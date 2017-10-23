App Annie подвела итоги 3-го квартала 2017 года по глобальным загрузкам и расходам потребителей на мобильные приложения. Число загрузок мобильных приложений в мире достигло 26 млрд, рост в годовом выражении составил 8%. Расходы пользователей iOS на мобильные приложения достигли $17 млрд, по Android точных цифр не приводится, но в деньгах этот сегмент примерно вдвое меньше. App Annie прогнозирует, что в 2021 году в целом по миру совокупные загрузки на iOS и в Google Play достигнут почти 240 млрд, а совокупные расходы потребителей превысят $100 млрд.