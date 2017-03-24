Журнал РБК выяснил (по ссылке большая статья, а не короткая новость новостного сайта РБК), какие медиа-активы контролирует находящаяся в Петербурге «фабрика троллей» ресторатора Евгения Пригожина. С 2014 года компания выросла до медиахолдинга с ежемесячной аудиторией более 36 миллионов человек. Содержание всех изданий обходится в сумму до 260 миллионов рублей в год.