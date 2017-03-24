Acronis в 2017 году инвестирует около $1 млн в решения в области искусственного интеллекта, обработку естественного языка и глубинное обучение, рассказал старший вице-президент по проектированию и разработке программного обеспечения Acronis Станислав Протасов. Acronis назначила директором по разработке Сергея Уласеня, ранее участвовавшего в создании чат-бота «Евгений Густман». Вместе с ним в Acronis над внедрением новых технологий работают семь разработчиков, до конца года группа будет расширена до 10−15 человек.