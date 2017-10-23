Представители Google рассказали, что помогут СМИ искать подписчиков с помощью собранных компанией пользовательских данных, пишет TechCrunch. В компании отмечают, что этот проект находится в ранней стадии и они еще не договорились со средствами массовой информации о распределении доходов, однако говорят о большом проценте для них.

Издание Engadget подчеркивает, Google пока не готов рассказать обо всех деталях. Гарантии, что каждый крупный издатель согласится на условия холдинга, разумеется, нет. Тем не менее, кажется, что вражда компании со СМИ постепенно проходит.

В начале июля этого года появились сообщения, что американские СМИ создают альянс против Facebook и Google. Традиционные издатели были обеспокоены тем, что проигрывают рекламный рынок. По данным EMarketer, 60% цифровой рекламы на рынке находятся под контролем Google и Facebook. Такая доля оценивается в $83 млрд.

В начале октября 2017 года стало известно, что Google отменил правило, согласно которому издания должны были предоставлять бесплатный доступ минимум к трем текстам для того, чтобы быть доступными в поисковой выдаче. Крупные издатели жаловались, что это вредило планам по увеличению числа платных подписчиков, но боялись пожертвовать поисковым трафиком.