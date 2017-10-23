11 октября, уже после начала санации банка «Открытие», группа купила 2,06 млн акций (3,39%) Qiwi более чем на 2 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованное в пятницу сообщение подконтрольной группе Otkritie Investments Cyprus Ltd (OIC) в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Из сообщения также следует, что бумаги были приобретены в двух сделках по 985 рублей за акцию. В итоге сделки сделок экономическая доля OIC в Qiwi выросла с 0,23% до 3,36%, а голосующая — до 4,88%.

С 2015 года структуры "Открытия" владели примерно 9% Qiwi. Еще в начале июня этого года банк «Открытие» объявил о намерении приобрести до 55% акций класса «Б» платежной системы Qiwi за $694,2 млн, однако в итоге сделка не состоялась из-за того, что «предложенная цена выкупа предлагала значительную премию к текущей рыночной стоимости акций». Один из акционеров Qiwi сказал, что, возможно, сделки с акциями Qiwi, проходившие 11 октября, являются частью тех планов.

В начале августа 2017 года структуры "Открытия" со второй попытки увеличили долю в Qiwi и купили 12,2% акций Qiwi за $99,5 млн. 25 и 29 августа группа «Открытие холдинг» продала банку «Открытие» 5,28 млн акций Qiwi (8,71% в капитале, 11,7% — в голосах) на 5,2 млрд рублей. В сообщении банка говорится, что эти сделки расцениваются как часть «внутреннего перевода». За счет них банк удвоил участие в Qiwi до 17,78% в капитале и до 24% в голосах.

30 августа в банке начала работать временная администрация, введенная приказом ЦБ. В результате группа «Открытие холдинг» потеряла контроль над акциями Qiwi, которыми владеет банк, пишет OIC. По словам собеседника издания, который знаком со структурой владения Qiwi, «в связи с вводом временной администрации банк «Открытие» не входит в число акционеров Qiwi как член группы «Открытие», а расценивается как отдельный акционер».