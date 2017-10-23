В январе 2016 года 14-летний Сева Жидков создал телеграм-бота для рекламных путеводителей «Медузы». После этого он стал стажироваться в издании и создал еще одного бота — уже для редакции. Теперь Жидков самый молодой сотрудник «ВКонтакте». Султан Сулейманов взял у Жидкова интервью для «Медузы».

— Как давно ты работаешь во «ВКонтакте»?

— Я начал в начале лета, сразу после окончания школы.

— Я так понимаю, после девятого класса?

— Да, когда получил основное общее образование.

— Думаешь ли о том, чтобы продолжать образование? Колледж-вуз?

— Сейчас я хочу сосредоточиться на работе, но я не исключаю, что могу продолжить образование в будущем. Мир слишком быстро меняется и я стараюсь не делать каких-то категоричных убеждений об образовании, нужно оставаться гибким.

— Расскажи подробнее про работу в команде «ВКонтакте». Что именно входит в определение «занимаюсь машинным обучением»?

— Я не могу рассказать про все мои задачи, но я занимаюсь, в частности, применением машинного обучения в рекламе «ВКонтакте». Например, чтобы пользователи видели максимально качественные и релевантные объявления.