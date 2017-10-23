В Боливии прошла презентация смартфона Accione на российской мобильной ОС Sailfish, созданного консорциумом финской Jolla, мажоритарным акционером которой выступает Григорий Березкин, и местного холдинга Jala. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Открытой мобильной платформы» (разработчик отечественной версии Sailfish) Павла Эйгеса. Выход Accione на российский рынок запланирован на начало 2018 года. В России создатели рассчитывают продвинуть смартфон в первую очередь корпоративным заказчикам и госсектору.