App Annie подвела итоги 3-го квартала 2017 года по глобальным загрузкам и расходам потребителей на мобильные приложения. Число загрузок мобильных приложений в мире достигло 26 млрд, рост в годовом выражении составил 8%. Расходы пользователей iOS на мобильные приложения достигли $17 млрд, по Android точных цифр не приводится, но в деньгах этот сегмент примерно вдвое меньше. App Annie прогнозирует, что в 2021 году в целом по миру совокупные загрузки на iOS и в Google Play достигнут почти 240 млрд, а совокупные расходы потребителей превысят $100 млрд.
Tutmee Agency
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>App Annie прогнозирует, что в 2021 году в целом по миру совокупные загрузки на iOS и в Google Play достигнут почти 240 млрд, а совокупные расходы потребителей превысят $100 млрд
Наглядно и просто о том что такое цифровая экономика, для тех кому это не понятно до сих пор.
Ага а мы в меркли планеты всей по блокировкам.
Не только. Российские разработчики выручают определённые средства и с мобильных приложений, в некоторых секторах русские лидируют.
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— ничего не зарабатывает только российский e-commerce, но это не вина самих перепродаванов, а вина китайцев, «Почты России» и Путина с Си Цзиньпином.
> Наглядно и просто о том что такое цифровая экономика, для тех кому это не понятно до сих пор.
Тупого барыгана-сладкоежку всё никак не отпустит. Кстати, сахар это тот же алкоголь, вид сбоку. 100 млрд? Так ты барыган, посчитай сколько это в пересчете на всех жителей Снежной Нигерии.
Давай помогу — 100млрд*2%=2млрд или жалких 13 долларов на человек. Одного только леса на 300 триллиардов в день вывозится по цене банки сгущенки, а он на цифровую экономику смотрит. Иди хоть чупа-чупс купи для подпитки межганглиевого ушлия, а то явно голодает.
Это где такие цены на лес, источником не поделитесь? Вы хоть представляете себе что это за порядок цифр, 300 триллиардов (по «длинной» шкале это тысяча триллионов, по обычной секстилион, 1 и 21 ноль)? И чего триллиардов? Копеек, рублей, долларов, рваных калош?
Может, порядки перепутали? Я помогу —
http://www.obrazovanie.odessa.ua/stati/poradki.html
>Ага, а мы в меркли планеты всей по блокировкам.
Так мы поздно с ними заморочились, в сша пиратов с дерьмом съедают уже многие десятилетия, а мы только сейчас начали вкуривать насчет вреда от воровства.
>— ничего не зарабатывает только российский e-commerce, но это не вина самих перепродаванов
Во первых екомерс это не чистая цифровая экономика, а где то на треть,
во вторых сам екомерс и виноват В ПЕРВУЮ очередь в ситуации своей текущей гибили.
Когда Оскар Хартманн первый раз заикнулся насчет иностранцев, его из крупного екомерса публично никто не поддержал, все хорохорились насчет пользы от конкуренции, да и что там могут эти китайцы.
Если бы все навались на проблему, то можно было бы тогда выровнять условия, кроссбордер еще не был политической проблемой, чиновники были открыты к диалогу.
Все нашим барыги тогда очканули в едином порыве выступить против кроссбордера, все хотели мягкими и пушистыми выглядеть в глазах общественности, чем и подтвердили теорию: трусы умирают первыми.
>Может, порядки перепутали? Я помогу —
Так это же местная ТП, чего с нее взять, ходит тут туда сюда бабский род позорит.