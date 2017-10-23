В январе 2016 года 14-летний Сева Жидков создал телеграм-бота для рекламных путеводителей «Медузы». После этого он стал стажироваться в издании и создал еще одного бота — уже для редакции. Теперь Жидков самый молодой сотрудник «ВКонтакте». Султан Сулейманов взял у Жидкова интервью для «Медузы».
— Как давно ты работаешь во «ВКонтакте»?
— Я начал в начале лета, сразу после окончания школы.
— Я так понимаю, после девятого класса?
— Да, когда получил основное общее образование.
— Думаешь ли о том, чтобы продолжать образование? Колледж-вуз?
— Сейчас я хочу сосредоточиться на работе, но я не исключаю, что могу продолжить образование в будущем. Мир слишком быстро меняется и я стараюсь не делать каких-то категоричных убеждений об образовании, нужно оставаться гибким.
— Расскажи подробнее про работу в команде «ВКонтакте». Что именно входит в определение «занимаюсь машинным обучением»?
— Я не могу рассказать про все мои задачи, но я занимаюсь, в частности, применением машинного обучения в рекламе «ВКонтакте». Например, чтобы пользователи видели максимально качественные и релевантные объявления.
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Куда смотрят родители?! Такое впечатление, что с программирование сегодня только Греф борется! Остальным — наплевать
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Сюррр!!!111 SGD мне в печень!
Ну не знаю, может оно и неплохо пару лет поработать в местной не очень мозгом одаренной конторке, а потом уже валить. Но что-то мне подсказывает, что в 16 лет валить более проще, т.к. всякие стипендии для молодняка, да и в том же Фейсбуке, наверное, и с 16-ти берут.
Ну, вот. Каким членом общества он вырастет? Пропустит самые важные этапы становления личности: подростковое курение, бухание на/вместо уроков, унылую подготовку и преступление в вуз… Да, его будущее под большим вопросом!
Вообще пеар телеграма начинает вызывать уважение: копировать зарубежные ходы продвижения, пускай даже такие старые, это вполне себе в современном снулом мирке грез об ИИ. ИИ придэ, порядок навидэ!
Молодец чел! Будущий миллионер!
Зачем Яндекс набирает олимпиадников и кандидатов наук ?
Наберите 9ти классников и все проблемы будут решены
>Пропустит самые важные этапы становления личности
суверенному дегуманизированному Капиталу с большой буквы не интересна личность винтиков поддерживающих его существование, так же как вас не интересует судьба микроорганизмов живущих в вашем теле.
для поколения дегенератов из вконтакта становление личности не является актуальной проблемой. соответственно чтобы продавать там рекламу специалист должен не сильно отличаться от аудитории. достаточно быть формально осведомлённым о культуре местных туземцев. типа такой:
а маркетинговая бихевиористика везде одинаковая по большому счёту, хоть с аджайлом, хоть с биткойном, хоть с машинным обучением.
>суверенному дегуманизированному Капиталу с большой буквы не интересна личность винтиков поддерживающих его существование
Да, если капитал не уравновешивать сильным государством то он становится уродливым монстром, а если государство не использует капитализм как острое оружие экономики то его победят те кто его используют.
>соответственно чтобы продавать там рекламу специалист должен не сильно отличаться от аудитории
100%, почти, но все-таки типичный представитель аудитории тоже не подойдет на эту роль, должен быть такой, который отлично коммуницирует как с аудиторий потребляющей рекламу так и с аудиторией ее заказывающей, потом он должен правильно трансформировать импульс от одних к другим,
так что парень вполне не заурядных способностей, если не зазвездится (что вероятно на 90% в его возрасте) то далеко пойдет.
>> соответственно чтобы продавать там рекламу специалист должен не сильно отличаться от аудитории.
да вообще удивительно, что вместо вымирания, милионы никчомных людей были приспособлены «к делу» и даже им платятся деньги и немалые и все они заняты с утра до ночи (грим, кривляния, съемки, блабла).
Всего несколько десятков лет назад вся реклама была — вывеска над кафешкой.
Потом пошли объявления в газетах, потом наружка на щитах, потом интернет…
Всех убедили, что без этого прям ни сесть ни пернуть, ни котлету продать. И надо платить.
Хотя эксперименты по убиранию всей этой шняги (наружки и т.д) идут и по всему миру (а нетолько собянин тут пердовой). И результат — продажи котлет особо не падают ибо люди голосуют обонянием и вкусовыми рецепторами.