telegram. 17 октября лидер Telegram Павел Дуров объявил, что «международная правозащитная организация Агора» будет представлять его интересы в российском суде и попытается обжаловать постановления судьи от 16 октября. Как тогда предположил руководитель «Агоры» Павл Чиков, при любом исходе апелляции — Telegram всё-равно не будет ни моментально заблокирован, ни обеспечен индульгенцией от блокировки. Де-юре, существенных поводов для блокировки, например зафиксированного судом распространения экстремистских материалов, у Telegram действительно нет. Мессенджер по собственной инициативе стирает каналы с пропагандой идей терроризма, даже несмотря на сложность модерации в таких странах, как, например, Индонезия (где говорят более чем на 700 языках всего, а у целых 18 местных языков, есть более чем по миллиону носителей у каждого).

Игорь Щёголев — помощник Президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. С 1997 года напрямую информирован о деятельности российской власти или осуществлял её: сначала как журналист «Кремлёвского пула», а затем, как работник аппарата правительства РФ, администрации президента РФ, как министр связи и массовых коммуникаций, как руководитель бывшей российской государственной телекоммуникационной компании «Связьинвест» и, наконец, как помощник президента России. В июле 2014, в разгар российско-украинского кризиса, включён в санкционный список США.

В начале 2015 года Игорь Щёголев «попросил» «права на забвение» и уточнения понятия «персональных данных». Через несколько месяцев, летом того же года, Госдума приняла закон о «праве на забвение», по которому поисковикам вменили обязанность чистить поисковую выдачу начиная с 1 января 2016, но избавили от этой обязанности сайты публикаторы. В сентябре 2015 начал работать обновлённый закон о персональных данных россиян. По нему обработка персональных данных россиян должна проводиться на территории РФ — последний закон имеет ограниченное действие. Так в отношении самого популярного мессенджера (по статистике «Билайна» и «МегаФона»), принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp, закон, предположительно, ещё не применяется (Facebook купил WhatsApp в феврале 2014 года. Весной 2016 официально стало известно, что обезличенные данные о пользователях WhatsApp ушли в распоряжение его владельцев, соцсети Facebook, несмотря на «обезличивание» к весне 2017 WhatsApp разрешил рассылать рекламу в личные сообщения, осенью право на работу с собственными клиентами через WhatsApp получил и российский бизнес).