«Фабрика троллей» Пригожина контролирует 16 порталов с аудиторией более 36 млн человек в месяц


Журнал РБК выяснил (по ссылке большая статья, а не короткая новость новостного сайта РБК), какие медиа-активы контролирует находящаяся в Петербурге «фабрика троллей» ресторатора Евгения Пригожина. С 2014 года компания выросла до медиахолдинга с ежемесячной аудиторией более 36 миллионов человек. Содержание всех изданий обходится в сумму до 260 миллионов рублей в год.

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Расследование РБК: как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа»

В Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у организаций есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — структуры ресторатора Евгения Пригожина

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    Maxim Florov

    Достойное расследование. Очень жаль, что налоги граждан уходят на такой бред, а на операции детям собирают репостами в соцсетях.

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    Soran

    Ашманий устал, как и Маммоний. А может в отпуске. Тут же появились новые ПИАРасы: Дениска да Борька. Копирас еще куда-то делся, наверное на медикаментозном лечении, весна же.

    >Очень жаль, что налоги граждан уходят на такой бред, а на операции детям собирают репостами в соцсетях.

    По сравнению с мундиалем это все крохи. Вот где средства, которые можно было бы пустить например на становление профессионально-технического образования, в котором так нуждается эта страна. Но весь фокус в том, что как сидели на трубе, так и намереваются делать это в будущем, будучи полностью уверенны, что обладание ядерным оружием позволит им это делать бесконечно долго. Поэтому холопам хлеба и зрелищь: резиновый сыр, мундиали и сказки про вставание с колен.

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    Valeratal No

    Можно ж брать примеры (лучшие примеры) из разных стран. Не обязательно ограничиваться одной
    Где-то лучше работают с мигрантами, где-то лучше работают с наукой, где-то лучше борются с пробками и т. д. и т. п.

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    Карабас Б. > Valeratal No контекст

    >>Можно ж брать примеры (лучшие примеры) из разных стран.

    Разумеется, но раз мы в такой глубокой жо… (были в совке) и есть теперь (в мундиалях очевидных), то должен же быть кто-то, кто впереди по всем основным позициям?) Логично?
    Прошу пример такой страны в студию.
    А то я что-то не вижу таких стран, несмотря на возрастное развитие дальнозоркости.

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    Борис Королев > Soran контекст

    Я тебя понял. Ты из тех, кто хоть и не согласен с чужим мнением, но на словах готов умереть за право его высказывать, а на деле выпускает методички для СМИ о том, какие обороты надо использовать под угрозой отзыва лицензии.

    Всем свободы, а тем, кто с тобой не согласен, ужасную и мучительную смерть.

    Живи с миром.

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    Valeratal No

    >кто впереди по всем основным позициям?) Логично?
    Как только Вы определите KPI, так сразу и определите «кто впереди"
    Как говорится, инструмент измерения сам порождает результаты

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    Soran

    >Все ведь страны из дивизиона ядерных «те ещё».

    Ты закусывай по воскресеньям, чтобы чушь не пороть.

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    Карабас Б.

    >>Ты закусывай по воскресеньям, чтобы чушь не пороть.

    Ай-яй, интеллигентный с виду молодой человек (в очках?), а с понедельника уже грубиянит. Видать, испортили тут парня. Или грубить проще, чем на простой вопрос ответить? Возможно. Простые вопросы — оне самые сложные.

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    Soran > Карабас Б. контекст

    Я ведь серьезно тебе сказал, закусывай!

    Ты бредятину свою переведи с идиотского на русский.

    1. Что есть «страны из дивизиона ядерных»?
    2. Что означает «те ещё»?

    Если перевод вызывает затруднения, ты попроси более вменяемых товарищей. Помогут.

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