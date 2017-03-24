Журнал РБК выяснил (по ссылке большая статья, а не короткая новость новостного сайта РБК), какие медиа-активы контролирует находящаяся в Петербурге «фабрика троллей» ресторатора Евгения Пригожина. С 2014 года компания выросла до медиахолдинга с ежемесячной аудиторией более 36 миллионов человек. Содержание всех изданий обходится в сумму до 260 миллионов рублей в год.
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Достойное расследование. Очень жаль, что налоги граждан уходят на такой бред, а на операции детям собирают репостами в соцсетях.
А как предлагаете нейтрализовать воздействие альтернативных агентов влияния? Условных дочерей офицеров из минстеца?
Медикаментозно. 21-ый век же на дворе, паранойю, шизофрению и манию преследования если и не лечат, то вполне купируют и не очень жестокими средствами.
Мне кажется, мировая общественность взвоет, если всех, кто бредни i-army.org про нападение России на Украину принял близко к сердцу, лечить медикаментозно.
Слишком радикально.
Ашманий устал, как и Маммоний. А может в отпуске. Тут же появились новые ПИАРасы: Дениска да Борька. Копирас еще куда-то делся, наверное на медикаментозном лечении, весна же.
>Очень жаль, что налоги граждан уходят на такой бред, а на операции детям собирают репостами в соцсетях.
По сравнению с мундиалем это все крохи. Вот где средства, которые можно было бы пустить например на становление профессионально-технического образования, в котором так нуждается эта страна. Но весь фокус в том, что как сидели на трубе, так и намереваются делать это в будущем, будучи полностью уверенны, что обладание ядерным оружием позволит им это делать бесконечно долго. Поэтому холопам хлеба и зрелищь: резиновый сыр, мундиали и сказки про вставание с колен.
>> эта страна
Soran, а какая страна может быть достойным примером для подражания «этой» стране? Все ведь страны из дивизиона ядерных «те ещё».
Можно ж брать примеры (лучшие примеры) из разных стран. Не обязательно ограничиваться одной
и т. д. и т. п.
Где-то лучше работают с мигрантами, где-то лучше работают с наукой, где-то лучше борются с пробками
>>Можно ж брать примеры (лучшие примеры) из разных стран.
Разумеется, но раз мы в такой глубокой жо… (были в совке) и есть теперь (в мундиалях очевидных), то должен же быть кто-то, кто впереди по всем основным позициям?) Логично?
Прошу пример такой страны в студию.
А то я что-то не вижу таких стран, несмотря на возрастное развитие дальнозоркости.
Я тебя понял. Ты из тех, кто хоть и не согласен с чужим мнением, но на словах готов умереть за право его высказывать, а на деле выпускает методички для СМИ о том, какие обороты надо использовать под угрозой отзыва лицензии.
Всем свободы, а тем, кто с тобой не согласен, ужасную и мучительную смерть.
Живи с миром.
>кто впереди по всем основным позициям?) Логично?
Как только Вы определите KPI, так сразу и определите «кто впереди"
Как говорится, инструмент измерения сам порождает результаты
>Все ведь страны из дивизиона ядерных «те ещё».
Ты закусывай по воскресеньям, чтобы чушь не пороть.
>>Ты закусывай по воскресеньям, чтобы чушь не пороть.
Ай-яй, интеллигентный с виду молодой человек (в очках?), а с понедельника уже грубиянит. Видать, испортили тут парня. Или грубить проще, чем на простой вопрос ответить? Возможно. Простые вопросы — оне самые сложные.
Я ведь серьезно тебе сказал, закусывай!
Ты бредятину свою переведи с идиотского на русский.
1. Что есть «страны из дивизиона ядерных»?
2. Что означает «те ещё»?
Если перевод вызывает затруднения, ты попроси более вменяемых товарищей. Помогут.